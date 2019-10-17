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Все про:МИД РФ (1263) Россия (74073) Олифер (231) Захарова (198) Трехсторонняя контактная группа (158)

 Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова. ВИДЕО

В МИД РФ заявили, что ориентируются только на заявления глав государств и людей, "которые официально уполномочены решать вопросы внешней политики", а не на слова пресс-секретаря Кучмы.

Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

"Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, - дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату", - заявила Захарова.

"Подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе "Минска", никому не известно. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей и <...> приближению к формированию некоей обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в различных регионах", - добавила дипломат страны-агрессора.

Также на Цензор.НЕТ: У "Слуги народа" будет спецзаседание фракции о войне и переговорах, - Арахамия

Напомним, 15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь каких-либо договоренностей. Комментируя переговоры, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что роспуск квазигруппировок "Л/ДНР" является одним из условий для выполнения политического блока Минских соглашений.

Источник: https://censor.net.ua/v3154429
 
 
 Топ комментарии
 
А ви тут - яким боком?! Вас же там "нет"?
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Похоже, что нет.
Бо, если все равно будет, то ЗЕ точно конец. Никакие посадки Свинарчуков не помогут.
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Совет форумчанПравила форума
 
Все правильно.
Этот Кучма поломался несите нового.
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Я б послав Ківу, на цих переговорах всі як Ківа. Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 6971
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Після памятних звіздюлін Майдану певно і Гарант поміняв свою думку. Якщо не змінив - не перші звіздюлі, але точно не останні.
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А кто рядом с Кучмой? На Путина нынешнего слабо похож, двойник наверное, или сейчас двойник?
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Да срать мы хотели на то, что моцква воспринимает !
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Да пусть зеля это скажет) может и гиляку отодвинет...
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Куда тебе еще срать, девка, ты обосралась давно. Москву не любишь, сволочь, а песняки только на российском крутишь, сериалы падла смотришь, про ментов и петухов. Ты курица красножопая.
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Что для невосприимчевых и тупых два раза повторять?
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Тобто примирення та розводу військ не буде.
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Похоже, что нет.
Бо, если все равно будет, то ЗЕ точно конец. Никакие посадки Свинарчуков не помогут.
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Оружие , армия , единство народа - это весомый аргумент в переговорах с ордой
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та да) зекрыс тошнит...) Вы ж это наблюдаете, как и я... )
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Так зачем переговоры, если это весомый аргумент?
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Действительно , можно взять пример с маленьких , но гордых Израиля или Грузии .
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да там теперь так - шо ни выступление, то реприза или скетч, прям юморина какая то Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 6996
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Ну что Зе, стрелять перестал, миротворец хренов?
Зарплату поднял учителям?
Украину засунул в смартфон?
Тарифы понизил?

Эпоха бедности прошла. наступает эпоха нищеты....
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Смотри, еще немного и тебе отключат интернет за неуплату.
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С РФ не о чем говорить! РФ не сделает ни одного шага назад! Они ни в одном конфликте не сделали шаг назад! Украине нужно отказаться вообще от разговоров с РФ! Нужно требовать вывода войск со всех захваченных Россией территории и требовать санкции не снимать ни одной до тех пор, пока войска РФ не выведут с Крыма!
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"И словно мухи тут и там,
Ходят слухи по домам,
А бяззубые старухи их разносят по углам..."
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Якось не понятно, а що таке масква та якась захерова, що це таке?? може лайно собаче чи щось таке...))
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Единственное как можно убедить потомков хана Батыя вернуть украденное , набить ***. о !
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Вони не рідня хану Батию. Це просто Івани, які нічого не знають про свою рідню.
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Ну , я один конечно не справлюсь . А два . три , батальйона как в 14 г , то и до моцквы дойдем.
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Ми також підтримуємо виникнення Сибірської Народної Республіки,Чеченської,Бурятсбкої,********,Берібіджанської!
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Кацапія взагалі не сприймає будь-що, що не має зайвої хромосоми з скрєпами і кокошніком.
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Кацапье такое не красивое , пахан ***** плешивое , захарова , как будто ее имели все таджики москвы , одновременно .
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Украина может сильнее Путина и РФ демонизировать и нужно это делать очень мощно, чтобы для мира Путин и РФ - это были Гитлер и 3 Рейх! Демонизация или дегуманизация врага - это технология пропаганды, которая продвигает идею формирования общественного мнения посредством создания образа врага как агрессора, представляющего собой угрозу и преследующего только разрушительные цели. Демонизация направлена на создание устойчивого стереотипа о личности, группе, идеологии или идее, целом государстве, а также на внушение ненависти к врагу, которая необходима для ведения борьбы с ним более простыми средствами, для объединения вокруг себя союзников и деморализации противника. Украина в демонизации врага сильно не дорабатывает! Больше РФ и Путин демонизирует Украину, чем Украина Россию, хотя РФ напала на Украину и по логике Украина должна сильнее демонизировать РФ. РФ в пропаганду вкладывает демонизации Украины, а Украина вообще нифига не делает! Это позор всей власти и службам! Это преступное бездействие!
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Маня, хлебни бояры и расслабься, пока взрослые разговаривают...
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А слабо вместе с международными наблюдателями провести референдум о статусе ОРДЛО, хотят они быть под бандитами как сейчас или вернутся под контроль Украины?
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Урок для всех , кто разгонял тут на Цензоре зраду после заявлений пресс-секретаря президента РФ Пескова. Единственное , в чем можно согласится с Захаровой , что єто заявление не есть официальная позиция Украиньі в данном вопросе , пока ее не озвучит президент либо глава МИД. Идет определенньій зондаж , с обеих сторон , нужно спокойно и взвешенно к єтому относиться. Такие "сенсации" еще будут , до самого саммита в Париже , да и во время него. Большая политика , штука непростая...
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Без разведения саммита не будет, а разведения тоже не будет, так что все похоже на тупик.
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Бред.
Тогда на переговорах в Минске то же нет официальной позиции.
Поэтому для чего туда Кучма ездит?
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Вьі сами и определили "вес" Минских переговоров , где РФ "не сторона конфликта".
Для того Зеленский и пробил встречу в Нормандском формате.
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ти ба.. давно не чули..вийшла з запою мабуть.. а свою перуку так і не випрала Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 7608
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Судебную реформу, предложенную командой президента Украины Владимира Зеленского, разрушает на ее старте экс-глава Администрации Президента Андрей Портнов. Такое мнение в блоге на сайте "Корреспондент" выразил политолог Владимир Цыбулько.

