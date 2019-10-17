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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кубань (101) парламент (880) Гончаренко (280)

 В ВР создали межфракционное депутатское объединение "Кубань". ВИДЕО

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "Кубань".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление сделал во время заседания парламента первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Главой объединения избран нардеп Алексей Гончаренко.

"Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань. Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения. Наша задача разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находится под нашим вниманием", - написал Гончаренко на своем телеграм-канале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы рассматриваем восстановление сообщения с Крымом и Кубанью, после возвращения этих территорий Украине", - министр инфраструктуры Украины Омелян. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3154454
 
   
 Топ комментарии
 
Тема не раскрыта.
Но название хорошее...
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Реакция на принятый ВР Украины законопроект о судебной реформе крайне негативна, как на Западе, так и внутри страны. Совместное заявление послов ЕС, Канады и США - реформа нуждается в серьезной доработке.
Глава Верховного суда открытым текстом обвинила создателей законопроекта в запугивании судей Верховного Суда, некомпетентности авторов законопроекта, прямо указала на связь данного законопроекта с делом Коломойского и будущими законодательными решениями по Донбассу. Ее вывод прост - т.н. "судебная реформа" - это просто попытка режима Зеленского заменить своими ставленниками судей Высшего суда для проведение нужных ему решений.

На этом фоне, а так жена фоне проводимым ежегодным собранием МВФ и Мирового банка, где присутствует делегация НБУ во главе с Смолием, сегодняшнее заседание Хозяйственного суда Киева по поводу реприватизации ПриватБанка может вылиться в колоссальный международный скандал.
Уехавший в такой серьезный момент, под надуманным поводом с Украины, проводящий пустые, формальные встречи с кем попало в Латвии, Зеленский почти всю ночь созванивался с различными лицами в стране.
Из-за вспыхнувшего скандала заседание аграрного комитета ВР Украины было перенесено. Консенсуса по вопросу приватизации земли нет даже в среде правящей партии.
Заявления президента Зеленского о наличии 48-часового отсутствия обстрелов предполагаемых зон разведения войск - ложь. И наши собственные данные и данные ООС подтверждают наличие и усиление обстрелов как в этих зонах, так и по всей линии фронта.
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Главой объединения избран нардеп Алексей Гончаренко. Источник: https://censor.net.ua/v3154454

Там где Лёша Гончаренко, там по факту всегда плохо пахнет
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Колядки на украинскій мові. Тюменська обл.(!!!). Різдво Христове. 2018 рік...

https://youtu.be/L04LhZn-2jU

то може не тільки Кубань - земля наша????
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