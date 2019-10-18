 "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко. ВИДЕО

Об этом сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сопредседателю фракции партии "Оппозиционный блок - За життя" Юрию Бойко в эфире программы "Право на владу".
"Пока Путин будет знать, что в Украине он может расшатать ситуацию изнутри, у нас нет безопастности. Они смотрят эфиры в Москве вот с такими заявлениями коллаборантскими, которые вы озвучиваете и думают: "Да. Их можно здесь додавить, дожать и развалить полностью все". Забрать Крым, который они присоединили и забрать Донбасс. Вот их стратегия, а вы говорите: "Давайте сдадимся", - сказал Бутусов.
и хоть обгавкайтесь и своим ядом подавитесь.
Слушай, в 2014 я еще старался здесь убедить русню (когда у них еще была возможность ползать по цензору), что это все не правильно, это все страшное преступление против братьев (и душой не кривил! ) и удивлялся, что они не понимают меня, ржут и откровенно издеваются....
Тогда же, с 2014 я их посылаю на йух... Это бесполезно, т.к. я жил с подобными людьми в Донецке, я быстро понял.
Примерно такое же общение у меня происходит со сторонниками Зеленского.
Вам ведь сразу говорили, что так и будет, сразу сказали, кричали, а вы сейчас воспринимаете этот пиз..дец, как что то непредсказуемое и пытаетесь найти виноватых...
Что то доказывать, это как переливать из пустого в порожнее - утомительно, у меня не хватает сил.... только на посыл...)
Да вас не два , вас может и десять - вот и идите на хер , всей своей дружной компанией!!!!
Твари долбаные, коллаборанты, мы, украинцы, будем решать, что у нас будет для наших детей и внуков, а не "завтра хоть трава не расти, нам бы пожрать и посрать сегодня!"
Та пороховнявая позиция, шо в последнее время занял "цензор" - просто не налазит на голову...
Бутусов, ты когда-то был уважаемым журналистом, к мнению которого прислушивались многие. А превратился в совершенно непонятную субстанцию, мнение которой воспринимается с большой долей сомнения. Ты - порохобот. И мы теперь это очень хорошо понимаем.
Какой с Бутусова порохобот если он обличительные статьи писал про купленных ботов.
Просто понял откуда дует северный ветер но уже поздно...
У них главное патрашенка-прикрати-вайну и патрашенка-офшорник-вор-убийца....
При чем о Порохе, который раз их обламывают, даже по всему миру и в стране они ничего не могут нарыть, с купленными то судами - задроты...))
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.