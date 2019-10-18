EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  202  18
Все про:предприниматели (986) ГНСУ (21) теневая экономика (77) Верланов Сергей (13)

 В Украине 35% экономики находится в тени и не платит налоги, - глава ГНС Верланов. ВИДЕО

В Украине 35% экономики находится в тени и не платит налоги в государственный бюджет.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верлановв в эфире передачи "Свобода Слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине 35% экономики в тени. Эта часть экономики практически не платит налоги и в бюджете не хватает денег на пенсии. Чтобы теневая экономика перестала быть теневой ее нужно посчитать. Тот закон, который был принят, позволит посчитать этот сектор.

Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными. Согласно закону электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице ГНА разрабатывает бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все", - рассказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года

Источник: https://censor.net.ua/v3154736
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давайте, выводите ее на свет. Сделайте их еще раз! В Украине 35% экономики находится в тени и не платит налоги, - глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 9108
 показать весь комментарий
 
 
Та не, то по твоей клавише стучат, типа "играют"...
 показать весь комментарий
 
Стучать то стучат, а в результате всё равно выходит этот... свынячий вальс В Украине 35% экономики находится в тени и не платит налоги, - глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 8790
 показать весь комментарий
 
мудакам здається не відомо, щоб вивести економіку з тіні, потрібно зменшити податки до адекватного рівня В Украине 35% экономики находится в тени и не платит налоги, - глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 258
 показать весь комментарий
 
 
Ну ТабакоУкраина уже вывели на свет!!!!
 показать весь комментарий
 
Сейчас опять петики вылезут и начнут про ФОПы....
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю 70% тень. Судя по стоимости бакса - 70% тень.
 показать весь комментарий
 
Верланова в школе учили только делить и отнимать, умножать и добавлять так и не осилил... В Украине 35% экономики находится в тени и не платит налоги, - глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 4884
 показать весь комментарий
 
 
Это на генном уровне у потомков Шарикова .
 показать весь комментарий
 
Сейчас позорище- пэтина шавка топит за свинарчука.
Даже бутусова цитирует.
Это ж надо так вскрыться
Пэтя замазан со свинарчуками.
Начинает про субсидии и 'своего генерального прокурора'
 показать весь комментарий
 
 
мудакам здається не відомо, щоб вивести економіку з тіні, потрібно зменшити податки до адекватного рівня В Украине 35% экономики находится в тени и не платит налоги, - глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 1186
 показать весь комментарий
 
 
я не плачу налоги . ремонтирую автомобили знакомым бывает 2500-3500 грн в месяц получаю бывает ничего ...мной должно заняться НАБУ ????
 показать весь комментарий
 
Из них 30 % крупнейших неплатильщиков сидят в раде! Начните с рады! Даешь каждому депутату кассовый аппарат!)) Получил откат за голос - выдай чек!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх