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Все про:Коломойский (1209) Порошенко (17840) Палица (24) ГБР (641) Корецкий Олег (1)

 Следователь ГБР Корецкий, который ведет "дела Порошенко", близко связан с нардепом-соратником Коломойского Палицей, - "5 канал". ВИДЕО

Следователь ГБР Олег Корецкий руководил прокуратурой Волынской области в то время, когда Игорь Палица возглавлял областной совет.

Следователь ГБР Олег Корецкий, который ведет "дела Порошенко", близко связан с народным депутатом Игорем Палицей, соратником олигарха Игоря Коломойского. Этот факт выяснили журналисты программы расследований "Наблюдатель", которая выходит на "5 канале", передает Цензор.НЕТ.

Олег Корецкий руководил прокуратурой Волынской области в то время, когда Игорь Палица возглавлял областной совет. Жена Олега Корецкого – Виктория – судья Киверцовского суда Волынской области, известная тем, что отстранила от производства по делу о прослушивании народных депутатов следователей прокуратуры и СБУ.

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Правоохранители подозревали в незаконных действиях членов полумилитарной организации "Варта Порядку", которую финансировал Игорь Палица.

Источник: https://censor.net.ua/v3154618
 
 
 Топ комментарии
 
5 кАнал - кАнал самих чесних новин... Следователь ГБР Корецкий, который ведет "дела Порошенко", близко связан с нардепом-соратником Коломойского Палицей, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 9356
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Сенсация!!!
Гр-н Порошенко близко связан с межигорским хряком и кровосисей - он занимал пост министра в то время, когда упомянутые особи занимали пост президента и главы правительства.
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чушь, конечно, самый честный у нас - канал Игоря Валерьевича Г + Г !
А дело с прослушкой нардепа Лапина у нас было громкое, дошло даже до того, что руководителя частной армии Палицы, "Варты порядка", здоровенного детину, бывшего десантника, заносили в суд на клетчатом одеяле!
Сейчас, конечно, все позади, он жив-здоров, ездит по городу на новеньком "Мустанге".
А так да, больше ничего нового.
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Що ти! Хто може зрівнятись у чеснотах з м'ятим аналом???
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Да ладно. Это просто совпадение.

Все ж знают, что никто приниктошеньки у Моники Зеленски и ее сосунов не связан с Коломойским и Партией Регионов.
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Сенсация!!!
Гр-н Порошенко близко связан с межигорским хряком и кровосисей - он занимал пост министра в то время, когда упомянутые особи занимали пост президента и главы правительства.
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да ладно, старо, как мир!
Вот сенсация:
Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан был в правительстве Николая Азарова уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Накануне отказа Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации он летал с Азаровым в Москву, а в разгар Майдана получил от тогдашнего главы Кабмина почетную грамоту
Источник: https://censor.net.ua/v3150697

Хотя нет, это для зелени норма.
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так значит больше шансов свынюку посадить
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шо патужна реформа судебной системы от величайшего реформатора петра , даёт непредсказуемые результаты , а как же там люстрации , атестации ...и всё такое , всё мимо и кроме потужного мародёрства в сухом остатке - ничего
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Та и хрен с ним. А шо, лучше было бы, если бы пецино дело вёл следователь, связанный с порошенко?
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Это интересно/ состояние Коломойского 8 млрд, состояние Порошенко 0, 85 млрд.
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Кружку пэтька у югика возьмет, футболку с надписью расия у сыночка своего, постельное выдадут на зоне. Я все порешал
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Если вора посадит другой вор, это всё равно лучше, чем, если бы его никто не посадил.
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ты прав, но Беню все равно не тронут.
Пока.
Пока вот этот суд еще идет:

14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.

Подождем.
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Как же такой нехороший человек и редиска попал в созданное Петей ГБР?
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Не дарма на Волині ,де палиця всіх купив ,СМІ в тому числі, день і ніч срали проти Порошенка.
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пора эту пьявку оторвать от Украины.Коломойский наносит миллиардные убытки госпредприятию «Центрэнерго», - Корольчук14.09.2019 / 12:19
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