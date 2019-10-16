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 Политика Украины
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Все про:Своя война (12) Кузьминых Олег (1)

 Когда зашли в ДАП, то боялись что-то случайно, не в бою, разбить. Думали - отстоим, и жизнь восстановится, - легендарный киборг Олег Кузьминых в проекте "Своя война". ВИДЕО

Олег Кузьминых, подполковник Вооруженных сил Украины, командир 90-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он один из первых добровольцев АТО, легендарный киборг - защитник Донецкого аэропорта, который провел в плену у боевиков "ДНР" 124 дня. В первой части интервью Олег Кузьминых рассказал, как штабной офицер со званием майора пошел на фронт простым пулеметчиком, про его первые боевые столкновения с врагом и начало формирования 90-го отдельного аэромобильного батальона.

Сегодня украинский воин Олег Кузьминых - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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02:13 - Олег Кузьминых: "визитка".
04:25 - О должности и работе в начале войны
05:00 - Когда начиналась война, понимания, что боевые действия будут, не было
05:30 - Когда начались боевые действия, я стал добровольцем,
майором-пулеметчиком
06:45 - О внештатном спецподразделении из офицеров-десантников,
созданном Михаилом Забродским, и как Кузьминых туда попал
08:10 - За что понравился Забродский
08:44 - Никто не хотел брать пулемет, и я его взял - о том, как
офицер стал пулеметчиком
09:38 - О первом боевом задании
10:42 - О взятии горы Карачун
12:25 - О боевых действиях 95-й бригады
13:15 - Почему гора Карачун была так важна
14:05 - Как происходили артиллерийские дуэли
18:37 - Об операции по захвату нового терминала Донецкого аэропорта 26
мая 2014 года
22:02 - Об эвакуации боевиков из нового терминала на КамАЗах
22:35 - О боевом столкновении с противником в аэропорту
22:56 - 100 патронов в толпу, которая сидит в кузове, со ста метров -
об огне по противнику в аэропорту
27:00 - О картинах настоящей, а не киношной войны
28:40 - Как остановил вражеского стрелка со "Шмелем"
29:20 - О приятных моментах в аэропорту - duty free, vip-зал и фуа-гра
30:28 - О настроениях после майских боев в аэропорту
33:10 - О возвращении на гору Карачун
33:50 - Как попить чаю, когда нет воды
35:15 - О начале операции по освобождению Ямполя и кольца вокруг Славянска
40:00 - О засаде возле Кривой Луки
41:23 - Видео из-под Славянска, 2014 год, "кровать" Кузьминых посреди поля
42:28 - Как потеряли БТР с экипажем во время боя
44:21 - О входе в Славянск
45:19 - Курьезы при освобождении Славянска
46:45 - Воспоминания о рейде в сектор "Д"
47:07 - Я первый раз в жизни увидел заградительный огонь
48:28 - Как проходили бои за Саур-Могилу
53:36 - Краткая справка: что происходило в начале августа 2014 года в
Краснопартизанске и зачем 95 бригада двигалась в район Степановки и
Мариновки
55:00 - Первый раз под обстрелом "Градами"
57:40 - После "Градов" люди побаивались раскатов грома
58:40 - Бои и обстрелы возле Миусинска
59:40 - Как на БТРе забирали "мужика из леса" за Саур-Могилой, а это
оказался начальник Генштаба Виктор Муженко
01:01:05 - Как Муженко инспектировал пайки солдат
01:03:00 - Помутнения у военнослужащих после длительного рейда
01:04:30 - О задаче формировать батальон
01:06:13 - Как бюрократия Минобороны предотвратила создание карманного
подразделения
01:07:30 - О формировании батальона под командованием Олега Кузьминых

Источник: https://censor.net.ua/v3153992
 
 
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Справжній Українець ..воін - гордість країни !! Депутат від Слуги Народу - топі порогоботи - чого не мішаєте його із гімном ? ау сцикуни ? де ваші - зе бобік? зелена саранча ? ось такі Українці - почистять Україну від свині порошенка і його кубла дегенератів!!
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Тобто ті кіборги, що за пороха- це кубло дегенератів? І чим ти кращий за порохобота? Дбл блд.
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Істерик, чого ти репетуєш? Це не новина, що до СН взяли пару атошників для окозамилювання. Воїн розбереться що до чого і може ще й сам придушить нікчемного зеленого зрадника. Саме від зрадників, які намагаються здати Україну, треба позбавлятися.
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Настоящий воин! Честь и хвала, респект и уважуха тебе Олег!!!
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Да, геройский мужик! Крайне плохо только то, что именно такие, кадровые военные, прошедшие и пережившие реальные бои, и которых сам Бог послал нам в качестве защитников - массово покинули и продолжают покидать ряды ВСУ, не видя в них своего настоящего применения!
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У меня знакомый живет на Батова в Макеевке и знакомая на Грибиниченко,тоже Макеевка. Так вот кацапня в лучших своих традициях,не церемонилась с этим аэропортом,когда херачили круглосуточно градами,чтобы просто разрушить его и не заморачиваться с его защитниками. Точки местоположения этих установок,как я уже и говорил были на Грибиниченко и с террикона на Батова. Стекла в девятиэтажках вылетали только от выстрелов. Можете представить,какой поток смерти они посылали на героев....
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