 Стояла задача не эвакуировать, а отбить донецкий аэропорт. Но это был билет в один конец, - легендарный киборг Олег Кузьминых. ВИДЕО

Сегодня украинский воин Олег Кузьминых - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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02:20 - Первая боевая задача, которую батальон получил на фронте

05:10 - "Мы могли создать форпост для взятия Донецка"

06:35 - "В конце 2014 года военнослужащие обороняли только новый терминал, целесообразность этого - минимальна"

07:14 - "Потери в новом терминале не могли объяснить нужности его удержания"

09:50 - Об операциях по доставке грузов через позиции боевиков

11:50 - "Офицеры понимали - существует какая-то линия разграничения, по которой новый терминал находится на стороне противника"

13:40 - "Российские наемники обыскивали украинских солдат, которые заходили на ротацию в новый терминал"

15:40 - О задаче и событиях 19 января, когда Олег Кузьминых попал в плен

15:42 - "Помимо эвакуации, стояла абсурдная задача отбить этажи, занятые противником, и закрепиться"

17:00 - "Аэропорт - это был билет в один конец"

17:50 - Об обсуждении абсурдности задачи выбить противника с терминала с комбригом 81 бригады Евгением Мойсюком

18:43 - О силах для операции и руководстве

20:45 - О начале операции и погоде: ночью попали под обстрел, утром лег туман

21:32 - "Задача была как рискованной, так и непродуманной, с точки зрения тактики ее не должно было быть"

22:52 - "Если бы я не пошел на это, то уже никто не пошел бы"

25:00 - О том, как и почему заблудились и прошли мимо терминала

27:10 - "Мы находились в 20 метрах от боевиков, нас можно было просто расстрелять"

28:26 - "Огонь, рядом - погибшие, открываешь глаза - а ребята с автоматами уже над тобой стоят"

30:18 - "Мы отстреливались минимально, берегли патроны, потому что ждали колонну, но так и не дождались ее"

30:30 - О попадании в плен

32:15 - Было много злости - о мыслях, когда попал к "Гиви"

33:30 - Давали пистолет без патронов - "расстрелять" товарищей, чтобы самих отпустили. И в меня так "стреляли"

34:10 - "Встретил двух реальных офицеров то ли ГРУ, то ли ФСБ, потому что они не знали, где Житомир"

35:45 - О том, как отвезли к главарю "ДНР" Захарченко

36:40 - "Я провел три месяца в одиночке метр на два и еще месяц - с местными осужденными "казаками"

38:00 - О пытках, ультиматумах Захарченко и имитации расстрела

42:25 - "Теперь я знаю, о чем думает молодой человек, которому осталось жить меньше минуты"

43:35 - "Два месяца моя жена думала, что меня расстреляли"

45:35 - О чем говорили с Порошенко после освобождения

46:10 - "Думали, что я погиб и решили повесить на меня всю операцию по аэропорту, но зла я ни на кого не держу"

48:20 - Как и почему закончилась карьера Кузьминых в армии

49:30 - "Инспекцию Минобороны интересовал порядок на площадке, а не боеготовность и наши проблемы"

51:30 - Об уходе в СБУ

53:00 - "Война показала неготовность нашего государства к реальным вызовам"

55:22 - "Как-то в 95-й бригаде по штату пришло распоряжение сдать 120-миллиметровые минометы, потом пришло распоряжение получить обратно - а их уже нет"

57:09 - У нас пятый год идет война, почему мы не проведем ее аудит?

01:00:30 - О том, где Олег Кузьминых видит себя в случае масштабной войны

01:00:50 - Если большого наступления не будет, человек должен посвятить себя государству и реформам