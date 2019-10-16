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 Происшествия, Общество
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Все про:бомж (80) Одесская область (1851) подростки (166) убийство (5361)

 "Он попал шифером в голову, а я - по спине", - в Одесской области двое 12-летних подростков ради развлечения избили до смерти бездомного. ВИДЕО

Двое 12-летних подростков ради развлечения убили 56-летнего бездомного в Беляевке Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, подростки, гуляя вечером на улице, решили "пошутить" над мужчиной, который копался в мусорном баке. Они преследовали бездомного, бросая в него палки и камни, а когда тот окровавленный упал - просто ушли. Мужчина умер, согласно выводам медиков, от перелома черепа.

Подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые находятся на учете соцслужб. Их родители неоднократно привлекались к ответственности за не надлежащее воспитание детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подростки, которые жестоко избили мужчину в Киеве и сняли это на камеру, пойдут под суд, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3154116
 
 
 Топ комментарии
 
Животные воспитывают животных....
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Выход один - кастрация этих малолетних ублюдков и их братьев и сестер, что бы зараза не размножалась.
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Это явно детки из "русского мира"
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Выход один - кастрация этих малолетних ублюдков и их братьев и сестер, что бы зараза не размножалась.
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За Кампучію з її Червоними кхмерами почитайте.
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там фанатизм, и дебилизм в виде идеологии извращенного сельхоз. коммунизма..
а это от нехер делать и простой прохожий...
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Згоден, але виконавцями були саме малолітні ідіоти.
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так. їх леше всього навернути у будь яку ідеологію.. хоч гітлерюгенд хоч червоний кхмер..
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таких упырей нужно изолировать от общества, я представляю что они исполняют в школах.
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Ты из чьих будешь? Из малолеток или бомжей? Шо значит отмучался?! Это его жизнь и ни чья другая. Может ему нравилась такая жизнь, а эти ублюдки малолетние ее у него отобрали.
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Малолетние мрази это следствие пофигистического отношения государства к воспитанию молодежи. И этот несчастный тоже следствие антисоциального государства.
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Рожать нужно не для государсва, а для себя!!! Ишь, мля на государство привыкли кивать! Государство не просило тебя его вылупить. Вылупить может любая женщина, за малым исключением. А вот воспитать ребенка, научить его человеческим ценностям это родительское дело, а не государства!
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Ольга Глацких - Свердловский министр: "Никто не просил рожать"
Ну и какая разница между вашим видением понятия "государство" и вот этой кацапской швали?
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от вам іще один яскравий приклад поощрєнія деторождаємості без рорзбору. а спробуй тронь--ми многодєтния!!!!
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Коли почали платити за дітей, бидло всяке почало плодити заради грошей. Вони не переймаються, що буде з дитиною далі, яке буде виховання та навчання...
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да помню Юля исполнила и алкашки подняли капитал, плодились как кошки каждый год, после получения первых 12000 отправляли ребенка в приют и опять поновой, потом эту лавочку прикрыли.
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а раніше вони не плодились... ну що за маячня. Діти у алкашів/наркоманів і раніше народжувались. І так само за ними не дивились.
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Це ту не причому.
"Подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые находятся на учете соцслужб. Их родители неоднократно привлекались к ответственности за не надлежащее воспитание детей."
Просто треба було позбавляти батьків бітьківських прав а дітей віддавати в інтернат або прийомну сім'ю.
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Ви так думаєте? не згоден. Ну кого може народити алкаш? розумово хворий? Генія?
Гени не проп'єш, недарма наші предки шукаали жениха ( невістку) там де знали хто іхні батьки.
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Червоні кхмери! Така сама "просунута молодь" винищила половину населення власної країни лопатами та мотиками.
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Взять выродков и повесить демонстративно при зрителях. Но у нас 21 век на дворе, гуманизм и права человека. Нельзя.... А жаль.
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еще на папу-маму надо глянуть. Еще ущербные... Так и воспитали придурков.
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Це якийсь жах. Вбили людину пА прІколу.
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У нас когда-то тоже тинейджеры безобидного бомжика, который на рынке за продукты грузчиком и уборщиком подрабатывал, забуцали до смерти и бетонной лавочкой накрыли. Теперь я по вечерам там не гуляю "Він влучив шифером у голову, а я - по спині", - в Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги побили до смерті бездомного - Цензор.НЕТ 3659
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Вина в этом государства, все пущено на самотёк. Где была комиссия по делам несовершеннолетних, участковый. Спецшкол для трудных подростков наверное тоже уже нет. Кругом одна демократия, обнаглевший подростки делают, что хотят, сказать ничего нельзя, кричат в ответ-мы вас засудим.
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Відрізати руки по самі плечі і каструвати цих підарасів малолітніх! Виродки!
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вот подонки, нет, чтоб в Англию, как дети Порошенко поехать учиться,
они бомжа убили, или могли бы по поддельным документам в ато пойти, как старшенький Петра Олексеича
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Ат-жешь, валки пазорные. Пасаны к успеху ни дашли. "Він влучив шифером у голову, а я - по спині", - в Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги побили до смерті бездомного - Цензор.НЕТ 9617
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эх, нет сейчас каторжных работ...15-ку им этих самых работ, пока молодые...су.....
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