 В Украине 35% экономики находится в тени и не платит налоги, - глава ГНС Верланов. ВИДЕО

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верлановв в эфире передачи "Свобода Слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине 35% экономики в тени. Эта часть экономики практически не платит налоги и в бюджете не хватает денег на пенсии. Чтобы теневая экономика перестала быть теневой ее нужно посчитать. Тот закон, который был принят, позволит посчитать этот сектор.

Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными. Согласно закону электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице ГНА разрабатывает бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все", - рассказал чиновник.

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