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 Политика Украины, Общество
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 "Убийство Моторолы - разборки со стародонецким криминалом, Гиви - операция СБУ, Захарченко ликвидировали старики-разбойники из КГБ", - террорист Бородай. ВИДЕО

Российский террорист Александр Бородай рассказал о некоторых подробностях ликвидации главарей "ДНР" Захарченко, Моторолы и Гиви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению Бородая, к ликвидации Моторолы киевские власти отношения не имели, но в двух других случаях работали украинские спецслужбы.

"С Моторолой - случай специфичный. Он относится к категории разборок с местным криминалом - стародонецким криминалом, который не очень уютно чувствует себя в нынешнем состоянии... На мой взгляд, киевский режим непосредственного отношения к нему не имеет. С убийством Гиви - там все понятно: это в чистом роде операция СБУ... Это операция с заброшенными агентами - выезжавшими, а потом вернувшимися. Это как раз - класика... Захарченко, на сколько мне известно, это тоже работа СБУ, но там была ячейка очень глубокого залегания... Это звучит настолько фантастически, что можете не поверить. Это покушение организовывали люди, скажем так, очень возрастные... Намекну, что областные архивы КГБ СССР оказались в Киеве... Это агенты советского КГБ еще... Это парадоксально, но факт. Там все арестованные по этому делу - люди глубоко пенсионного возраста", - сказал Бородай.

Напомним, 31 августа 2018 года в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Террорист Гиви (Михаил Толстых) был взорван 8 февраля 2017 года в своем кабинете в оккупированном Донецке. "Заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил: "Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка".

Источник: https://censor.net.ua/v3154397
 
 
 Топ комментарии
 
Немає різниці хто утилізував сміття - головне , що сміття утилізоване..
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Вас козлов надо всех к стенке поставить за то, что вы сделала с Украиной. Вы- враги украинского народа и будете отвечать и перед трибуналом и перед историей. Мрази!!!
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Немає різниці хто утилізував сміття - головне , що сміття утилізоване..
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Бородай сказочный иди от...будет следующий по списку у пенсионеров КГБ...ппц какой имбицыл.
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и ты барадай по ни точке ходишь,не сегодня, то завтра... тупой шахид
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цензор, а давай ти надаси цілий окремий канал для лайна з *********?
інтєрррєсно!
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Вас козлов надо всех к стенке поставить за то, что вы сделала с Украиной. Вы- враги украинского народа и будете отвечать и перед трибуналом и перед историей. Мрази!!!
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Так вони всі не українці, окрім Захарченко, мокшанська шваль, громадянська війна...
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Дуже цікаво читати одкровення потенційних трупаків, всі там будете.
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А Болотов? Его же в Москве убили? И еще одного из Харькова, который "Оплот" возглавлял. "Убийство Моторолы - разборки со стародонецким криминалом, Гиви - операция СБУ, Захарченко ликвидировали старики-разбойники из КГБ", - террорист Бородай - Цензор.НЕТ 2152
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Болотов наче сам здох, то Жиліна зажмурили.
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вроде жена подозревает, что его отравили. где-то такое было
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То конспирологія, зрозуміло що після провалу "Новоросії" вони тимчасово на цьому світі, тим більше після того як рузьке світ себе проявив як збіговисько покидьків.
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как вы в этих сортах гавна из на дамбаса и на мордовии разбираетесь? они все на одно рыло.
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когда уже этого бородавочника утилизируют?!
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Особисто мені "насрать" на причини... Головне - РЕЗУЛЬТАТ...
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Але про Гіві все ж таки приємно, що це були Зорян та Шкіряк, а не жабогадючі чвари.
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Господа, делаем ставки, в каком году собаке Бородай московские кормильцы подсыпят изониазид.
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Бородай, Гиркин, Сурков, Малофєєв, Пригожин, Пушилін ходячі мерці.
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Пора Бародаю навести всю эту пиСтоду ,заждались .. "Убивство Мотороли - розборки зі стародонецьким криміналом, Гіві - операція СБУ, Захарченка ліквідували старики-розбійники з КДБ", - терорист Бородай - Цензор.НЕТ 6203
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из серии - интервью с великими..., нахрен это тут печатать, и так было все известно...
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