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 "Наш барин - хороший такой, вот только о нас и думает", - в Челябинске предложили восстановить крепостное право. ВИДЕО

Члены челябинского отделения горно-металлургического профсоюза создали петицию с требованием воссоздать в России крепостное право. Они утверждают, что фактически и так являются крепостными хозяина завода.

Петиция размещена на сайте Change.org, информирует Цензор.НЕТ. По состоянию на 16:15 16 октября ее подписали 750 человек.

"Низкий уровень доходов лишает человека серьезной части гарантированных свобод. Работник не может позволить себе свободы перемещения, ему сложно решиться на какое-то кардинальное изменение в собственной жизни. Да он даже на участие в каком-то коллективном мероприятии в защиту собственных прав не согласится, так как всецело зависит от работодателя. Это, фактически, и есть крепостное право!" - гласит текст петиции.

Наш барин - хороший такой, вот только о нас и думает, - в Челябинске предложили восстановить крепостное право 01

В поддержку своего обращения рабочие записали видеоролик.

"Наш барин – хороший такой, вот только о нас и думает. Вот как только петушок пропел – он сразу в труды праведные подался", - заявляет в нем мужчина. "И чего же он только для нас не делает! И путевку в детский лагерь платно выделит, и зарплату на 2% за 3 года проиндексирует", – вторит ему женщина.

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"Я создал петицию с просьбой узаконить крепостное право. Ведь неформально для нас оно уже есть. А официальное его введение даст нам новые социальные гарантии", - утверждает на видео один из авторов ролика.

"Петиция [и видеоролик] - это некая возможность обратить на себя внимание, потому что то, что происходит в моногородах, это и есть крепостное право. Мы и говорим, что его пора "легализовать". Общественные институты не работают совершенно", - рассказал РБК заведующий организационным отделом Челябинской областной организации горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку.

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Ревенку добавил, что работодатели пока не отреагировали на публикацию петиции и видео. "[На случай попытки уволить сотрудников завода из-за публикации петиции] у нас есть практика восстановления людей. Если сами работодатели будут реагировать [увольнениями или какими-либо санкциями], уж извините, будем защищаться, будет огрызаться", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3154207
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошее начинание,правильное. Поддерживаю.
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кацапы потомственные рабы
биомусор
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кацапы потомственные рабы
биомусор
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Хорошее начинание,правильное. Поддерживаю.
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И паспорта с пропиской можно отменить, а просто бирку с именем хозяина на нос повесить "Наш барин - хороший такой, вот только о нас и думает", - в Челябинске предложили восстановить крепостное право - Цензор.НЕТ 3271
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Чего вы выдумываете, всегда тавро на щёку ставили, не надо нам ваших биобирок!
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крепостное право
по сути, никуда оно и не девалось....
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Мда, незабаром у них відростуть хвости і позалазять кацапомавпи на берізки. "Наш барин - хороший такой, вот только о нас и думает", - в Челябинске предложили восстановить крепостное право - Цензор.НЕТ 2399
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Эбанутые . Их надо изолировать . Они чем-то нехорошим болеют .
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Так наши зелеопые ублюдки о таком тоже и мечтают. Вам же уже сказал наш ********** в короне- он президент, а вы никто, быдло- граждане какие-то какой-то Украины. беня вообще хочет, что все население работало у него на заводах за баланду, и молчало в дырочку. А вазелин- шоб ему, солнцеликому, зад целовали, постоянно аплодировали, преданно смотрели в глазки и бесконечно восхищались! Он же великий политик и отец, практически, нации! Чем это отличается от рашиских мечтаний?
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Кажуть, що в Україні більше 50% позитивно ставляться, от до етіх...
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так и есть ... если эти кацапские уроды занимают второе место по рейтингу партий...
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин.
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***
- привет! как живёшь?
- по традициям предков.
- то есть как?
- уёво.
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