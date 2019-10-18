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Все про:Трепак (63) Рябошапка Руслан (144) Слуга народа (356) Медяник Вячеслав (1)

 Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре. ВИДЕО

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что распорядился провести проверку факта переписки народного депутата Медяника из фракции "Слуга народа", в которой упоминался заместитель генпрокурора Трепак.

Об этом глава ГПУ заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

Генпрокурор заверил, что в ведомстве уже нет ситуации, при которой был "свой прокурор", который "решал" определенные дела, а его заместитель Виктор Трепак не имеет отношения к скандалу с Медяником.

"С кем же тогда переписывался депутат Медяник?" – спросила ведущая.

"С бизнесменом. Но он пытался выяснить эти вопросы с моим заместителем, который не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом", – заверил Рябошапка.

Смотрите: Руководство фракции должно провести разговор с Медяником по его "сахарной" переписке, - нардеп от СН Янченко. ВИДЕО

Генпрокурор пообещал, что отреагирует должным образом на инцидент.

"Я уже поручил провести проверку. И выяснить, есть ли там достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР. И хотел бы обратить внимание народных депутатов. Если такие переписки по поводу сахара будут вестись и дальше, я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей", – сказал Рябошапка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переписка нардепа от "СН" Медяника станет предметом рассмотрения спецгруппы, - Арахамия

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

Источник: https://censor.net.ua/v3154510
 
   
 Топ комментарии
 
Виталий Портников

Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Перестати йти на неприйнятні умови Кремля, навіть якщо це сулить політичні очки та тимчасову тактичну вигоду для Зеленського, бо це закінчується поразкою для України. Як приклад - погіршення відносин з Нідерландами, та можливість перекладення відповідальності збиття малайзійського боїнга на Україну через звільнення Цемаха. А він міг стати головним свідком нашої непричетності.
Друга поразка - імплементація формули Штайнмаєра та погодження на розведення військ. Але обстріли продовжуються і люди гинуть, тобто Росія демонструє те, що чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко треба усвідомити.
Зеленський має усвідомити, що його зустріч з Путіним не змінить питання війни і миру. Якщо таких домовленостей немає до зустрічі, вони не з'являться після.
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Ну що Портніков таке меле. Я його розумнішим вважав. Які ще треба свідчення про непричетність Украіни до збиття малазійського Боінга ? Міжнародна слідча група вже давно знає, як збивали, коли збивали, чим збивали, як вивезли "Бук" назад в Кацапстан. Але виявляється, що "атставной кази барабанщік" Цемах став просто таки надзвичайно важливим свідком і лише від нього все тепер залежить.
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Мы Вас выбирали менять Украину , а не цацки пыцки .
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Те кто послал , сажай , кому послали два срока.
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И все? Так переписка Медяника - это практически явка с повинной Медяника, Богдана и Трепака с признанием в коррупции в высших эшелонвх власти.. И где бравурное заявление ГБР о открытии уголовного дела? Или хотя-бы заявление о временном отстранении Трепака или Богдана до завершения внутреннего расследования? Ну и?
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Мы Вас выбирали менять Украину , а не цацки пыцки .
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Вот они сейчас и заняты обменом только стараются не продешевить, такая хуцпа принесет долгожданный гешефт молодой и зеленой команде реформаторов
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...менять Украину , а не цацки с пецкой.
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Зеленой шмаркле тоже такое сказал, когда он по телефону говорил, что ты 100% его человек? Или в этой игре для зебилов это не надо, так как у зебилов память как у рыбки и они уже забыли?
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Виталий Портников

Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Перестати йти на неприйнятні умови Кремля, навіть якщо це сулить політичні очки та тимчасову тактичну вигоду для Зеленського, бо це закінчується поразкою для України. Як приклад - погіршення відносин з Нідерландами, та можливість перекладення відповідальності збиття малайзійського боїнга на Україну через звільнення Цемаха. А він міг стати головним свідком нашої непричетності.
Друга поразка - імплементація формули Штайнмаєра та погодження на розведення військ. Але обстріли продовжуються і люди гинуть, тобто Росія демонструє те, що чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко треба усвідомити.
Зеленський має усвідомити, що його зустріч з Путіним не змінить питання війни і миру. Якщо таких домовленостей немає до зустрічі, вони не з'являться після.
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Всі дії Володимира Зеленського та його команди після перемоги на президентських виборах спрямовані на створення в Україні авторитарної держави російського або білоруського типу. Держави, в якій президент і його адміністрація здійснюють контроль над усіма гілками влади, медіа, бізнесом, суспільством. Причому держава ця будується в справжнісінькому «турбо-режимі». Те, на що інші пострадянські автократи - Лукашенко або Путін - витрачали роки, Зеленський намагається здійснити за місяці. І в цьому є своя логіка - страх, що суспільство прийде до тями і побачить небезпеку, що виникла перед країною або що населення розлюбить, коли не побачить новин у своєму холодильнику, все ще є дуже великим.
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Толерантність вимагає з повагою відноситись до сексменшин. Тому я цей опус актива Портнікова і прочитав. Що сказати? Слабенько. От якби портніков написав що Зеленський концтабори для гетеросексуалів будує і крематорії мобільні для всіх хто педіка в собі не бачить. ....Оце було б! Може і я трохи б схаменувся та з підозрою подивився на Зеленського. А так марно витрачений час ....
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Ну що Портніков таке меле. Я його розумнішим вважав. Які ще треба свідчення про непричетність Украіни до збиття малазійського Боінга ? Міжнародна слідча група вже давно знає, як збивали, коли збивали, чим збивали, як вивезли "Бук" назад в Кацапстан. Але виявляється, що "атставной кази барабанщік" Цемах став просто таки надзвичайно важливим свідком і лише від нього все тепер залежить.
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тільки тому ,що це потрапило у ЗМІ,а так скільки не потрапляє в об'єктиви камер.
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Не поможет. Пока не вымрет советский народишко в Украине, ничего не измениться. Моисей 40 лет водил старых евреев по пустыне что бы повымерли, так как глюки в системе что между ушами так просто не исправишь.
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Несмотря на то , шо я голосовал за СН , я б хотел шоб парочку депутатов из этой партии закрыли лет на 12 с конфискацией , в пример остальным шо останутся .
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Та без разницы , хоть тех двух кнопкодавов . Мене пока шо из этой партии , только Верещук нравится .
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а есть за шо? Чи так за кнопки,типа шоб було?
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Як за шо ? За кнопкодавство канешно . И за брехню , шо они чесали после того , як их застукали . Они ж там типо клятву якусь дают , шо будут служить народу верой и правдой ... Надо же отвечать за свои действия . По 12 лет на душу с конфискацией отрезвит многих , хто пришел в Раду заниматься междусобойчиками и договорнячками .
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Фсё по понятиям Пасаны!!! не минжуйтесь. Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре - Цензор.НЕТ 3945
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Лови совет надёжный товарищ Рябошапка! Отсутствием вазелина пугать надо!!! Сухари фуфло тут.
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Ух какой "смелый"! А чего же молчал когда портнов на тебя наезжал или "не по масти он тебе"?
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Медяник - шестёрка Коломойского, в прошлой Раде был помощником Денисенко ,ешё одного бениного поца. Беня сейчас дал команду работать против Каська и Трепака, - так как это чужие ему люди. Антиукраинский дегенерат Дубинский уже начал отрабатывать эту тему, закручивая свои дегенеративные теории. Ну а этот протухший Медяник разыграл дешёвую сцену с целью дискредитации Трепака. Беня всё больше начинает гадить.
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Сажай пацан это мародерское быдло .
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