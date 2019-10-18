 РФ настаивает на открытии КПВВ в Счастье, что не предусмотрено никакими договоренностями, - замглавы МИД Боднар. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Решение об открытии КПВВ в Золотом было принято ещё в 2016 году, и украинская сторона никоим образом не отходила от этой переговорной позиции и продолжает настаивать на том, чтобы КПВВ было открыто, но, как вы знаете, российская сторона начала пакетировать открытие КПВВ в Золотом с открытием КПВВ в Счастье", - сказал Боднар.

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Он подчеркнул, что это не предусмотрено ни в одной из договорённостей.

"Поэтому сегодня мы также привлекаем партнеров по "нормандскому формату" для давления на российскую сторону для того, чтобы ... ввести КПВВ в Золотом", - сказал Боднар.