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 Политика Украины
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 Арахамия передал в СБУ доказательства участия за деньги в акции "Нет капитуляции". ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акции "Нет капитуляции", протестующих против "формулы Штайнмайера".

Об этом Арахамия сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

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"Да, я вчера передал следователю (заявление о подкупе участников акции. - Ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна – в Государственное бюро расследований, а вторая – в СБУ", - отметил Арахамия.

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Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Lb.ua высказал уверенность, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако не все. "Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он.

В своем обращении журналист Айдер Муждабаев раскритиковал Арахамию за фразу о 5% продажных участников акций против капитуляции.

После этого Арахамия принес извинения всем участникам акции "Нет капитуляции", пришедшими "по зову сердца и души".

Источник: https://censor.net.ua/v3154231
 
   
 Топ комментарии
 
Передал полведра наколотых апельсинов и справку из больницы, что у него минингит.
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Лично подкупал, лично и представил. Иначе откуда взяться доказательствам?
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Мною відправлено тільки що.

Панове, відправляйте, хто скільки може. Таке горе, в одній сім'ї...
Батько та донька загинули від рашистської сволоти та манкуртського лайна.
Щоб ви всі повиздихали, рашисти срані та колаборанти!
Смерть обісРашці!

Слава Україні! Героям слава!
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Этот ватный падонок из ватного Николаева, ничего удивительного...
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Підскажіть будьласка , куди всім звертаться , за не виплаченими грошима ???😆
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сам организовал подкуп и теперь кричит о факте подкупа
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Валет зашуганный, твоими кляузами еще должно СБУ и ГБР заниматься. Мало им Портнова. Лучше бы реально капитулянтами занялись, вот государственная безопасность...
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погибают последние пдекватные серед зеленой плесени. Давид. есть время, еще есть время не сделать безвозвратную глупость. Ежели Вы думаете что в случае чего продолжите в Европе, ето Ваша самая большая ошибка в жизни.
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Жодна така протестна акція на пустому місці не виникне...Потрібні гроші заплатити лідерам,на створення відповідної громадської думки,на трибуну,на реквізити,на телебачення тощо...Всі знають як це робиться,Педро можливо найкраще,але ніхто не знає чим то закінчитьсяТак готували майдани,один і другий,заради одноразової вигоди,ну а скористали ті,які не планують,зате вміють використати що є...Ну а люди...статисти,барани,сьогодні одне думають,завтра інше,сьогодні туди побігли,завтра вже звідтам сюди...І я такий,і всі хто в стадо попав...Одна людина не здатна різко поміняти думку і відношення,а от стадо - миттєво...
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Скажи , абрахамия , де гроші дають ? А то я шукав - шукав на Покрову цілий день по КИЄВУ , І НЕ ЗНАЙШОВ ! Прийшлося проти вас мітингувати безкоштовно ! І дуже радий . А в тебе взяв би , щоб скинутися на квиток тобі і таким , як ти . Щоб не бачити вас і не чути . Ви якщо брешете , то пам'ятайте , що в НАШІЙ Україні далеко не всі зебіли .
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Архамія сам підкупив пару людей, щоб потім показати картинку, що мітинг був куплений... Люди Зелі такі безпринципові мразі, що здатні на все!
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Інородці дуже бояться єдності українців. Ось і намагаються дискредитувати все що заважає спокійно грабувати український народ. На їх місці я сам точно так би і чинив.
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Ара-ХАМло сконнектился с таким молодым (всего-то 46 годков), но уже лейтенантом (уделал самого Коломбо), чем избавил ЗЕбанька звонить по поводу чертилл каких-то 20 тысяч раз.
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