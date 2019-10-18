 Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020. ВИДЕО

За проголосовали 300 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что было проведено совещание с председателями политических сил относительно продолжения заседания.
"Достигнута договоренность о том, чтобы продолжить работу и внести изменения в повестку дня", - сказал он.
Разумков предложил рассмотреть проект Госбюджета на 2020 год, законопроект по отделению газотранспортной системы (анбандинг) и законопроект #2283 об изменениях в бюджет на 2019 год.
Иначе это липа.
Приватна компанія НВК «СКБ «Таргет» за три роки розробила нову автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки «Кольчуга» РДФ 360, після того як держава не змогла відновити виробництво «Кольчуг» на НВК
https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html