 Следователь ГБР Корецкий, который ведет "дела Порошенко", близко связан с нардепом-соратником Коломойского Палицей, - "5 канал". ВИДЕО

Следователь ГБР Олег Корецкий, который ведет "дела Порошенко", близко связан с народным депутатом Игорем Палицей, соратником олигарха Игоря Коломойского. Этот факт выяснили журналисты программы расследований "Наблюдатель", которая выходит на "5 канале", передает Цензор.НЕТ.
Олег Корецкий руководил прокуратурой Волынской области в то время, когда Игорь Палица возглавлял областной совет. Жена Олега Корецкого – Виктория – судья Киверцовского суда Волынской области, известная тем, что отстранила от производства по делу о прослушивании народных депутатов следователей прокуратуры и СБУ.
Правоохранители подозревали в незаконных действиях членов полумилитарной организации "Варта Порядку", которую финансировал Игорь Палица.
А дело с прослушкой нардепа Лапина у нас было громкое, дошло даже до того, что руководителя частной армии Палицы, "Варты порядка", здоровенного детину, бывшего десантника, заносили в суд на клетчатом одеяле!
Сейчас, конечно, все позади, он жив-здоров, ездит по городу на новеньком "Мустанге".
А так да, больше ничего нового.
Все ж знают, что никто приниктошеньки у Моники Зеленски и ее сосунов не связан с Коломойским и Партией Регионов.
Гр-н Порошенко близко связан с межигорским хряком и кровосисей - он занимал пост министра в то время, когда упомянутые особи занимали пост президента и главы правительства.
Вот сенсация:
Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан был в правительстве Николая Азарова уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Накануне отказа Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации он летал с Азаровым в Москву, а в разгар Майдана получил от тогдашнего главы Кабмина почетную грамоту
Источник: https://censor.net.ua/v3150697
Хотя нет, это для зелени норма.
Пока.
Пока вот этот суд еще идет:
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.
Подождем.