 "Убийство Моторолы - разборки со стародонецким криминалом, Гиви - операция СБУ, Захарченко ликвидировали старики-разбойники из КГБ", - террорист Бородай. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению Бородая, к ликвидации Моторолы киевские власти отношения не имели, но в двух других случаях работали украинские спецслужбы.

"С Моторолой - случай специфичный. Он относится к категории разборок с местным криминалом - стародонецким криминалом, который не очень уютно чувствует себя в нынешнем состоянии... На мой взгляд, киевский режим непосредственного отношения к нему не имеет. С убийством Гиви - там все понятно: это в чистом роде операция СБУ... Это операция с заброшенными агентами - выезжавшими, а потом вернувшимися. Это как раз - класика... Захарченко, на сколько мне известно, это тоже работа СБУ, но там была ячейка очень глубокого залегания... Это звучит настолько фантастически, что можете не поверить. Это покушение организовывали люди, скажем так, очень возрастные... Намекну, что областные архивы КГБ СССР оказались в Киеве... Это агенты советского КГБ еще... Это парадоксально, но факт. Там все арестованные по этому делу - люди глубоко пенсионного возраста", - сказал Бородай.

Напомним, 31 августа 2018 года в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Террорист Гиви (Михаил Толстых) был взорван 8 февраля 2017 года в своем кабинете в оккупированном Донецке. "Заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил: "Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка".