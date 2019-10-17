 Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова. ВИДЕО

Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".
"Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, - дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату", - заявила Захарова.
"Подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе "Минска", никому не известно. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей и <...> приближению к формированию некоей обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в различных регионах", - добавила дипломат страны-агрессора.
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Напомним, 15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь каких-либо договоренностей. Комментируя переговоры, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что роспуск квазигруппировок "Л/ДНР" является одним из условий для выполнения политического блока Минских соглашений.
Этот Кучма поломался несите нового.
Бо, если все равно будет, то ЗЕ точно конец. Никакие посадки Свинарчуков не помогут.
Зарплату поднял учителям?
Украину засунул в смартфон?
Тарифы понизил?
Эпоха бедности прошла. наступает эпоха нищеты....
Ходят слухи по домам,
А бяззубые старухи их разносят по углам..."
Тогда на переговорах в Минске то же нет официальной позиции.
Поэтому для чего туда Кучма ездит?
Для того Зеленский и пробил встречу в Нормандском формате.
"В последнее время в гэбистской тусовке наиболее активно работает фронтменом человек без должности, но с чрезвычайными полномочиями. Его уже называют не просто "смотрящим за судами", но и "князем тьмы". Много должностей даже для такого персонажа, как Андрей Портнов. С одной стороны, президент проводит реформу судебной системы, это одна из первых комплексных реформ. И эта реформа уже вызвала недовольство ведущих западных стран. Претензии к судебной власти всегда были среди первых у избирателей. Вчерашние новости переполнены оценками нового закона, прогнозами его реализации. И тут же читаем, что, несмотря на новые или старые суды, любые вопросы в них можно решить через Портнова. А сам Портнов через публичные заявления рассказывает, кого в нашей стране надо наказывать, кого прощать, а кого увольнять. Фактически на самом старте разрушает судебную реформу Зеленского", - написал эксперт.
Он напомнил, что для стран Запада вопрос независимого правосудия всегда был принципиальным моментом и к последнему закону они уже высказали претензии и критику.
"На переговорах с МВФ по новой программе снова включают пункт об обеспечении эффективной работы независимых судов. И в этом блоке переговоров все чаще звучит вопрос: "Ху из мистер Портнов и почему его до сих пор терпит президент?" Может, завалить новую программу МВФ - это также специальное задание резидента? Сегодня [экс-министр юстиции] Елена Лукаш получает подозрение по коррупционным делам. А Портнов объявляет открытую войну прокуратуре и ставит ультиматумы президенту. Это такая амнистия от наказания для всех друзей [беглого экс-президента Виктора] Януковича? Господин президент, это такое ваше распоряжение или все-таки его собственная инициатива?" - задал вопрос политолог.
Цыбулько подчеркнул, что на следователя по делу Лукаш оказывают давление.
"Портнов требует уволить следователя прокуратуры, который ведет дело Лукаш, российские СМИ запустили шквал заказных публикаций. Я посмотрел в интернете, дело о декларации этого прокурора уже поднималось несколько лет назад, когда он проводил следствие против какого-то другого высокого барыги. Трижды проверили источники доходов, все подтвердилось бумагами, история закрылась. Поэтому давление на следователя сейчас не только прямое нарушение уголовного кодекса, а еще и порожняк", - считает он.
Политолог призвал Зеленского "уволить" Портнова.
"Господин президент, я не знаю, на какую должность вы назначили Портнова, но освободите уже "черта", тянет он вас не только на север, но и на дно. Панама возбудила уголовное дело против него. А Панама - это почти США, там даже официальная валюта - американские доллары. Американская администрация передает большой привет украинскому правосудию и намекает, что независимые украинские правоохранительные органы также должны не прислушиваться к советам Портнова, а интересоваться его декларацией, давлением на суды и действиями администрации Януковича в 2014 году", - резюмировал Цыбулько.
- А я ему такая на вадяру паказую и гаварю: "Калян, наливай! Чьо ждьош, гад!?" А он мне такой: "Слышь, Машка, я не васпринимаю тваи слава, как тваю афицыальную пазицию" .....
И нановошки не сыпались.