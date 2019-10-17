 "Народный мэр" Славянска Пономарев оказался уголовником и наркоманом, а Безлер - все банкоматы обнес, - террорист Гиркин. ВИДЕО

Соответсвующее видео выложил в Twitter пользователь Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.
"Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Это надо назначить руководителя, где его взять? Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А других не было, пока я разобрался в нем. Тот же Безлер - он все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой, чем у меня" - , признался Гиркин.
#Гиркин: я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я #Пономарев'а народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А #Безлер - тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой https://t.co/xIGznAoBMr pic.twitter.com/EVxwZBaPKE— Necro Mancer (@666_mancer) October 16, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=o8ldFFxoQzk
Расстрел верующих в Славянске: пять лет назад были убиты четверо прихожан евангельской церкви
Об этом во вторник на своем сайте сообщает руководитель области Геннадий Москаль.
По его словам, подозреваемыми являются 13 человек в возрасте от 18 до 39 лет, 12-ть из которых закарпатцы, а один - житель города Славянск Донецкой области. Большинство из них до сих пор скрываются в лесах Закарпатья.
"Грубая стрельба в Мукачево, которая стала вызовом правоохранительной системе и всему обществу, - это лишь вершина айсберга в деятельности преступников", - заявляет Москаль.
"К тому же они с целью наживы похищали и пытали людей, требовали деньги у предпринимателей, забирали имущество, используя при этом незаконное огнестрельное оружие, включая автоматами, пулеметами и гранатометами. Фактически это был рэкет, банальное зарабатывание денег, и хуже всего то, что все делалось под прикрытием патриотических лозунгов", - добавляет губернатор.
По словам Москаля, у милиции уже есть "куча заявлений от пострадавших, которые до этого боялись официально обращаться в правоохранительные органы или не верили, что преступников привлекут к ответственности".
Открыто уголовное производство по ст. 257 Уголовного кодекса Украины - бандитизм."
без мусоров такие чудеса маловероятны