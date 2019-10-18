 РФ настаивает на открытии КПВВ в Счастье, что не предусмотрено никакими договоренностями, - замглавы МИД Боднар. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
"Решение об открытии КПВВ в Золотом было принято ещё в 2016 году, и украинская сторона никоим образом не отходила от этой переговорной позиции и продолжает настаивать на том, чтобы КПВВ было открыто, но, как вы знаете, российская сторона начала пакетировать открытие КПВВ в Золотом с открытием КПВВ в Счастье", - сказал Боднар.
Он подчеркнул, что это не предусмотрено ни в одной из договорённостей.
"Поэтому сегодня мы также привлекаем партнеров по "нормандскому формату" для давления на российскую сторону для того, чтобы ... ввести КПВВ в Золотом", - сказал Боднар.
Ни при каких условиях не проводить ни каких переговоров с террористами.Все кто не сдаст оружие должны быть уничтожены,остальные отбывать наказание вплоть до пожизненного
под Днепром не надо?
В этот день некая немка продала США за 7 млн золотых...АЛЯСКУ)))
ЧЕМ НЕ ПОВОД МОКШАМ РВАНУТЬ ПУКАНАМИ?)))
Це повинно якось хвилювати нормальних Українців?
Україні своє робити та плювати на хАтєлкі обісРашки, але схоже на те, що ЗеЛена шмаркля та її ******* весь час бере під "кАзирьок", як тільки почує окрик з масквабаду, аж з штанів вистрибує...