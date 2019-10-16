 "Твой Аллах - ФСБ", - свидетеля Багирова в сфабрикованном деле против крымского правозащитника Эмир-Усеина Куку обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Крымской солидарности, свидетель Багиров Насими Видадиевич принимал участие в качестве агента ФСБ по данному уголовному делу, оказывая воздействие на детей подсудимого Эмир-Усеина Куку в период нахождения последнего на стадии предварительного расследования в СИЗО.

Как доказательство была опубликована видеозапись, сделанная родственниками подсудимого 4 марта 2016 года скрытой камерой.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11-28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).