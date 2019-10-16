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 Политика Украины, Общество
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Все про:горсовет (451) Кернес (1155) переименования (542) Харьков (4453)

 "Какой-то змей, бл#. Ну, ладно", - мэр Харькова Кернес на заседании горсовета подытожил голосование по переименованию станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом". ВИДЕО

Мэр Харькова Геннадий Кернес нецензурно прокомментировал результаты голосования депутатов горсовета по переименованию станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по результатам голосования один из депутатов воздержался от принятия решения.

Кернес заподозрил одного из них, но тот ответил, что он голосовал и поддержал решение о переименовании.

"Какой-то змей, бл#. Ну, ладно", - подвел итог голосования харьковский мэр.

Видео TriolanLive

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Немнога дурковата людина", - Кернес на заседании горсовета Харькова заговорил на "азировке". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3154172
 
 
 Топ комментарии
 
Ох и крыса сепарская этот ваш Кернес!
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ГОЯм нравятся такие. ГОИ хлопают
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Обидно. Когда какое-то чмо... Уголовное и мерзкое.По манером и внешне...Матюкается и чувствует себя высоким цб...За харьковчан обидно.
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В Харькове сепаров %так 65. 10-15 %- равнодушных.
Поэтому..... Все печально оставшимся 20-25%
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Я бы поменяла местами равнодушных и оставшихся патриотов - их не более 10%, увы(((
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Помню как с ЛДНР по приезжали в 14 году, разместили их в общагах в городе.
А бабы их орали, скоро наши мужики Донецк вернут и придут Харьков от брандер спасать...
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Да не наш, их... уууупс... я жы ж в Харькове...значит "ихний"... тока не спрашивайте "чьихний"...
Эта харьковская горсоветская жидовня поддержала некую "формулу штамфрайера" или кого там... нет, ну вы видели? Всё против Украины... а харьковские бабки, барабашовцы и ХТЗ рады...бо у них там родня в белгородских ипенях... их недалеких предков переселили сюда из парашки вкалывать на малышева, турбоатоме, хтз и прочих индустриях, потому что монокристаллы и дом проектов оккупировали жиды...но фантомные боли воспоминаний по лаптям, балалайкам и тальянке спать не дают... Харьков, скажу вам, зона баааальшого риска...
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он курирует наркотрафик . чем ближе отношения с рф . тем ему лучше.
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он что обдолбаный? Или ето блатная мурка не позволяет ему нормально общатся?
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Вряд ли... скорее прогрессирующая деменция,
от множества болячек вызванных беспутной жизнью...
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У этого скота змей...у чувака черти....шо они они курят...что им такое мерещется...？
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Обидно. Когда какое-то чмо... Уголовное и мерзкое.По манером и внешне...Матюкается и чувствует себя высоким цб...За харьковчан обидно.
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тут я как харьковчанин согласен 100%, этот хамелеон походу устраивает любую власть
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пипец , 2019 год на дворе, идем в Евросоюз .. второй город страны, это глава города и депутаты, представляющие горожан ..
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Позорище: мэр столичного европейского города размером, как австрийская Вена, мэр города университетов и блистательной академической науки говорит в законодательном собрании на нецензурном языке мерзкого уголовного пахана, "сидящего на нарах, как король на именинах".
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Anton Zhurawski Ты наверное и дворников в опере встречал любезный Антоша
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евреи дворниками не бывают.. неудачное сравнение "Якийсь змій, бл#. Ну, гаразд", - мер Харкова Кернес на засіданні міськради підсумував голосування щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом" - Цензор.НЕТ 4203
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Децентралізація України й такі "Лідери". Уявляєте що це?
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Леонид Ильич бл#. Недострелили к сожалению.
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харьковский дуст он такой, работает очень выборочно
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Что то не помню из физики турбоатомов.
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Завод "Турбоатом" на этой станции.
Ещё может, что нибудь объяснить?
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Сколько турбоатомов произведено и где они применяются.
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А кто сказал, что турбоатом это продукция? Я конечно понимаю, что дурака лепишь, ну лепи уже до конца.
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Дурень ты литвин, "Турбоатом" крупнейший завод по производству турбин для атомных электростанций, кстати Питерский завод не может таких турбин делать, как в Харькове.
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Какое оно вальяжное...Пора бы его уже пинком под зад.
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Як тільки в Україні буде справді народна влада - Кернес негайно опиниться в тюрмі!
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В Україні зараз народна влада. А як Шмаркля стала презом? Ось тобі і нарід... Україні потрібна не народна влада, а київська хунта-2.
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Мать с инсультом лежалв, так за 3 месяца мышцы ног так отрафировались, что ногу поднять не могла, а этот инвалид ужк 4 года в коляске сидит, а ноги как штангиста.
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Кернес став на ноги ще в 2015. Візок- то просто імідж.
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Хм... вижу двух кернесов...
Не вижу, в чем разница на картинках?
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