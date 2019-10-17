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 Политика Украины
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Все про:Трепак (61) Янченко (10) Слуга народа (356) Медяник Вячеслав (1)

 Руководство фракции должно провести разговор с Медяником по его "сахарной" переписке, - нардеп от СН Янченко. ВИДЕО

Переписка народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника является не совсем однозначной, это дает возможность подозревать парламентария в нечестных действиях. Руководство фракции должно провести с ним беседу.

Об этом кулуарах парламента заявила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

Комментируя переписку своего коллеги по фракции Вячеслава Медяника, где речь шла о решении определенных вопросов с прокурорами, представительница "Слуги народа" отметила, что считает данную переписку "не совсем однозначной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару", - замгенпрокурора Трепак прокомментировал упоминание его в переписке нардепа от СН Медяника

"Однако, с другой стороны, это дает намеки и возможность подозревать в чем-то депутата", - убеждена Янченко.

Поэтому, по ее мнению, руководство фракции должно "провести определенный разговор" с Медяником и "разговор на предотвращение" со всею фракцией.

"Мне кажется, что задача народных депутатов - отстаивать интересы всего общества, для этого мы и были избраны", - подчеркнула Галина Янченко. 

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

Источник: https://censor.net.ua/v3154328
 
 
 Топ комментарии
 
😀Руководство фракции в доле...о чем ты коза блеешь...
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ню,ню, ню, пальчиком помахать, "провести с ним беседу" типа : ну что ж ты так спалился, аккуратней надо
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С ним не разговаривать надо, а ГБР взять его за белые ручки и в СИЗО с доказанным им самим фактом коррупции. Но кто-же Бениных слуг тронет.
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😀Руководство фракции в доле...о чем ты коза блеешь...
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С ним не разговаривать надо, а ГБР взять его за белые ручки и в СИЗО с доказанным им самим фактом коррупции. Но кто-же Бениных слуг тронет.
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иди бумажки отдирай которыми скотобыдло насрало14 числа. как кацапы срали, падаль сельская!
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ню,ню, ню, пальчиком помахать, "провести с ним беседу" типа : ну что ж ты так спалился, аккуратней надо
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"...Керівництво фракції має провести з ним розмову..."
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Справді: якщо дії підпадають під КК, то яка розмова? До буцегарні! А якщо все в межах закону, то знову: яка розмова? Про що?
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Сцут всем в очи, еще и просят пипирку им поправить
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!!! внимание!!! :
по всем популярным кацапским интернет форумам и сайтам, сегодня утром началась раскрутка инфо наброса, о якобы проблемах между Украиной и Францией, в связи с поставками для нужд МВД и Нацгвардии французских вертолетов..
Источником для вброса данной дезинформации, выбран на жолтый французский гавносайт "Intelligence Online".. Будьте внимательны!.. Это информационно-психологическая операция ФСБ *********!. Наблюдайте и выявляете те аккаунты на Цензоре, которые будут репостить эту дезу!!!
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чергова сеча в очі зебільного електорату Руководство фракции должно провести разговор с Медяником по его "сахарной" переписке, - нардеп от СН Янченко - Цензор.НЕТ 6973
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Мені здається що симпатики Зєєєлі вже давно в душі зрозуміли, що їх, і мільйони інших обдурили євреї, просто поки ти не наважуються це визнати в голос, духу не вистачає.
Євреї брехали, брехали і брехали, паралельно звинувачуючи у брехні, зрадники волали про зраду, корупціонери типу Лєщенків та Шабуніних роздували антикорупційну істерію, а по ТБ нагнітали негатив: катастрофи, аварії, убивства, всьопрапала, поки люди не очманіли.
Тепер при владі євреї.
Питання лиш у тому, щому євреї змогли зманіпулювати народом? На яких струнах вони зіграли? На які точки натисли?

Люди легко вірять у те, у що хочуть вірити, всім хотілося вірити, що війну можна закінчити просто переставши стріляти, що у маленьких зарплатах і пенсіях винні "карупцианєри" і варто "правильному" презу клацнути пальцями і ті дематеріалізуються і відразу ціни знизяться, а зарплати зростуть, тому і повелися на єврейський разводняк.
А тепер спробуйте цю мафію потурити! А перспектива їсти власний дітей як у 33 цілком реальна.
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Вся влада від Бога. Яку владу заслуговують лохи, таку і мають.
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- Моня, тебе сколько ложек сахару... две-три?
- одну! но чтоб я видел)))
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закон о прослушке есть, теперь еще нужен закон о пытках и усиление "полномочий" ГБР. каждый зе-фюрер должен иметь свое гестапо. а то разболтался народ - зе-депутатов смеет критиковать.
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