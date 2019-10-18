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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Боднар (54) Луганщина (4209) МИД (5163) пункт пропуска (525) Золотое (53) КПВВ (59)

 РФ настаивает на открытии КПВВ в Счастье, что не предусмотрено никакими договоренностями, - замглавы МИД Боднар. ВИДЕО

Открытие контрольного пункта въезда/выезда в г. Счастье (Луганская обл.), на чем настаивает российская сторона, не предусмотрено никакими договоренностями, Украина готова к открытию КПВВ в Золотом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Решение об открытии КПВВ в Золотом было принято ещё в 2016 году, и украинская сторона никоим образом не отходила от этой переговорной позиции и продолжает настаивать на том, чтобы КПВВ было открыто, но, как вы знаете, российская сторона начала пакетировать открытие КПВВ в Золотом с открытием КПВВ в Счастье", - сказал Боднар. 

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Он подчеркнул, что это не предусмотрено ни в одной из договорённостей.

"Поэтому сегодня мы также привлекаем партнеров по "нормандскому формату" для давления на российскую сторону для того, чтобы ... ввести КПВВ в Золотом", - сказал Боднар.

Источник: https://censor.net.ua/v3154571
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай гоблінів своїх виводять з Дебальцева згідно з домовленостями.
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Перед выборами надо Зебил, перед.
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Это только начало, мальчик хочет нормандский формат, кацапло пользуется, условий еще много будет.
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Нехай гоблінів своїх виводять з Дебальцева згідно з домовленостями.
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кацапы открывайте окно щель в Биробиджане там самое для вас..ублюдки... РФ настаивает на открытии КПВВ в Счастье, что не предусмотрено никакими договоренностями, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 3002
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После выборов весь Донбасс будет под контролем Украины и КПВВ все закроют
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Ну разбазаривать территории явно не вариант, скажем так не сейчас и не на таких условиях.
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Ни каких условий от террористов.Условие одно-они сдают оружие и добровольно заполняют собой лагеря!
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Та это понятно, не цепляйтесь к словам 😀
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Я не цепляюсь. Я вам говорю,что не только не сейчас,а никогда.
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" разбазаривать территории явно не вариант, скажем так не сейчас и не на таких условиях".
Ни при каких условиях не проводить ни каких переговоров с террористами.Все кто не сдаст оружие должны быть уничтожены,остальные отбывать наказание вплоть до пожизненного
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Ага, расскажи это психиатру, тролль. В Абхазии и Приднестровье уже выборы прошли..
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Закусывать нужно. Нет, серьезно. Но еще важно не пить много, а в меру. И закусывать. Тогда не будешь путать фантазии и реальность.
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И ларек с шаурмой для главзебила !!😉😉😉
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Настане час коли буде одне КПВ на вихід за парєбрик 100м бігом то 50м
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Если вопрос не наносит ущерба Украине то можно с этой спесивой вяликодежавной биомассой под кликухой ордынцы вести переговоры и якобы уступать-пусть тешут свое больное себялюбие.С этими бандитами как то надо расставаться-у нас своя дорога,строить благополучную страну и жить,а за них и говорить не хочется
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Это только начало, мальчик хочет нормандский формат, кацапло пользуется, условий еще много будет.
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их там нужно все позакрывать те кпп и отгородить проволокой
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Ну да! РФ настаіваєт на откритіі... Так іхтамнєт, як же вони можуть настаівать?!
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всю историю кацапы не могли покорить украинцев военным путем, всегда покоряли хитростью и обманом и после этого шли миллионные жертвы украинцев. повторим?
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Сегодня будет салют в Раске Федераске?

В этот день некая немка продала США за 7 млн золотых...АЛЯСКУ)))

ЧЕМ НЕ ПОВОД МОКШАМ РВАНУТЬ ПУКАНАМИ?)))
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Відкриття потрібно для того,що б захопити ТЕС у Щасті
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А Каким тут боком к Украинским КПП Лаптеландия
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кацапо-орда буде наполягати на анігіляції та самознищенні України, вона цим займається вже більше 350-ти років. І що з того?
Це повинно якось хвилювати нормальних Українців?

Україні своє робити та плювати на хАтєлкі обісРашки, але схоже на те, що ЗеЛена шмаркля та її ******* весь час бере під "кАзирьок", як тільки почує окрик з масквабаду, аж з штанів вистрибує...
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закрийте всі КПВВ і мадиє республіки заккриються через рік . хватит кормить Киев! сепарам черговий конвой печеньку підвіз
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