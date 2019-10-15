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 Двое бойцов погибли, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. В частности, вблизи Опытного (из минометов калибра 82 мм), Новотроицкого (из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов), Лебединского (из станковых противотанковых гранатометов), Павлополя (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Пищевика (из стрелкового оружия и СПГ), Авдеевки (из стрелкового оружия) и Марьинки (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстреливал позиции ОС у Золотого (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно) и неподалеку от Новолуганского (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

"В течение текущих суток в результате коварных действий снайперов два военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 14 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/v3154042
 
 
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Головне, відвести ЗСУ у голий степ. Толі єщє тоді будєт...
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Трамповцы могли бы помочь уже?
Нанести оркам до сотни урона в живой силе.
ведь смогли в Сирии расколошматить пригожинских утырков то.
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нехер больше трамповцам делать - с кацапами воевать, пока мы с ними торгуем.
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Вічна памяь героям. Зєля, це твій мир? Фокстерьєр Путінський.
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Еще один аргумент в пользу того что нужно отводить войска на расстояние куда пули не долетают. Прав Зеленский: нужно просто прекратить стрелять.
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І Смерчі та Урагани? А якщо ті Урагани продвинуться далі на 50 км?
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От якщо...тогда и поговорим а пока выполнять по букве договоренностей
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...В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. В частности, вблизи Опытного (из минометов калибра 82 мм), Новотроицкого (из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов), Лебединского (из станковых противотанковых гранатометов), Источник: https://censor.net.ua/v3154042...

А мина сколько летит , знаешь dildo?
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и это все меркнет перед новостью о сумочке в Раде за 7 штук баксов...
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Але й не живуть, сумне гасло для близьких...
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Ни дня без убитых. Вот вам и простоперестатьстрелять. Вот вам и режим тишины. Такие потери были у нас были аж в 2015 году когда были реальные бои. А в ето время кацапские пропагандоны прогуливаются улицами Киева насмехаясь над всеми украинцами. Где там ОБСЕ ***** чее которое рассказывает о прорыве и установившемся перемирии?
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А де сводка--скільки загинуло ворогів?. Потрібно створити і задіяти --Каоліційний уряд, ввести особий режим в країні. Клоун повинен сам добровільно скласти свої повноваженн--якщо він має не тільки совість а і елементарну заботу за себе і близьких. Але це звичайно не буде. бо кожен правитель держався за владу як гнида за кожух. Ну чому ми завжди наступаємо на одні і ж граблі?.
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Нет слов........😡

Вечная светлая память погибшим. Пусть покоится с миром.......
Раненному воину: выздоровления и сил.......
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отлично, убитые и раненые. Главное, чтоб "нет капитуляции", не разводить войска и не переставать стрелять.
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Потому что убитые и раненные должны быть росийские нацисты. Чтобы они хотели капитуляции и вывода росийских войск из Украины а не украинцы сдаться. Двоє бійців загинуло, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1711
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Ти дійсно вважаєш, що якщо ВСУ відійдуть з позицій, то іхтамнєто-обдолбєнци перестануть стріляти?
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Яскраве, наче зіронька, життя.
Життя орла, а не якоїсь миші.
Хіба Герої йдуть у небуття ?
Ні, душі їх ще сяють яскравіше !
Сум, біль, сльози знову і знову. Скільки вже тих сльоз і крові на нашій землі ? Вічна пам'ть героям і співчуття близьким і побратимам.
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Да Зештанмаер. Ты своим перемирием сохранил жизни бойцов. Только не наших бойцов а вражеских. Тварь. тактика твоя и ***** понятная. Побольше уничтожить украинцев чтобы они сами попросили капитуляции.
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Таке воно зебільне "перемир'я"... Співчуття рідним та близьким загиблих воїнів . Одужання пораненим.
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Как там хрипело чмо на дебатах? Потрібна лише політична воля, щоб припинити війну?

Правда, до речі. Але політична воля не Порошенка і не твоя, Зеленський. А політична воля *****.
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Стріляти першими заборонено. Порушнику - трибунал.
Бійці спостерігають, як кацапи спокійно виходять на позиції, обладнують собі "лежанки", а потім чекають, кого з них завтра застрелять.
Це називається "проста пєрєстать стрєлять".
Як був Муженко та Наєв, позиції зблизили на пістолетний пострііл. Варто було там комусь ворухнутисяя, стріляли. Втрат було менше, бо кацапам не давали голови підняти.
А тепер злочинними наказами, через кров та смерті "мудрому наріду" хочуть довести, що "розведення" допоможе уникнути втрат.
Це розведення лохів!
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Не надо врать, на сайтах противника каждый день количество обстрелов и сожаление о погибших орках.
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у нас кажется т.н. перемирие Двоє бійців загинуло, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4344

а гибнет солдат больше, чем при Порохе.
потому что Порох не скупился на ответку
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Власть рассказывает что нельзя силой освобождать дамбас потому что будет много убитых. По мойму у нас за время перемирия уже столько убитых что можно было уже и дамбас полностью освободить. А в результате у нас ни освобожденного дамбаса а только убитые и на носу капитуляция.
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зебильное перемирье и разведение войск в действии
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За тое, што зза мяне назвали захисникощ Данецкага аэропорта кибаргами, меня менты отравили. Можно попросить ВСУ, чтобы их диверсионная группа ликвидировала 10 ментов в ДНР. Лучше 20. Провели акцию.
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