 Преступления, которое инкриминируется Пашинскому, нет в природе. Я это докажу, - адвокат Федур. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам после заседания суда.

"Сегодняшнее решение суда - незконное, это прозвол. Этим решением суда преследуется нелегитимная цель. Я, когда готовился к рассмотрению ходатайства в суде первой инстанции, я был предупрежден "доброжелателями" о том, что я рискую своей репутацией, что Пашинский будет арестован, будет арестован безальтернативно, он будет содержаться под стражей и получит восемь лет лишения свободы в этом уголовном производстве. Я не уверен, что так будет", - сказал он.

Федур отметил, что него есть определенный опыт работы по таким заказным политическим делам еще с середины 90-х годов: "При каждой смене власти в Украине, у нас появлялись такие процессы. По абсолютному большинству из них мне приходилось защищать. В результате эти люди были оправданы, или дела по ним были закрыты ГПУ".

"Я уверен, что что рано или поздно и это уголовное производство будет закрыто в ГПУ, или Пашинский будет оправдан. Такого преступления, которое инкриминируется ему, нет в природе. Я это докажу", - подчеркнул адвокат.

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"Да, сегодня мы проигрываем. Мы получили два судебных решения, но я о них был предупрежден. Меня предупреждали, что решение апелляции будет аналогичным. Вчера, выступая в суде, зная, какое будет решение еще до заседания, я тем менее пытался обосновать свою правовую позицию и я считаю, что я обосновал ее должным образом. А то, что суд принял незаконное решение... к сожалению, имеем такую катастрофу, когда суды принимают такие решения по заказным политическим делам, но я знаю, как потом такие дела расследуются, и я знаю, чем они заканчиваются. Хочу обратить внимание, что Сергей Пашинский самостоятельно принял решение, хотя были настойчивые рекомендации бежать из Украины, что он не бежит, он будет сидеть тут в тюрьме столько, сколько определит суд, но он будет бороться и защищаться от незаконных подозрений и обвинений. Я буду его защищать. Я считаю, что рано или поздно будет признано в судах Украины, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека то, что его содержание под стражей было незаконным, и то, что привлечение его к уголовной ответственности было незаконным", - сказал Федур.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

На сегодняшнем заседании судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.