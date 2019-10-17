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 Политика Украины
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Все про:война (3646) криминалитет (499) Славянск (2229) Безлер (22) Гиркин (89) наемники РФ (943)

 "Народный мэр" Славянска Пономарев оказался уголовником и наркоманом, а Безлер - все банкоматы обнес, - террорист Гиркин. ВИДЕО

Российский террорист Игорь Гиркин в интервью пропагандистскому каналу наконец-то рассказал правду о боевиках на "руководящих должностях", принесших смерть и разруху на Донбасс в 2014 году.

Соответсвующее видео выложил в Twitter пользователь Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.

"Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Это надо назначить руководителя, где его взять? Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А других не было, пока я разобрался в нем. Тот же Безлер - он все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой, чем у меня" - , признался Гиркин.

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Источник: https://censor.net.ua/v3154304
 
 
 Топ комментарии
 
"Я назначил Пономарёва народным мэром" - это всё что нужно знать о "народности" "республик".
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Вате пох! "Все воруют! А эти хоть за нас, за дидов и руцкий йезык".
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та ну нах...таке казати про новоатсосних хєроєв....
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Гиркин, когда зашел в Славянск с кучкой своих бандитов и захватил СБУ и МВД, стягивал всю ювелирку со сего города. Мешками несли! Местные ждали украинские военные силы, но их не было.... Собрав золото и бабки со всего города, он со своей бригадой спокойненько ушел в Донецк. Вот и вся история. Это со слов жителей Славянска.
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Пфф... Яценюк 40 тонн золота умыкнул из ЗВР Украины, а Гонтарева просто сказала, что не знает куда оно делось... "Народний мер" Слов'янська Пономарьов виявився кримінальником і наркоманом, а Безлер - усі банкомати обніс, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 2920
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Вате пох! "Все воруют! А эти хоть за нас, за дидов и руцкий йезык".
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"Я назначил Пономарёва народным мэром" - это всё что нужно знать о "народности" "республик".
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"Действия представителей закарпатского "Правого сектора", которые устроили стрельбу в Мукачево, квалифицируются как бандитизм.

Об этом во вторник на своем сайте сообщает руководитель области Геннадий Москаль.

По его словам, подозреваемыми являются 13 человек в возрасте от 18 до 39 лет, 12-ть из которых закарпатцы, а один - житель города Славянск Донецкой области. Большинство из них до сих пор скрываются в лесах Закарпатья.

"Грубая стрельба в Мукачево, которая стала вызовом правоохранительной системе и всему обществу, - это лишь вершина айсберга в деятельности преступников", - заявляет Москаль.

"К тому же они с целью наживы похищали и пытали людей, требовали деньги у предпринимателей, забирали имущество, используя при этом незаконное огнестрельное оружие, включая автоматами, пулеметами и гранатометами. Фактически это был рэкет, банальное зарабатывание денег, и хуже всего то, что все делалось под прикрытием патриотических лозунгов", - добавляет губернатор.

По словам Москаля, у милиции уже есть "куча заявлений от пострадавших, которые до этого боялись официально обращаться в правоохранительные органы или не верили, что преступников привлекут к ответственности".

Открыто уголовное производство по ст. 257 Уголовного кодекса Украины - бандитизм."
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Москалю сбрехать - дорого не возьмёт,
без мусоров такие чудеса маловероятны
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Как то слегка наблюдения Москаля и Гиркина сходны, похоже, что в любой неформальной войне первыми мобилизуются блатные.
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Как ниажиданна. никогда б не подумал. Такие приличные люди.
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