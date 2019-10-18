 "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко. ВИДЕО

Об этом сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сопредседателю фракции партии "Оппозиционный блок - За життя" Юрию Бойко в эфире программы "Право на владу".

"Пока Путин будет знать, что в Украине он может расшатать ситуацию изнутри, у нас нет безопастности. Они смотрят эфиры в Москве вот с такими заявлениями коллаборантскими, которые вы озвучиваете и думают: "Да. Их можно здесь додавить, дожать и развалить полностью все". Забрать Крым, который они присоединили и забрать Донбасс. Вот их стратегия, а вы говорите: "Давайте сдадимся", - сказал Бутусов.

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