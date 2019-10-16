 Когда зашли в ДАП, то боялись что-то случайно, не в бою, разбить. Думали - отстоим, и жизнь восстановится, - легендарный киборг Олег Кузьминых в проекте "Своя война". ВИДЕО

Сегодня украинский воин Олег Кузьминых - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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02:13 - Олег Кузьминых: "визитка".

04:25 - О должности и работе в начале войны

05:00 - Когда начиналась война, понимания, что боевые действия будут, не было

05:30 - Когда начались боевые действия, я стал добровольцем,

майором-пулеметчиком

06:45 - О внештатном спецподразделении из офицеров-десантников,

созданном Михаилом Забродским, и как Кузьминых туда попал

08:10 - За что понравился Забродский

08:44 - Никто не хотел брать пулемет, и я его взял - о том, как

офицер стал пулеметчиком

09:38 - О первом боевом задании

10:42 - О взятии горы Карачун

12:25 - О боевых действиях 95-й бригады

13:15 - Почему гора Карачун была так важна

14:05 - Как происходили артиллерийские дуэли

18:37 - Об операции по захвату нового терминала Донецкого аэропорта 26

мая 2014 года

22:02 - Об эвакуации боевиков из нового терминала на КамАЗах

22:35 - О боевом столкновении с противником в аэропорту

22:56 - 100 патронов в толпу, которая сидит в кузове, со ста метров -

об огне по противнику в аэропорту

27:00 - О картинах настоящей, а не киношной войны

28:40 - Как остановил вражеского стрелка со "Шмелем"

29:20 - О приятных моментах в аэропорту - duty free, vip-зал и фуа-гра

30:28 - О настроениях после майских боев в аэропорту

33:10 - О возвращении на гору Карачун

33:50 - Как попить чаю, когда нет воды

35:15 - О начале операции по освобождению Ямполя и кольца вокруг Славянска

40:00 - О засаде возле Кривой Луки

41:23 - Видео из-под Славянска, 2014 год, "кровать" Кузьминых посреди поля

42:28 - Как потеряли БТР с экипажем во время боя

44:21 - О входе в Славянск

45:19 - Курьезы при освобождении Славянска

46:45 - Воспоминания о рейде в сектор "Д"

47:07 - Я первый раз в жизни увидел заградительный огонь

48:28 - Как проходили бои за Саур-Могилу

53:36 - Краткая справка: что происходило в начале августа 2014 года в

Краснопартизанске и зачем 95 бригада двигалась в район Степановки и

Мариновки

55:00 - Первый раз под обстрелом "Градами"

57:40 - После "Градов" люди побаивались раскатов грома

58:40 - Бои и обстрелы возле Миусинска

59:40 - Как на БТРе забирали "мужика из леса" за Саур-Могилой, а это

оказался начальник Генштаба Виктор Муженко

01:01:05 - Как Муженко инспектировал пайки солдат

01:03:00 - Помутнения у военнослужащих после длительного рейда

01:04:30 - О задаче формировать батальон

01:06:13 - Как бюрократия Минобороны предотвратила создание карманного

подразделения

01:07:30 - О формировании батальона под командованием Олега Кузьминых