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 Политика Украины, Общество
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 "Твой Аллах - ФСБ", - свидетеля Багирова в сфабрикованном деле против крымского правозащитника Эмир-Усеина Куку обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами РФ. ВИДЕО

Свидетель сфабрикованного обвинения против правозащитника Эмир-Усеина Куку подозревается в сотрудничестве с ФСБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Крымской солидарности, свидетель Багиров Насими Видадиевич принимал участие в качестве агента ФСБ по данному уголовному делу, оказывая воздействие на детей подсудимого Эмир-Усеина Куку в период нахождения последнего на стадии предварительного расследования в СИЗО.

Как доказательство была опубликована видеозапись, сделанная родственниками подсудимого 4 марта 2016 года скрытой камерой.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11-28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

Источник: https://censor.net.ua/v3154108
 
 
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Муть какая-то, если честно. Нифига не понятно. Базар в стиле одной песни: "Брат, братан, братишка, когда меня отпустит? Накурили меня спайсом. Кто? Хейтеры, сцуки. Отпусти, отпусти меня ипучий спайс, ведь я ни в чем, ни в чем не виноват...."
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Как будто бы разговор каких то инопланетян услышал.

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"Мерцающее сознание". Вот именно такой кавардак в голове мусульман...Кого то еще удивляет вечная война в исламском мире?
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когда часто в разговоре повторяется "брат, брат", это 100 процентный признак что чел сцыт
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