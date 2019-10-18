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Все про:Пашинский (672) суд (22640) Федур (20)

 Преступления, которое инкриминируется Пашинскому, нет в природе. Я это докажу, - адвокат Федур. ВИДЕО

Адвокат Сергея Пашинского Андрей Федур считает решение Апелляционного суда Киева незаконным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам после заседания суда.

"Сегодняшнее решение суда - незконное, это прозвол.  Этим решением суда преследуется нелегитимная цель. Я, когда готовился к рассмотрению ходатайства в суде первой инстанции, я был предупрежден "доброжелателями" о том, что я рискую своей репутацией, что Пашинский будет арестован, будет арестован безальтернативно, он будет содержаться под стражей и получит восемь лет лишения свободы в этом уголовном производстве. Я не уверен, что так будет", - сказал он.

Федур отметил, что него есть определенный опыт работы по таким заказным политическим делам еще с середины 90-х годов: "При каждой смене власти в Украине, у нас появлялись такие процессы. По абсолютному большинству из них мне приходилось защищать. В результате эти люди были оправданы, или дела по ним были закрыты ГПУ".

"Я уверен, что что рано или поздно и это уголовное производство будет закрыто в ГПУ, или Пашинский будет оправдан. Такого преступления, которое инкриминируется ему, нет в природе. Я это докажу", - подчеркнул адвокат.

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"Да, сегодня мы проигрываем. Мы получили два судебных решения, но я о них был предупрежден. Меня предупреждали, что решение апелляции будет аналогичным. Вчера, выступая в суде, зная, какое будет решение еще до заседания, я тем менее пытался обосновать свою правовую позицию и я считаю, что я обосновал ее должным образом. А то, что суд принял незаконное решение... к сожалению, имеем такую катастрофу, когда суды принимают такие решения по заказным политическим делам, но я знаю, как потом такие дела расследуются, и я знаю, чем они заканчиваются. Хочу обратить внимание, что Сергей Пашинский самостоятельно принял решение, хотя были настойчивые рекомендации бежать из Украины, что он не бежит, он будет сидеть тут в тюрьме столько, сколько определит суд, но он будет бороться и защищаться от незаконных подозрений и обвинений. Я буду его защищать. Я считаю, что рано или поздно будет признано в судах Украины, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека то, что его содержание под стражей было незаконным, и то, что привлечение его к уголовной ответственности было незаконным", - сказал Федур.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

На сегодняшнем заседании судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/v3154616
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно, можно стрелять в прохожих, если ты депутат. В УК так и написано: всем нельзя, но депутатам можно.
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Якби міг довести - вже б довів.. Колишній небожитель сірожа спустився на грішну землю, та стане в камері трішки ближчим до народу..
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Зеля вернул на экраны вату , мстит "попередникам" . Чем он отличается от всех предыдущих ? Умом - уже было . Другие варианты .
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Пашинський буде сидіти до кінця свого життя, бо він бандит та крадій!
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А ты видел что он крал?
Моника похлеще Вори и бандит чем все кодла бывших..
Столько офшоров как у сопли, нет не у кого ого, и не было..
Это гнида ещё та ..
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Якби міг довести - вже б довів.. Колишній небожитель сірожа спустився на грішну землю, та стане в камері трішки ближчим до народу..
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Конечно, можно стрелять в прохожих, если ты депутат. В УК так и написано: всем нельзя, но депутатам можно.
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В таких как ты прохожих?
Еле от семерых отбрехалась...
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Я считаю, что рано или поздно будет признано в судах Украины, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека о том, что его содержание под стражей было незаконным, о том, что привлечение его к уголовной ответственности было незаконным", - сказал Федур. Источник: https://censor.net.ua/v3154616»

А потім українці з своїх кишень виплатять за Рішенням Європейського Суда сотню тисяч євро Пашинському, а суддя буде кататися на заробленому Мерседесі.
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ну . а пока отменили безальтернативный арест для сепаров как неконституционный
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Сепары не опасные они же убивают обычных людей а не хулиганье которое кидается на людей с бутылками...
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В Европi дуже не ******* тих кто вискакуe з авто з пiстолетом , бiжить до людини на узбiччi та стрiляe тому в ногу ))
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свинофидор будет доказывать это в соседней камере.
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от любви страдаю. за любовь пострадал. как партизан горемычный по горам швейцарским скрывался...
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Сама "чесна" людина, нагородити і відпустити...
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так он не у природы тырил, ты что такой глупый ,да?
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Круто, значит тысячи зеков нужно будет отпустить, ведь наненение тяжких телестных это не преступление.
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Особенно, если было превышение мер самообороны. Ведь оказывается такого не существует по словам Федура. Преступления, которое инкриминируется Пашинскому, нет в природе. Я это докажу, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 1532
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превышение не тяжкая статья с условным сроком в основном . по таким не берут под арест.
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превышение было бы при условии стрельбы с расстояния.
выстрел в упор, сверху вниз явно показывает грубые хулиганские действия
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Когда зе и компанию подвесят за ноги на деревьях если они не успеют убежать так и регим что это не преступление.
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Угу. Если бы я шмальнул в человека с ножом или с бутылкой - оформили бы сразу на КПЗ. Федур - разумный человек, а прикидывается идиотом. Тяжела всё-таки адвокатская доля: постоянный компромисс с совестью. Преступления, которое инкриминируется Пашинскому, нет в природе. Я это докажу, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 6665
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За великі гроші прикидатися ідіотом не соромно... Преступления, которое инкриминируется Пашинскому, нет в природе. Я это докажу, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 1945
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Не соглашусь
Адвокат хорошая профессия, им нужно не доказывать невиновность, если они в неё не верят, а смягчения наказания, милосердия.

Но некоторым деньги не пахнут, идут на компромисс с совестью.
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Есть статья 36 УК, необходимая оборона.
Согласно данной статье - если гражданин с ножом стоит в сторонке и чистит яблочко, а Вы подошли к нему прострелили колено - тогда да, Вас сразу следует оформить на КПЗ и судить по статье тяжкие телесные.
Если же гражданин с ножом направляется в вашу сторону со словами "убью, ****" - можете смело стрелять ему в голову - вам ничего не будет, вы защищаете свою жизнь и здоровье.
Мало того, даже если данный гражданин направляется с ножом не к Вам, а к вашим родственникам, или просто к незнакомому человеку, и по Вашему мнению он хочет этого человека убить - вы не просто имеете право, вы просто обязаны стрелять в данного гражданина чтобы предотвратить общественно опасное деяние.
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Всё не так абсолютно. Можете стрелять в него только после того, как он ПОПЫТАЕТСЯ ударить вас ножом. Потому народ и требует принять закон об оружии.
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В законе не написано, шо только когда он попытается, а написано шо когда есть явная угроза жизни или здоровью.
Если человек вытащил нож и быстро идёт в Вашу сторону - это вполне достаточные признаки угрозы жизни и здоровью.
Закон об оружии здесь вообще не при чём, Вы можете защищать свою жизнь любым доступным методом - хоть ножом, хоть пистолетом, хоть противотанковым гранатомётом.
Легальный это предмет (нож) или нелегальный (пистолет) - с точки зрения закона абсолютно никакого зачения не имеет.
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Есть угроза или нет угрозы решает суд по своим личным ощущениям.
Поэтому можно выворачивать в любую сторону.
Как удобно и кто больше заплатит или какая команда поступит если это политическая расправа.
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Ок. Спорить не буду, так как не занимаюсь адвокатской практикой. Просто передаю то, что слышал от приятеля - адвоката.
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Мало ли какой закон есть?
Это не интересно никому.
Тем более в правосудие в Украине никто не верит...
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3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm
И получается так, что очень многие сидят именно за превышение. У него кулаки, у тебя кулаки - нормально, у него нож, у тебя нож - нормально. А вот если он имеет намерение напасть с ножом (только имеет), но еще не напал, а ты в него выстрелил - посадят тебя.
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Тут надо определиться, шо значит имеет намерение но не напал.
Если чувак стоит просто с ножом и молчит - тогда да, это будет превышение.
А если он приближается - так это не намерение, действие.
Или если он не приближается, а говорит, шо щас будет на ремни распускать - это тоже явное действие.
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Совесть уходит с получением свидетельства адвоката.
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Зеля вернул на экраны вату , мстит "попередникам" . Чем он отличается от всех предыдущих ? Умом - уже было . Другие варианты .
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Сваты опаснее мертвечука? Твоя логика понятна. Злочину, який інкримінується Пашинському, немає в природі. Я це доведу, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 7540
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Вот я смотрю, у Пашинского цепочка(золотая, 1шт),кольцо(золотое1шт), шнурки. А разве не положено все это изымать в камере?
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ну скорее всего сидит один . а так на суд можно свои изъятые одевать . выдают
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Пашинський не з тих ,хто повіситься" з мук совісті"..
та й "зароблене непосильним трудом" золото нікому так просто не віддасть )))
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богю колесникова защищал, теперь его корефана..
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ага, свята плешива мразь, икону будут рисовать
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Не поделили одну женушку на двоих...
А шо она говорит ,как свидетель данного происшествия об этом молчок
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Адвокат профикалил дело. Бабки получил, отработать не может, остается языком молоть. Ну это же не камни ворочать. Злейшего врага США Аль Капоне, тоже закрыли всего лишь за неуплату налогов. А чупакабре до Капоне как до столицы раком.
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Очень глупое утверждение, я думала, что этот Федур умнее.
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Кто девочке платит, тот ее и танцует. За деньги он скажет на белое черное и наоборот.
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Он конечно знает, что из себя представляет пашинский, и это надо быть какой сволочью, чтобы, зная проколы в законах, отмазывать негодяев.
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Что Пашинский что его адвокат, просто конченные мрази
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не можна застосовувувати етичну категорію "мразь" до адвокатів,кілерів та ботів...

вони просто виконують оплачену роботу...
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Пять лет эти майдановские деятели и типа демократов проводили реформы. Когда в судах в том числе и Верховном суде просто плюют на Закон и Конституцию эти деятели произвола не замечали типа результат реформы обязательно будет. А как только их взяли за жабры это уже политические преследован я и произвол.....
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Пашинский падло, его место лишь только на нарах и не иначе.
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