 "Он попал шифером в голову, а я - по спине", - в Одесской области двое 12-летних подростков ради развлечения избили до смерти бездомного. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, подростки, гуляя вечером на улице, решили "пошутить" над мужчиной, который копался в мусорном баке. Они преследовали бездомного, бросая в него палки и камни, а когда тот окровавленный упал - просто ушли. Мужчина умер, согласно выводам медиков, от перелома черепа.

Подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые находятся на учете соцслужб. Их родители неоднократно привлекались к ответственности за не надлежащее воспитание детей.

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