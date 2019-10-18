EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  4051  82
Все про:Бойко (851) война (3651) Россия (74079) Бутусов Юрий (1870) коллаборационизм (45)

 "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко. ВИДЕО

Коллаборантские заявления украинских политиков дают российским агрессорам основания для уверенности в том, что на Украину можно давить и достичь мира на московских условиях.

Об этом сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сопредседателю фракции партии "Оппозиционный блок - За життя" Юрию Бойко в эфире программы "Право на владу".

"Пока Путин будет знать, что в Украине он может расшатать ситуацию изнутри, у нас нет безопастности. Они смотрят эфиры в Москве вот с такими заявлениями коллаборантскими, которые вы озвучиваете и думают: "Да. Их можно здесь додавить, дожать и развалить полностью все". Забрать Крым, который они присоединили и забрать Донбасс. Вот их стратегия, а вы говорите: "Давайте сдадимся", - сказал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Бойко: Не стоит навязывать украинцам и миру мысли о вине самой Украины в российской агрессии против нас

Источник: https://censor.net.ua/v3154685
 
   
 Топ комментарии
 
Нашли с кем спорить, все равно что с хуйлом.
 показать весь комментарий
 
Бойко, сдохни ублюдок! Вместе со своими изберателями!
 показать весь комментарий
 
И эти говнюки сидят в ВР уже шестой год... А не в тюрьме, где их место.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опзж кто выбирал? Народ! Какой народ, такие политики и их заявления...
 показать весь комментарий
 
 
а в сторонке пропагандист скромно трётся, пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ.А за пять лет можно было и ежу научиться комменты писать.12.10 2019 11:59, 02.10.2019 15:18

 показать весь комментарий
 
 
***** тупий валянок. Коли б під вибори воно втюхало би назад Донбас з тими "виборцями" які там лишилися то "слугами народу" (якщо не в більшості то доволі сильно впливали б на прийняття законів) були б "зажиддя" та "опздіж" "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 9018 ***** пропустив момент.Тепер знову чекати 5 років.Може недочекатися
 показать весь комментарий
 
Нашли с кем спорить, все равно что с ******.
 показать весь комментарий
 
 
правильно спорили! показали хто є хто. Бутусову - респект - знайшов правильні слова в імпровізації.
 показать весь комментарий
 
 
Юра, что делает Бойко на Г+Г понятно, но что там забыл ты?
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы говорить правду о говне, не обязательно в него вступать.
 показать весь комментарий
 
 
зате велике уміння опустити гівно куди заслуговуе потрібно застосовувати на будь-якому ворожому для України каналі
 показать весь комментарий
 
Вы ошибаетесь, надо быть на таких передачах и тыкать их кацапские рожи в действительность.
 показать весь комментарий
 
 
Тыкать их кацапские рожи в действительность надо только так:
"Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 4226
 показать весь комментарий
 
 
Так..Знатно тоді іблани почистили бойку,шуфрич вроді тоді теж по хавалу відгріб. "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 6043
 показать весь комментарий
 
 
Юра ще щіро вірить у Зе, хоча і на заходи щодо його негативних дій виходить
 показать весь комментарий
 
ви прослідкуйте за новинами на інших сайтах - тільки Бутусов стрічкою новин піднімає ЗЕгівно дня на повістку в режимі часу його вспливання
 показать весь комментарий
 
Можливо я помиляюся, і краще щоби так і було. Мені подобається викладання його аналітичної точки зору.
 показать весь комментарий
 
И эти говнюки сидят в ВР уже шестой год... А не в тюрьме, где их место.
 показать весь комментарий
 
 
не шестой год, милашка крашеная, а с весны они при власти...
и хоть обгавкайтесь и своим ядом подавитесь. "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 9310
 показать весь комментарий
 
 
шо ты несёшь? а бойки с рабиновичами с королевской и с рукоблудом?
 показать весь комментарий
 
 
Т. е Бойко не был в ВР прошлого созыва? Ты хоть иногда думай, пред тем, как чего то вывалить.
 показать весь комментарий
 
Т.е. у сепарни была такая власть и такой медийный доступ к массам как сейчас?
Слушай, в 2014 я еще старался здесь убедить русню (когда у них еще была возможность ползать по цензору), что это все не правильно, это все страшное преступление против братьев (и душой не кривил! ) и удивлялся, что они не понимают меня, ржут и откровенно издеваются....
Тогда же, с 2014 я их посылаю на йух... Это бесполезно, т.к. я жил с подобными людьми в Донецке, я быстро понял.
Примерно такое же общение у меня происходит со сторонниками Зеленского.
Вам ведь сразу говорили, что так и будет, сразу сказали, кричали, а вы сейчас воспринимаете этот пиз..дец, как что то непредсказуемое и пытаетесь найти виноватых...
Что то доказывать, это как переливать из пустого в порожнее - утомительно, у меня не хватает сил.... только на посыл...)
 показать весь комментарий
 
Яка тюрма? "Закопали москаля при дорозі"...
 показать весь комментарий
 
Бойко, сдохни ублюдок! Вместе со своими изберателями!
 показать весь комментарий
 
 
За него два милиона избирателей!!! Ну и чем ты гордишся мужик? Два милиона сепаров !!!
Да вас не два , вас может и десять - вот и идите на хер , всей своей дружной компанией!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Эти два миллиона входят в 73% - это передовой отряд ЗЕбилов!
 показать весь комментарий
 
У этой рожи кучерявой на роже написано что оно иуда и всё их кодло колаборантское
 показать весь комментарий
 
 
Браво Бутусов! Вы поломали сценарий Бени уйти от новостей недели, которые типа патриотка Мосийчук просеяла через решето с большими дырками для фигур Портнова и самого Бени ! ТАК ДЕРЖАТЬ !
 показать весь комментарий
 