"В последнее время в гэбистской тусовке наиболее активно работает фронтменом человек без должности, но с чрезвычайными полномочиями. Его уже называют не просто "смотрящим за судами", но и "князем тьмы". Много должностей даже для такого персонажа, как Андрей Портнов. С одной стороны, президент проводит реформу судебной системы, это одна из первых комплексных реформ. И эта реформа уже вызвала недовольство ведущих западных стран. Претензии к судебной власти всегда были среди первых у избирателей. Вчерашние новости переполнены оценками нового закона, прогнозами его реализации. И тут же читаем, что, несмотря на новые или старые суды, любые вопросы в них можно решить через Портнова. А сам Портнов через публичные заявления рассказывает, кого в нашей стране надо наказывать, кого прощать, а кого увольнять. Фактически на самом старте разрушает судебную реформу Зеленского", - написал эксперт.

Он напомнил, что для стран Запада вопрос независимого правосудия всегда был принципиальным моментом и к последнему закону они уже высказали претензии и критику.

"На переговорах с МВФ по новой программе снова включают пункт об обеспечении эффективной работы независимых судов. И в этом блоке переговоров все чаще звучит вопрос: "Ху из мистер Портнов и почему его до сих пор терпит президент?" Может, завалить новую программу МВФ - это также специальное задание резидента? Сегодня [экс-министр юстиции] Елена Лукаш получает подозрение по коррупционным делам. А Портнов объявляет открытую войну прокуратуре и ставит ультиматумы президенту. Это такая амнистия от наказания для всех друзей [беглого экс-президента Виктора] Януковича? Господин президент, это такое ваше распоряжение или все-таки его собственная инициатива?" - задал вопрос политолог.

Цыбулько подчеркнул, что на следователя по делу Лукаш оказывают давление.

"Портнов требует уволить следователя прокуратуры, который ведет дело Лукаш, российские СМИ запустили шквал заказных публикаций. Я посмотрел в интернете, дело о декларации этого прокурора уже поднималось несколько лет назад, когда он проводил следствие против какого-то другого высокого барыги. Трижды проверили источники доходов, все подтвердилось бумагами, история закрылась. Поэтому давление на следователя сейчас не только прямое нарушение уголовного кодекса, а еще и порожняк", - считает он.

Политолог призвал Зеленского "уволить" Портнова.

"Господин президент, я не знаю, на какую должность вы назначили Портнова, но освободите уже "черта", тянет он вас не только на север, но и на дно. Панама возбудила уголовное дело против него. А Панама - это почти США, там даже официальная валюта - американские доллары. Американская администрация передает большой привет украинскому правосудию и намекает, что независимые украинские правоохранительные органы также должны не прислушиваться к советам Портнова, а интересоваться его декларацией, давлением на суды и действиями администрации Януковича в 2014 году", - резюмировал Цыбулько.
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Роспуск лнр и днр - это еще мягко сказано! Эти бандформирования должны быть на законодательном уровне признаны террористическими организациями и приравнены к ИГИЛ. И позиция должна быть следующая: террористические группировки должны быть уничтожены, а главари террористов должны быть ликвидированы.
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Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 4871
- А я ему такая на вадяру паказую и гаварю: "Калян, наливай! Чьо ждьош, гад!?" А он мне такой: "Слышь, Машка, я не васпринимаю тваи слава, как тваю афицыальную пазицию" .....
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Так зачем столько текста если это неважно? курка?
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Машка собрала рязные волосы в охапку. чтобы меньше мыть.
И нановошки не сыпались.
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А шо у этой дешевки за гнездо на грязной голове?
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