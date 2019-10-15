 Фильм о битве за Славянск презентовали в День защитника Украины. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на описание ленты.
"Авторы фильма использовали архивные видео и записали интервью с ключевыми военно-политическими руководителями Украины, которые принимали главные решения в те бурные времена. Это министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-секретарь СНБОУ, который тогда в должности председателя ВР исполнял обязанности президента, Александр Турчинов, экс-президент Петр Порошенко, экс-министр обороны Степан Полторак, экс-командующий НГУ Юрий Аллеров, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко, экс-народный депутат и командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош. Кроме них в каждом из эпизодов появляются герои, которые непосредственно участвовали в тех драматических, героических и трагических событиях", - говорится в описании.
Древній Король повстане ..
Неймовірна скульптура короля Артура на вершині скелі Тінтагель в графстві Корнуолл, Великобританія / автор Рубін Ейнон /.
Керівники ГПУ заборонили прокурорам підписувати любі ходатайства по справах Порошенка. А ми тут значить посадок ждьом, а х@й вам, а не посадки) Пора на дємбєль, Рябошляпка! Весна пройшла, вже осінь на дворі, а клітки все пусті
6 ч. ·
- Заявив о «...важности коммуникации», Зе-команда немедленно взялась ее реализовывать.
Методом перехода к прямому шантажу собственного народа.
Мининдел Пристайко заявил, что ежели не договоримся в Нормандском формате, придётся «...на треть (!) срезать» социальные расходы, пенсии, зарплаты и тратить все это на армию.
У меня нет сомнений, что это - их ответ на вчерашний марш ветеранов, попытка мобилизации своих сторонников методом давления на их пульсирующую экономическую жилку; я так понимаю, что к иным чувством своих сторонников зелёные уже не обращаются.
Поскольку «...подавляющее большинство, поддержавшее Зеленского» никак не сподобиться выйти не то что на марш, хотя бы на струйку его поддержки, креативной команде приходиться общаться с ним через угрозы и телевизор.
Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий и неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета.
Мелкие, отвратные гаденыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалёких сторонников.