 
Бойко - "...мы должны решить по Донбассу, что будет здесь и сейчас!..."
Твари долбаные, коллаборанты, мы, украинцы, будем решать, что у нас будет для наших детей и внуков, а не "завтра хоть трава не расти, нам бы пожрать и посрать сегодня!" "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 9750
 показать весь комментарий
 
 
Юрій Бутусов, як завжди на висоті - розніс цього бойка на тріски.
 показать весь комментарий
 
 
Порох его не посадил зря,в демократию игрался,с кем!
 показать весь комментарий
 
Почему он сейчас в правительстве, почему сейчас на всех телеканалах откровенно толкает сепарские речи, как и его дружки, почему его не посадила новая визжащая власть весной?!
 показать весь комментарий
 
 
жду от тебя фото Мертвечука и Портнова будет нет? Или слабо? Или это уже свои?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бутусов... не хочу обращаться грубо, но претензий к тебе куева туча.
Та пороховнявая позиция, шо в последнее время занял "цензор" - просто не налазит на голову...
Бутусов, ты когда-то был уважаемым журналистом, к мнению которого прислушивались многие. А превратился в совершенно непонятную субстанцию, мнение которой воспринимается с большой долей сомнения. Ты - порохобот. И мы теперь это очень хорошо понимаем.
 показать весь комментарий
 
 
Сепарки уже Януковича возвращают вместе с Портновым и все делают вид что никто ничего не понял.
Какой с Бутусова порохобот если он обличительные статьи писал про купленных ботов.
Просто понял откуда дует северный ветер но уже поздно...
 показать весь комментарий
 
ПОЗОР КРИВЛЯЮЩЕЙСЯ В ПАТРИОТИЗ МОСЕЙЧУК! (Г+Г ) х бесконечнось
 показать весь комментарий
 
Зебобики могут только пороха упоминать и фотошопить,а Мертвечука Бойко Портнова главных врагов не постят вместе,почему вместе с Гладковским Пашинским не взяли за яйца Мертвечука или Портнова? Ваш прокурор кто вам не даёт ?
 показать весь комментарий
 
 
100%, в этом направлении, у зебобиков,тишина полная, они даже о ***** скромно помалкивают...
У них главное патрашенка-прикрати-вайну и патрашенка-офшорник-вор-убийца....
При чем о Порохе, который раз их обламывают, даже по всему миру и в стране они ничего не могут нарыть, с купленными то судами - задроты...))
 показать весь комментарий
 
 
Эти два миллиона избирателей Бойка входят в 73% - это передовой отряд ЗЕбилов!
 показать весь комментарий
 
 
Юра,спроси этого ватного пи...ора почему он не берет автомат и не идет отбивать свою родную Макеевку от кацапских оккупантов.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо Бутусову за правду матку ато бойко тормознутый
 показать весь комментарий
 
 
Здалеку відніше. Чому австрійцю все зрозуміло, а наші це вибрали преЗЕдентом"Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 1741
 показать весь комментарий
 
 
Обидно за мой народ, который отдал 2 млн. голосов за этих кацапских тварей.. "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 8205
 показать весь комментарий
 
 
зато тварей пересчитали - скоро і у ЗЕ переучет проведен будет
 показать весь комментарий
 
 
Эти два миллиона избирателей Бойка входят в 73% - это передовой отряд ЗЕбилов!
 показать весь комментарий
 
 
Бойко задаёт убийственный вопрос - предложите свой вариант. А в ответ тишина... и общие обтекаемые бла-бла-бла Бутусова.
 показать весь комментарий
 
чмо ПЛЕШИВОЕ у вас в кацапстане в кремле сидит. а ты унего пуй сосешь
 показать весь комментарий
 
 
Бутусов так мягенько...Нежненько...Мудаку,который обсирает страну и ненавидит ее.
 показать весь комментарий
 
 
Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобран.
 показать весь комментарий
 
 
Это доказано 3-мя волнами Голодомора в Украине!
 показать весь комментарий
 
Это не тот бойко, который не имеет отношения к вышкам бойко..? По версии бывшего гениального и неподкупного генпрокурора юГика..
 показать весь комментарий
 
 
Уже новый ЗЕподкупный прокурор, теперь главное мооряков допытать почему из Одесы в Марик поплыли по международным водам!
 показать весь комментарий
 
 
Бойко - просто дегенерат. Он даже говорить нормально не умеет. И такие же дегенераты за него голосовали.
 показать весь комментарий
 
 
Не обижайте избирателей ЗЕленского! Эти 2млн. входят в 73%!
 показать весь комментарий
 
"Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко" - так это же Рошен крышевал вышки бойко, а у лицедея, видимо, руки короткие.
 показать весь комментарий
 
Бойко на врага работает его нужно садить за гос измену!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
 показать весь комментарий
 
 
Почему эта банда Януковича до сих пор не гниет на нарах???
 показать весь комментарий
 
 
..так они то "камунизьм"продолжали строить в "лугандоне", а с 2014-"руцкой мирЪ",потомки уголовников с партийными билетами...А суть-"зона строгого режима"..
 показать весь комментарий
 
а кто такой бутусов ?? за него что , люди голосовали ? порохоботская проклалка.
 показать весь комментарий
 
А чому ти, гівно собаче, так розхвилювався? Там же діалог між Бутусовом і Бойком. Яким боком, свиняче рило, ти там?
 показать весь комментарий
 
Лучше бы Бутусов задал этот вопрос зебилам, например Пристайко, а не этой мрази. С ним и так все понятно.
 показать весь комментарий
 
 
..так они то "камунизьм"продолжали строить в "лугандоне", а с 2014-"руцкой мирЪ",потомки уголовников с партийными билетами...А суть-"зона строгого режима"..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх