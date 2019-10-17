 Руководство фракции должно провести разговор с Медяником по его "сахарной" переписке, - нардеп от СН Янченко. ВИДЕО

Об этом кулуарах парламента заявила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.
Комментируя переписку своего коллеги по фракции Вячеслава Медяника, где речь шла о решении определенных вопросов с прокурорами, представительница "Слуги народа" отметила, что считает данную переписку "не совсем однозначной".
"Однако, с другой стороны, это дает намеки и возможность подозревать в чем-то депутата", - убеждена Янченко.
Поэтому, по ее мнению, руководство фракции должно "провести определенный разговор" с Медяником и "разговор на предотвращение" со всею фракцией.
"Мне кажется, что задача народных депутатов - отстаивать интересы всего общества, для этого мы и были избраны", - подчеркнула Галина Янченко.
Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".
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Справді: якщо дії підпадають під КК, то яка розмова? До буцегарні! А якщо все в межах закону, то знову: яка розмова? Про що?
по всем популярным кацапским интернет форумам и сайтам, сегодня утром началась раскрутка инфо наброса, о якобы проблемах между Украиной и Францией, в связи с поставками для нужд МВД и Нацгвардии французских вертолетов..
Источником для вброса данной дезинформации, выбран на жолтый французский гавносайт "Intelligence Online".. Будьте внимательны!.. Это информационно-психологическая операция ФСБ *********!. Наблюдайте и выявляете те аккаунты на Цензоре, которые будут репостить эту дезу!!!
Євреї брехали, брехали і брехали, паралельно звинувачуючи у брехні, зрадники волали про зраду, корупціонери типу Лєщенків та Шабуніних роздували антикорупційну істерію, а по ТБ нагнітали негатив: катастрофи, аварії, убивства, всьопрапала, поки люди не очманіли.
Тепер при владі євреї.
Питання лиш у тому, щому євреї змогли зманіпулювати народом? На яких струнах вони зіграли? На які точки натисли?
Люди легко вірять у те, у що хочуть вірити, всім хотілося вірити, що війну можна закінчити просто переставши стріляти, що у маленьких зарплатах і пенсіях винні "карупцианєри" і варто "правильному" презу клацнути пальцями і ті дематеріалізуються і відразу ціни знизяться, а зарплати зростуть, тому і повелися на єврейський разводняк.
А тепер спробуйте цю мафію потурити! А перспектива їсти власний дітей як у 33 цілком реальна.
- Моня, тебе сколько ложек сахару... две-три?
- одну! но чтоб я видел)))