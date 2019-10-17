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 Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ. ВИДЕО

Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврате им акций.

Об этом заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Только что Национальный банк получил постановление Хозяйственного суда Киева, которая была принята вчера, 16 октября2019г., о том, что рассматривая дело по иску Коломойского и компании Triantal к ряду ответчиков, в том числе Национальному банку, о возврате акций ПриватБанка, судья приняла решение о приостановке производства в данном деле до решения по делу в апелляционном суде относительно признания незаконной национализации (ПриватБанка. – Ред.), - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хозсуд, который должен был рассмотреть иск о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам, "заминировали"

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/v3154350
 
 
 Топ комментарии
 
А чё остановились?Ждут звонка от Зебобика?
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Правда восторжествует Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ - Цензор.НЕТ 9114 Готовьтесь зелёные Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ - Цензор.НЕТ 9114
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Лондонский суд черкнул Беню.бояться попасть впросак
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А чё остановились?Ждут звонка от Зебобика?
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Лондонский суд черкнул Беню.бояться попасть впросак
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Лондон Лондоном, а дома слуги папу Беню никак не обидят. Не посмеют.
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Портнов готується летіти на допт у Панаму- не до Бєні йому
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Да пока благодарный лохторат наблюдает весь этот цирк, папа Беня с марионеткой уже обо всем договорились в Одессе в субботу. Беня заберет свою "компенсацию" государственной земелькой и в размерах поболее 2 млрд. баксов. Портфельчик со своими хотелками он Зеле уже передал. Следите за руками шулеров и не ведитесь на спектакли.
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Бабки взяли но с учетом Лондонского суда своя шкура ближе все таки
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игорь валерьевич решил тормознуть, пусть ажиотаж после решения лондонского суда уляжется, потом можно будет тихонечко продолжить.
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Примерно так. Можно все сделать по тихому и не палясь открыто. Тем более мутную схемку с гос.земелькой они уже придумали.
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Правда восторжествует Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ - Цензор.НЕТ 9114 Готовьтесь зелёные Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ - Цензор.НЕТ 9114
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Ну канешна...
Реформа судов уже произошла...
Через год, зеМоника с гайкой, ограбят Украину под ноль...
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причем, зацените красоту игры суда в пользу Каломойского..
заседание было назначено на сегодня 17.10.19 на 10:30.. в 09:45 поступает звонок о минировании суда, а судья накануне вечеров (16.10.19) не собирая стороны и не проводя судебное заседание, взяла и приостановила дело (выглядит так, как буд-то она уже была осведомлена о предстоящем заминировании здания суда)..
а что делает это черт Баканов?!.. а он пальцем в носу ковыряется и в упор не видит, что подобные финты ушами делаются из офиса перЗедента Богданом в интересах Каломойского..
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причина проста. тре транш від мвф. тож спершу транш, потім рішення. бо тре і бєню нє абідєть, і з мвф горшки не побити
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А в новинах пишуть ПЕРЕНІС РОЛЗГЛЯД ... Це різниця? УНІАН взагалі мовчить ... Шо такоє Бєня з Портновим уже захватв усі ЗМІ?
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І тепер у Бєні почалася епоха бідності?
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Чую, следующим шагом судебной "зе-реформы" будет отказ признавать любые заграничные решения по Привату, кроме Барышевского районого!
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Приостановил, получит документы решения лондонского суда от НБУ и все - коломойша голодранец.
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Ничего. Суд Талалаевки продолжит правое дело!
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