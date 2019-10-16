 Пока рано говорить о "формуле Штайнмайера" и законах, сначала должно быть прекращение огня и разведение сил, - Зеленский. ВИДЕО

"Я уже неоднократно говорил и могу повторить, что "формула Штайнмайера" регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Вы знаете, что у нас этот закон действует до 31 декабря нынешнего года, а потом прекращает свое действие. И "формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в Нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский подчеркнул, что закон о порядке местного самоуправления на Донбассе будет обсуждаться в Верховной Раде Украины, но пока что рано говорить об этом.
"Первые шаги, вы знаете, - это прекращение огня, обмен пленными", - отметил он.
Зеленский напомнил, что вторым шагом должно быть разведение сил на трех участках. "Только после этого могут быть следующие шаги, которые мы готовы обсуждать", - сказал он.
Мож Монику в смирительную рубашку надо, а не отправлять в долину предков?
Сорочка ж все одно не поможе ...
Крім того, що воно - зрадник і свідомо здає країну ворогу, агресору і окупанту, щоразу, як розтуляє ротову порожнину не для того, щоб їсти, а вичавити з себе якусь =думку= у вигляді своїх гундосих і фальшиво-неприродних звуків, регулярно засвідчує, що воно - абсолютно і непрохідно тупе.
Замовкни зі своїм відведенням !
Його не буде ! Нема чого впарювати свої зе-вигадки.
(итить к удивить...) ну что ж так сразу бы и не сказать...
дограється
ЗЕбоба ты не в курсе шо они уже свои...ЗЕленые!))))
А тут такое....
Какие то вы не последовательные ЗЕбобы!))))
Мама Рима будет довольна)))
Це можна вважати елементом перемоги - але розслаблятися рано. Бо у Моніки безпринципні і здатні на підлість куратори.
1. Успехи отечественной проктологии.
"Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе. "Прошедшая в понедельник, 14 октября, акция протеста под названием "Нет капиталяции" является подтверждением того, что Украина это демократическая страна. - сказал Костюк, судорожно сжимая ноги.
2. Прошло почти полгода:
- никаких реформ (нет даже обсуждения каких-то реформ);
- никакой социальной программы типа бейбибоксов или ФАП;
- никакого увеличения соц. стандартов (напротив, тотальное сокращение);
- ни одного шага в сторону ЕС и НАТО;
- никакого успеха на международной арене.
А как же у "мародера" получалось проводить реформы, повышать соц. выплаты и зарплату, развивать и укреплять армию? Что за херня?
Кто нибудь из фанатов "великого лидера" - объясните, как это переваривает ваш мозжечек?
3. Задаю направление.
Чтобы понимать размер долга в 5 млрд долларов Коломойского Украине. За эти деньги можно погасить ВСЮ задолженность Украины по коммуналке и платить за ВСЕХ жителей страны коммуналку на протяжении 15-18 месяцев.
4. Заседание РНБО при Порохе:
- Что предложит Климкин?
- Предлагаю вступить в НАТО и совать ***** полный рот санкций!
РНБО при Зеленском:
- Что предложит товарищ Дристайко?
- Предлагаю сдаться!
Во времена Сагайдачного, Сирка, Наливайко - оборотней и предателей не стреляли, не вешали и на кол не сажали. Их тупо топили в болоте, чтобы даже после казни тело его не видеть.
Хорошие были времена.
5. Подведем итоги:
- Зеленский тупой, как пробка;
- 100% управляем Богданом- Портновым (Коломойским);
- Панически боится падения рейтинга;
- Реагирует на обидные клички;
- Безграмотен практически по всем вопросам;
- Боится Путина больше, чем украинцев (пока);
- Врёт всегда и во всём, даже в мелочах.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
Тушите свет, поперли зелёные воришки!
Это вам не "барыги" - это намного хуже.
С честными глазами нещасного сенбернара, министр иностранных дел Пристайко нам втирает, что если не сдадимся, то ЗекоМанда готова срезать соцвыплаты на 30%.
Типа вот такой налог на войну.
