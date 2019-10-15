 Двое бойцов погибли, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. В частности, вблизи Опытного (из минометов калибра 82 мм), Новотроицкого (из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов), Лебединского (из станковых противотанковых гранатометов), Павлополя (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Пищевика (из стрелкового оружия и СПГ), Авдеевки (из стрелкового оружия) и Марьинки (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстреливал позиции ОС у Золотого (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно) и неподалеку от Новолуганского (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).
"В течение текущих суток в результате коварных действий снайперов два военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения", - отмечается в сообщении.
Напомним, 14 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил.
Нанести оркам до сотни урона в живой силе.
ведь смогли в Сирии расколошматить пригожинских утырков то.
А мина сколько летит , знаешь dildo?
Вечная светлая память погибшим. Пусть покоится с миром.......
Раненному воину: выздоровления и сил.......
Життя орла, а не якоїсь миші.
Хіба Герої йдуть у небуття ?
Ні, душі їх ще сяють яскравіше !
Сум, біль, сльози знову і знову. Скільки вже тих сльоз і крові на нашій землі ? Вічна пам'ть героям і співчуття близьким і побратимам.
Правда, до речі. Але політична воля не Порошенка і не твоя, Зеленський. А політична воля *****.
Бійці спостерігають, як кацапи спокійно виходять на позиції, обладнують собі "лежанки", а потім чекають, кого з них завтра застрелять.
Це називається "проста пєрєстать стрєлять".
Як був Муженко та Наєв, позиції зблизили на пістолетний пострііл. Варто було там комусь ворухнутисяя, стріляли. Втрат було менше, бо кацапам не давали голови підняти.
А тепер злочинними наказами, через кров та смерті "мудрому наріду" хочуть довести, що "розведення" допоможе уникнути втрат.
Це розведення лохів!
а гибнет солдат больше, чем при Порохе.
потому что Порох не скупился на ответку