 Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ. ВИДЕО

Об этом заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
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"Только что Национальный банк получил постановление Хозяйственного суда Киева, которая была принята вчера, 16 октября2019г., о том, что рассматривая дело по иску Коломойского и компании Triantal к ряду ответчиков, в том числе Национальному банку, о возврате акций ПриватБанка, судья приняла решение о приостановке производства в данном деле до решения по делу в апелляционном суде относительно признания незаконной национализации (ПриватБанка. – Ред.), - пояснил он.
Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
Реформа судов уже произошла...
Через год, зеМоника с гайкой, ограбят Украину под ноль...
заседание было назначено на сегодня 17.10.19 на 10:30.. в 09:45 поступает звонок о минировании суда, а судья накануне вечеров (16.10.19) не собирая стороны и не проводя судебное заседание, взяла и приостановила дело (выглядит так, как буд-то она уже была осведомлена о предстоящем заминировании здания суда)..
а что делает это черт Баканов?!.. а он пальцем в носу ковыряется и в упор не видит, что подобные финты ушами делаются из офиса перЗедента Богданом в интересах Каломойского..