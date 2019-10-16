 "Какой-то змей, бл#. Ну, ладно", - мэр Харькова Кернес на заседании горсовета подытожил голосование по переименованию станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по результатам голосования один из депутатов воздержался от принятия решения.
Кернес заподозрил одного из них, но тот ответил, что он голосовал и поддержал решение о переименовании.
"Какой-то змей, бл#. Ну, ладно", - подвел итог голосования харьковский мэр.
Видео TriolanLive
Поэтому..... Все печально оставшимся 20-25%
А бабы их орали, скоро наши мужики Донецк вернут и придут Харьков от брандер спасать...
Эта харьковская горсоветская жидовня поддержала некую "формулу штамфрайера" или кого там... нет, ну вы видели? Всё против Украины... а харьковские бабки, барабашовцы и ХТЗ рады...бо у них там родня в белгородских ипенях... их недалеких предков переселили сюда из парашки вкалывать на малышева, турбоатоме, хтз и прочих индустриях, потому что монокристаллы и дом проектов оккупировали жиды...но фантомные боли воспоминаний по лаптям, балалайкам и тальянке спать не дают... Харьков, скажу вам, зона баааальшого риска...
от множества болячек вызванных беспутной жизнью...
Ещё может, что нибудь объяснить?
Не вижу, в чем разница на картинках?