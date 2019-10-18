 Преступления, которое инкриминируется Пашинскому, нет в природе. Я это докажу, - адвокат Федур. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам после заседания суда.
"Сегодняшнее решение суда - незконное, это прозвол. Этим решением суда преследуется нелегитимная цель. Я, когда готовился к рассмотрению ходатайства в суде первой инстанции, я был предупрежден "доброжелателями" о том, что я рискую своей репутацией, что Пашинский будет арестован, будет арестован безальтернативно, он будет содержаться под стражей и получит восемь лет лишения свободы в этом уголовном производстве. Я не уверен, что так будет", - сказал он.
Федур отметил, что него есть определенный опыт работы по таким заказным политическим делам еще с середины 90-х годов: "При каждой смене власти в Украине, у нас появлялись такие процессы. По абсолютному большинству из них мне приходилось защищать. В результате эти люди были оправданы, или дела по ним были закрыты ГПУ".
"Я уверен, что что рано или поздно и это уголовное производство будет закрыто в ГПУ, или Пашинский будет оправдан. Такого преступления, которое инкриминируется ему, нет в природе. Я это докажу", - подчеркнул адвокат.
"Да, сегодня мы проигрываем. Мы получили два судебных решения, но я о них был предупрежден. Меня предупреждали, что решение апелляции будет аналогичным. Вчера, выступая в суде, зная, какое будет решение еще до заседания, я тем менее пытался обосновать свою правовую позицию и я считаю, что я обосновал ее должным образом. А то, что суд принял незаконное решение... к сожалению, имеем такую катастрофу, когда суды принимают такие решения по заказным политическим делам, но я знаю, как потом такие дела расследуются, и я знаю, чем они заканчиваются. Хочу обратить внимание, что Сергей Пашинский самостоятельно принял решение, хотя были настойчивые рекомендации бежать из Украины, что он не бежит, он будет сидеть тут в тюрьме столько, сколько определит суд, но он будет бороться и защищаться от незаконных подозрений и обвинений. Я буду его защищать. Я считаю, что рано или поздно будет признано в судах Украины, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека то, что его содержание под стражей было незаконным, и то, что привлечение его к уголовной ответственности было незаконным", - сказал Федур.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
На сегодняшнем заседании судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.
Моника похлеще Вори и бандит чем все кодла бывших..
Столько офшоров как у сопли, нет не у кого ого, и не было..
Это гнида ещё та ..
Еле от семерых отбрехалась...
А потім українці з своїх кишень виплатять за Рішенням Європейського Суда сотню тисяч євро Пашинському, а суддя буде кататися на заробленому Мерседесі.
выстрел в упор, сверху вниз явно показывает грубые хулиганские действия
Адвокат хорошая профессия, им нужно не доказывать невиновность, если они в неё не верят, а смягчения наказания, милосердия.
Но некоторым деньги не пахнут, идут на компромисс с совестью.
Согласно данной статье - если гражданин с ножом стоит в сторонке и чистит яблочко, а Вы подошли к нему прострелили колено - тогда да, Вас сразу следует оформить на КПЗ и судить по статье тяжкие телесные.
Если же гражданин с ножом направляется в вашу сторону со словами "убью, ****" - можете смело стрелять ему в голову - вам ничего не будет, вы защищаете свою жизнь и здоровье.
Мало того, даже если данный гражданин направляется с ножом не к Вам, а к вашим родственникам, или просто к незнакомому человеку, и по Вашему мнению он хочет этого человека убить - вы не просто имеете право, вы просто обязаны стрелять в данного гражданина чтобы предотвратить общественно опасное деяние.
Если человек вытащил нож и быстро идёт в Вашу сторону - это вполне достаточные признаки угрозы жизни и здоровью.
Закон об оружии здесь вообще не при чём, Вы можете защищать свою жизнь любым доступным методом - хоть ножом, хоть пистолетом, хоть противотанковым гранатомётом.
Легальный это предмет (нож) или нелегальный (пистолет) - с точки зрения закона абсолютно никакого зачения не имеет.
Поэтому можно выворачивать в любую сторону.
Как удобно и кто больше заплатит или какая команда поступит если это политическая расправа.
Это не интересно никому.
Тем более в правосудие в Украине никто не верит...
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm
И получается так, что очень многие сидят именно за превышение. У него кулаки, у тебя кулаки - нормально, у него нож, у тебя нож - нормально. А вот если он имеет намерение напасть с ножом (только имеет), но еще не напал, а ты в него выстрелил - посадят тебя.
Если чувак стоит просто с ножом и молчит - тогда да, это будет превышение.
А если он приближается - так это не намерение, действие.
Или если он не приближается, а говорит, шо щас будет на ремни распускать - это тоже явное действие.
та й "зароблене непосильним трудом" золото нікому так просто не віддасть )))
А шо она говорит ,как свидетель данного происшествия об этом молчок
вони просто виконують оплачену роботу...