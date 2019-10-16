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 Политика Украины
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 При Кабмине создали комиссию для защиты бизнеса: не бойтесь, обращайтесь к нам, - Гончарук. ВИДЕО

При Кабинете министров создали комиссию для защиты бизнеса.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"К нам часто обращаются представители разного бизнеса с информацией о том, что кого-то кошмарят, у кого-то продолжают требовать взятки. У меня большая просьба: нам нужно время для того, чтобы заменить негодяев и коррупционеров на государственных постах. И инспекторы, и другие чиновники, которые с вас требуют взятки останутся там не долго. Пожалуйста, не бойтесь, обращайтесь к нам, рассказывайте о таких случаях", - отметил он.

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Гончарук отметил, что по таким случаям есть коммуникация с правоохранителями: "Всех этих людей нужно арестовывать и сажать в тюрьму, чтобы они больше не требовали с бизнеса взятки и как-то влиять. Без ваших сообщений бороться с этим будет сложнее".

Созданная комиссия будет держать на контроле каждое обращение.

Источник: https://censor.net.ua/v3154201
 
 
 Топ комментарии
 
Заявляю: Коломойський кошмарить Приватбанк, звони Баканову чи куди там ви дзвоните! При Кабмине создали комиссию для защиты бизнеса: не бойтесь, обращайтесь к нам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2506
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сколько денег на комиссию выделено? эммитаторы бурной деятельности....
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Обычно упырь опирается на дебильные законы и постановления правительства. Тут жаловаться себе дороже
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Заявляю: Коломойський кошмарить Приватбанк, звони Баканову чи куди там ви дзвоните! При Кабмине создали комиссию для защиты бизнеса: не бойтесь, обращайтесь к нам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2506
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сколько денег на комиссию выделено? эммитаторы бурной деятельности....
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ой...кстати... хотел напомнить всем!!!!
номер, по которому преЗЕдент предложил украинцам стучать в НАБУ - 0 800 503 200
а Гончарук свой номерок не оставил??? ))))))
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и опять права звонка лишают - чем в рельсу бахкать? где обух или палка-капалка?
ото ж! )))))))))
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Обычно упырь опирается на дебильные законы и постановления правительства. Тут жаловаться себе дороже
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Ага ага, можете пожаловаться нам на НАС! очень весело выйдет!
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Цинізм зашкалює. Наприклад, у мене споавдвєі немає слів. Та бізнесу аби допомогти, потрібно вас прогнати.
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Ага) это как при овоще был случай:хозяин базы отдыха на Затоке был ярым рыгом, и когда его, по второму кругу, начал доить стоматолог, сын овоща, бизнесмен попер в Киев, и даже к папе вите на прием попал-итог:нехрен жаловаться, и базу вообще подожгли...
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Ха,за защитой от коррупционеров бежать к коррупционерам и крышевателям коррупционеров,очень милую схему придумал самокатчик.
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Какая профанация!!! какое дилетантство!!! Шариковы и Швондеры после октябрского переворота в 1917м!!!
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Ха! Они от цыганвы на вокзале защитить не могут, а то от спецслужб или титушек....
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"почую кожного" - 3. "а если не отзовутся - звоните в спортлото"(с)

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Ага, к вам за защитой обратись - больше потеряешь. Вы же зебильные реформаторы
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Одразу після звернення вас так видрочать перевірками, що закриєтесь без усіляких скарг.
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Бізнес треба захищати від вас невігласів. При Кабміні створили комісію для захисту бізнесу: не бійтеся, звертайтеся до нас, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8023
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Он точно умственно отсталый.
Это ему, позорищу, надо баяться.

Гончарук не просто испортил имидж страны своим появлением на концерте с нацистами,
этот идиот перечеркнул будущее страны. Европейцы и американцы этого не поймут.
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будут впаривать кажному бизнесмену по шубе и самокату впридачу
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