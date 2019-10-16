 "Какой-то змей, бл#. Ну, ладно", - мэр Харькова Кернес на заседании горсовета подытожил голосование по переименованию станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по результатам голосования один из депутатов воздержался от принятия решения.

Кернес заподозрил одного из них, но тот ответил, что он голосовал и поддержал решение о переименовании.

"Какой-то змей, бл#. Ну, ладно", - подвел итог голосования харьковский мэр.

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