Почему "барыге" Пороху, хватало 1,5% военного сбора, чтобы поднять армию с нуля, а молодым выпускникам Трускавецкой Бурсы - не хватает 30%, Пристайко скромно умалчивает.
Молчит и Зе, и Богдан, и даже затычка в любой ситуации
МандельМендель.
Я им посоветую.
Мало. Срезайте 50%, а лучше 100.
Нет, 100% - как-то не камильфо.
Остановимся на 75% налога на глупость избирателей Зеленского и Ко.
А на 25% пусть зелефаны купят сыра по 58 грн за кило.
Чем быстрее баранов стригут, тем быстрее они понимают, что зима близко, а шерсти уже нет.
Эти ребята тормозов не имеют.
И по сравнению с зелёными, даже Янык покажется голубым воришкой.
Тот сбежал, оставив на едином казначейским счёте 100 000 гривен, батон и страусов.
Но когда ЭТИ побегут, то не оставят ни копейки, ещё и мебель с оргтехникой с Банковой вывезут.
Больше маразма и как говорит 1+1 - фермеров на марше, против сдачи наших земель, вчера в центре Киева.
Мы покажем этому председателю колхоза Зелени с правлением, где наша земля, а где их.
И почем в Киеве сыр, и соцвыплаты!
__________________
Вы оцените красоту игры и развода Зеленским своих верных зелебобов !
Было обещано повышение пенсий, зарплат и социальных стандартов до выборов от ЗеКо.
Хотя тогда были точно такие же условия и шла война.
Но Порошенко с Гройсманом все таки старались деньги на это находить.
Только появлялась лишняя копеечка в бюджете - сразу на соцвыплаты.
Теперь пришли шуты, фотографы и тамады...
Все, резко стало денег нет, но вы держитесь.
Все украдено за первые три месяца.
А что бы съехать с темы, теперь, оказывается, во всем виноваты те, кто не хочет сдаваться врагу.
Из-за них и не могут поднимать соцвыплаты.
Бред редкий.
А главное - до чего опустился кадровый дипломат Пристайко, который эту чушь озвучивает.
Не зря говорят: "С кем поведешься..."
Был дипломат, а стал клоун!
Oleg Helgiv
Объясню на примере.
Мой папа- педант. Он будет ставить саморез в стену два месяца, но зато потом этот саморез там навечно. Когда остынет Солнце, в космосе будет плавать одинокая холодная планета с куском стены, из которой торчит папин саморез.
Мамина же деятельность хорошо описывается словом «зафигачить». Т.е. вот она приходит с работы в 6 часов вечера и вдруг решает, что обойки как-то надоели. Она будет сама тягать шкафы, обдирать стены, выгонять офанаревших пауков, готовить пожрать и клеить обои одновременно. Сразу, прям вечером.
Патамушта вожжа под мантию попала.
Всё будет сделано предельно быстро, а папа потом примется подклеивать, переделывать, подкрашивать и заносить пауков обратно в дом.
И шипеть, что отєті кляті баби множать ентропію в папіном всесвіті. Нормально ж було.
В детстве встала задача повесить карниз для штор.
Папа получил задание и начал действовать.
Сначала он выбирал карниз. Месяц.
Потом прыгал под потолком с рулеткой и карандашиком, шото писал на бумажке. Там были квадратные корни и синусы.
Потом он устал и залег на диван.
Потом устала мама и выписала папе волшебный ускоряющий пендель.
Потом папа сделал лицо «Та шож такое» и снова полез под потолок.
Длилось это всё гдет пару месяцев. По папиным рассказам- три недели. По маминым- полтора года.
По итогу вожжа под мантией маменьки произвела контрольный укус и всё.
Ховайся в жито.
Мама взяла в руки инструмент и ровно через минуту треть штукатурки с потолка упало нафик.
А маман продолжала яростно долбить дырку для карниза, параллельно сочиняя песню про папу «На теплом диване живущее, газетою вечно шуршащее».
Потом был ремонт, да.
Сейчас происходит ровно то же самое.
Порох все делал не так, медленно, херово, да вапще нихрена он не делал!
Поэтому энергичная команда сейчас ковыряет произвольную дырку в неожиданном месте. И при этом нам на голову падает потолок.
Таня Адамс