 Стояла задача не эвакуировать, а отбить донецкий аэропорт. Но это был билет в один конец, - легендарный киборг Олег Кузьминых. ВИДЕО

Сегодня украинский воин Олег Кузьминых - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".
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02:20 - Первая боевая задача, которую батальон получил на фронте
05:10 - "Мы могли создать форпост для взятия Донецка"
06:35 - "В конце 2014 года военнослужащие обороняли только новый терминал, целесообразность этого - минимальна"
07:14 - "Потери в новом терминале не могли объяснить нужности его удержания"
09:50 - Об операциях по доставке грузов через позиции боевиков
11:50 - "Офицеры понимали - существует какая-то линия разграничения, по которой новый терминал находится на стороне противника"
13:40 - "Российские наемники обыскивали украинских солдат, которые заходили на ротацию в новый терминал"
15:40 - О задаче и событиях 19 января, когда Олег Кузьминых попал в плен
15:42 - "Помимо эвакуации, стояла абсурдная задача отбить этажи, занятые противником, и закрепиться"
17:00 - "Аэропорт - это был билет в один конец"
17:50 - Об обсуждении абсурдности задачи выбить противника с терминала с комбригом 81 бригады Евгением Мойсюком
18:43 - О силах для операции и руководстве
20:45 - О начале операции и погоде: ночью попали под обстрел, утром лег туман
21:32 - "Задача была как рискованной, так и непродуманной, с точки зрения тактики ее не должно было быть"
22:52 - "Если бы я не пошел на это, то уже никто не пошел бы"
25:00 - О том, как и почему заблудились и прошли мимо терминала
27:10 - "Мы находились в 20 метрах от боевиков, нас можно было просто расстрелять"
28:26 - "Огонь, рядом - погибшие, открываешь глаза - а ребята с автоматами уже над тобой стоят"
30:18 - "Мы отстреливались минимально, берегли патроны, потому что ждали колонну, но так и не дождались ее"
30:30 - О попадании в плен
32:15 - Было много злости - о мыслях, когда попал к "Гиви"
33:30 - Давали пистолет без патронов - "расстрелять" товарищей, чтобы самих отпустили. И в меня так "стреляли"
34:10 - "Встретил двух реальных офицеров то ли ГРУ, то ли ФСБ, потому что они не знали, где Житомир"
35:45 - О том, как отвезли к главарю "ДНР" Захарченко
36:40 - "Я провел три месяца в одиночке метр на два и еще месяц - с местными осужденными "казаками"
38:00 - О пытках, ультиматумах Захарченко и имитации расстрела
42:25 - "Теперь я знаю, о чем думает молодой человек, которому осталось жить меньше минуты"
43:35 - "Два месяца моя жена думала, что меня расстреляли"
45:35 - О чем говорили с Порошенко после освобождения
46:10 - "Думали, что я погиб и решили повесить на меня всю операцию по аэропорту, но зла я ни на кого не держу"
48:20 - Как и почему закончилась карьера Кузьминых в армии
49:30 - "Инспекцию Минобороны интересовал порядок на площадке, а не боеготовность и наши проблемы"
51:30 - Об уходе в СБУ
53:00 - "Война показала неготовность нашего государства к реальным вызовам"
55:22 - "Как-то в 95-й бригаде по штату пришло распоряжение сдать 120-миллиметровые минометы, потом пришло распоряжение получить обратно - а их уже нет"
57:09 - У нас пятый год идет война, почему мы не проведем ее аудит?
01:00:30 - О том, где Олег Кузьминых видит себя в случае масштабной войны
01:00:50 - Если большого наступления не будет, человек должен посвятить себя государству и реформам
13:40 - "Российские наемники обыскивали украинских солдат, которые заходили на ротацию в новый терминал"Источник: https://censor.net.ua/v3154627
Коли особисто тебе там обшукували, чому мовчав, нє стріляв?
© Ліна Костенко, "Записки українського самашедшого"Підтримую на 100% але мені не здається, а так воно нажаль і є....
И самое страшное, что ничего не меняется. Поэтому такие профи как Кузьминых не нужны в армии, потому что они не вписываются в систему "собирания бычков" и "покраски травы".
И сколько бы Зе не бубнил, как на своём speech-марафоне, "я верховний головнокомандувач" (а он сказал столько раз и практически всегда не "в струю" вопроса - типа как самоутверждение или подсознательное повторение кем-то "прописанного" в ПЗУ) - армия от этого не изменится.