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 Политика Украины, Общество
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Все про:ДУСя (150) номенклатура (2) предприятие (174) продажа (428)

 "Останется логистика, обеспечение едой, IТ-инфраструктура и уборка", - ДУСя оставит в управлении около 20 компаний из 50. ВИДЕО

Государственное управление делами (ДУСя) планирует избавится от большинства предприятий, которые работают под контролем этого учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, предприятия которые не имеют отношения к обеспечению деятельности президента будут ликвидированы либо переданы под управления другим организациям. В управлении ДУСи останется около 20 предприятий из 50.

"Некоторые кампании будут переданы другим организациям, некоторые будут ликвидированы потому, что там "пустышки", а некоторые останутся в ДУС. Логистика останется, останется обеспечение едой, останется IТ-инфраструктура и уборка", говорит советник ДУС Адомас Аудицкас.

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Источник: https://censor.net.ua/v3154650
 
 
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От это зрада! Зеля, хватит сливать Неньку!!! Такого не было при мародёре!!! Верните, плиз, нам мародёра...
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IT тоже нужно было у них забрать. Пусть бы занимались едой и уборкой.
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В теории все это звучит современно, но на практике приведёт к потере рабочих мест и росту безработицы.
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Красивая обертка для смены смотрящих. Покажи на цифрах экономию, и желательно с таблицами .
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Посмотрела видео, реально государство в государстве. Какая-то феодальная модель, когда у дворца своё хозяйство.
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