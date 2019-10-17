 "Народный мэр" Славянска Пономарев оказался уголовником и наркоманом, а Безлер - все банкоматы обнес, - террорист Гиркин. ВИДЕО

Соответсвующее видео выложил в Twitter пользователь Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.

"Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Это надо назначить руководителя, где его взять? Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А других не было, пока я разобрался в нем. Тот же Безлер - он все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой, чем у меня" - , признался Гиркин.

#Гиркин: я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я #Пономарев'а народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А #Безлер - тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой https://t.co/xIGznAoBMr pic.twitter.com/EVxwZBaPKE — Necro Mancer (@666_mancer) October 16, 2019

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