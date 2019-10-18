 Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020. ВИДЕО

За проголосовали 300 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что было проведено совещание с председателями политических сил относительно продолжения заседания.

"Достигнута договоренность о том, чтобы продолжить работу и внести изменения в повестку дня", - сказал он.

Разумков предложил рассмотреть проект Госбюджета на 2020 год, законопроект по отделению газотранспортной системы (анбандинг) и законопроект #2283 об изменениях в бюджет на 2019 год.