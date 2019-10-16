 При Кабмине создали комиссию для защиты бизнеса: не бойтесь, обращайтесь к нам, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"К нам часто обращаются представители разного бизнеса с информацией о том, что кого-то кошмарят, у кого-то продолжают требовать взятки. У меня большая просьба: нам нужно время для того, чтобы заменить негодяев и коррупционеров на государственных постах. И инспекторы, и другие чиновники, которые с вас требуют взятки останутся там не долго. Пожалуйста, не бойтесь, обращайтесь к нам, рассказывайте о таких случаях", - отметил он.
Гончарук отметил, что по таким случаям есть коммуникация с правоохранителями: "Всех этих людей нужно арестовывать и сажать в тюрьму, чтобы они больше не требовали с бизнеса взятки и как-то влиять. Без ваших сообщений бороться с этим будет сложнее".
Созданная комиссия будет держать на контроле каждое обращение.
номер, по которому преЗЕдент предложил украинцам стучать в НАБУ - 0 800 503 200
а Гончарук свой номерок не оставил??? ))))))
ото ж! )))))))))
Это ему, позорищу, надо баяться.
Гончарук не просто испортил имидж страны своим появлением на концерте с нацистами,
этот идиот перечеркнул будущее страны. Европейцы и американцы этого не поймут.