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 Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020. ВИДЕО

Верховная Рада проголосовала за продление пленарного заседания, поскольку не успевает сегодня рассмотреть в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год.

За проголосовали 300 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что было проведено совещание с председателями политических сил относительно продолжения заседания.

"Достигнута договоренность о том, чтобы продолжить работу и внести изменения в повестку дня", - сказал он.

Разумков предложил рассмотреть проект Госбюджета на 2020 год, законопроект по отделению газотранспортной системы (анбандинг) и законопроект #2283 об изменениях в бюджет на 2019 год.

Источник: https://censor.net.ua/v3154607
 
 
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Вот оно им надо? Шли бы себе бухать спокойно. Да, молодо-зелено...
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Гозбюджет надо принимать 30 числа за 2 часа перед Новым Годом.
Иначе это липа.
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Зебилы за 4 часа не успели этот "бюджет" "рассмотреть". Попросили ещё 2 часа. Смотрите. Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 5108

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Ukrmilitary Pages‏ @ukrmilitary 16 окт.

Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 3791

Приватна компанія НВК «СКБ «Таргет» за три роки розробила нову автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки «Кольчуга» РДФ 360, після того як держава не змогла відновити виробництво «Кольчуг» на НВК
https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html

Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 5190
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Налоги??? Когда будете повышать налоги??? Бюджет недоперенаполнен!!!
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