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 "Оказывается, с такой прокуратурой трудно жить", - Чумак заявил об информационных атаках на ГПУ. ВИДЕО

Генеральная прокуратура подвергается массированным информационным атакам, потому что с ее новым руководством не получается "решать вопросы", как привыкли украинские политики и олигархи.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в эфире передачи "Свобода Слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас на Генпрокуратуру идут информационные атаки. Пример - вчерашняя переписка в телефоне нардепа "что надо договориться о таком-то вопросе в ГПУ". А дальше в этой переписке написано "там сейчас не так, как было". Потому что Рябошапка, Касько, Трепак, Чумак ни с кем не договариваются.

Все эти люди, маленькие олигархи, большие олигархи, представители криминального мира, у каждого был свой маленький прокурор. И они теряют под ногами землю, потому что не с кем решать вопросы. Из-за этого, на прокуратуру все сейчас льется. 

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Такая прокуратура, которая ни с кем не решает вопросы, такая прокуратура, где ты не знаешь, что кому нужно занести, им не нужна. Оказывается, с такой прокуратурой трудно жить", -  пояснил Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/v3154740
 
   
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Это всё пустопорожний трёп типа мы харошие.. Лутше ответь ЗЕбилятне которая аж усераеца ждёт когда Петю посадят Лол...АТо ещё даже дело не завели...
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Свинарчук не їсть уже 21 годину, Київ вставай
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