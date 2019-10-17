 С погибшей на Донбассе Ярославой Никоненко простились в Киеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Ярослава была настоящим профессионалом своего дела, патриотом Украины. Мы, к сожалению, потеряли не только военнослужащую, мы потеряли замечательную женщину, мы потеряли мать", – отметил заместитель командира 101-й бригады Александр Титоренко.

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36-летняя женщина-воин погибла на Донбассе от пули вражеского снайпера. Родные узнали, что она на фронте, когда им сообщили о ее гибели. У Ярославы осталась 13-летняя дочь.

После панихиды в столице Ярославу повезли в Миргород, где ее похоронят на местном кладбище рядом с отцом, который также погиб на Донбассе в 2015 году.

Напомним, 15 октября двое бойцов погибли, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. Среди погибших оказалась украинский воин Ярослава Никоненко.

Более подробно о героической истории семьи Никоненко читайте в материале Цензор.НЕТ: "Воздадим честь и склоним головы в связи с тяжелой утратой семьи Никоненко".

Карта помощи - сестра, военнослужащая ВСУ,

Никоненко Богдана Сергеевна, 5168 7427 1943 9899