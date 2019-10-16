 "Он попал шифером в голову, а я - по спине", - в Одесской области двое 12-летних подростков ради развлечения избили до смерти бездомного. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, подростки, гуляя вечером на улице, решили "пошутить" над мужчиной, который копался в мусорном баке. Они преследовали бездомного, бросая в него палки и камни, а когда тот окровавленный упал - просто ушли. Мужчина умер, согласно выводам медиков, от перелома черепа.
Подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые находятся на учете соцслужб. Их родители неоднократно привлекались к ответственности за не надлежащее воспитание детей.
а это от нехер делать и простой прохожий...
Ну и какая разница между вашим видением понятия "государство" и вот этой кацапской швали?
"Подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые находятся на учете соцслужб. Их родители неоднократно привлекались к ответственности за не надлежащее воспитание детей."
Просто треба було позбавляти батьків бітьківських прав а дітей віддавати в інтернат або прийомну сім'ю.
Гени не проп'єш, недарма наші предки шукаали жениха ( невістку) там де знали хто іхні батьки.
они бомжа убили, или могли бы по поддельным документам в ато пойти, как старшенький Петра Олексеича