 Российские оккупанты ночью обстреляли Золотое. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на телеграм-канале "Останній блокпост" опубликована видеозапись, сделанная ночью в районе хутора Вольный, на которой четко слышны выстрелы и взрывы.
"Российские оккупанты продолжают обстреливать Золотое. Каждую ночь по позициям украинских военных и по поселку работают пулеметы, гранатометы и артиллерия врага. Наши патрули фиксируют эти обстрелы. Вся суть минских переговоров", - говорится в комментарии к видео.
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Что бы наступил мир нужно просто перестать пулять пулями!
Верховный Главнокомандующий В. Зеленский
И тогда вовка куйло испужается вовки ссыкло и поймет как он был не прав, а совсем даже как лев, но не то чтобы вовсе - но точно как ободранная кошка, ну почти как моника Зе после "доверительного" разговора с Трампом
тебя ж без водки вечером оставят.. за такие наезды на твоего монику зеленски
https://www.youtube.com/watch?v=EJaueuRCFeY
а тут.. краще захлухнути аби не чути.... бо треба про своє...або картковий борг- святе.?..
(мені інколи здається... що воно програло Україну х.лу в карти... бо не можно так діяти при здоровому глузді...чи можно?) ...х/з...(пардон)...
Еще скажите, что Владимир Александрович лично должен за обстрелами следить, высунув голову в окно из ОПы!
Оне судьбами мира заняты, а вы...
Воистину акбар цурюк!
Скажіть що там обстріли Моніці. Ато вона походу ніяк від тріпу не відійде...
А это как понимать?
Щось почалося таке, що щирі люди перетворюються на несправжніх, наче грають в якусь гру. І в цій грі супротивник - такий самий українець. І от вчора він був нормальний, а зараз вже дебіл, ворог і нікчема. Хіба так буває?
Дуже погано, що Президент не знав (навмисно не згадав) про нічний обстріл. Він має володіти ситуацією.
―Лучше, конечно, помучиться.
Моника сегодня заявила, что все нормуль, обстрелов нет и пора парашное срочно
отступатьразводить войска, чтобы можно было в Донбабве легально выбрать террористов в украинские органы власти.
Я пошутил про то что после 7 дней ровно в 00-00 Золотое снесут.....
А тут оказывается - не "пошутил".....
Запишусь в Битву экстрасенсов 15 по 25 сезон!
"Блазень" поехал, опять, в Девички, на полигон (восточный берег Днепра, в Киевской области), а там, действительно, "два дня не стреляли" - к его приезду, готовились...