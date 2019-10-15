 Фильм о битве за Славянск презентовали в День защитника Украины. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на описание ленты.

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"Авторы фильма использовали архивные видео и записали интервью с ключевыми военно-политическими руководителями Украины, которые принимали главные решения в те бурные времена. Это министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-секретарь СНБОУ, который тогда в должности председателя ВР исполнял обязанности президента, Александр Турчинов, экс-президент Петр Порошенко, экс-министр обороны Степан Полторак, экс-командующий НГУ Юрий Аллеров, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко, экс-народный депутат и командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош. Кроме них в каждом из эпизодов появляются герои, которые непосредственно участвовали в тех драматических, героических и трагических событиях", - говорится в описании.