 Российские оккупанты ночью обстреляли Золотое. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на телеграм-канале "Останній блокпост" опубликована видеозапись, сделанная ночью в районе хутора Вольный, на которой четко слышны выстрелы и взрывы.

"Российские оккупанты продолжают обстреливать Золотое. Каждую ночь по позициям украинских военных и по поселку работают пулеметы, гранатометы и артиллерия врага. Наши патрули фиксируют эти обстрелы. Вся суть минских переговоров", - говорится в комментарии к видео.

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