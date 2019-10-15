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Все про:граница (3261) безвизовый режим (1409) Евросоюз (12620) Кулеба Дмитрий (181)

 Украина готовится к интегрированному управлению границей с ЕС, - Кулеба. ВИДЕО

Интегрированное управление границей должно стать следующим шагом после введения безвизового режима. Оно позволит облегчить передвижение людей и товаров через границу.

Об этом заявил на брифинге в Киеве вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей… По сути, интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза. Безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери, а интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", - сказал он.

По словам Кулебы, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.

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"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство – обеспечить свободу передвижения", - добавил Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/v3153990
 
   
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Не весь ЕС - Шенген и весь Шенген - ЕС. Это что касается людей граждан стран - не членов ЕС. Смысл ЕС в свободном движении товаров и услуг, в свободном движении и трудоустройстве граждан стран членов ЕС, в унификации технических стандартов и лицензий, а для обычных граждан еще определенная состыковка систем страховой медицины (приехав в другую страну ЕС ты на определенных условиях можешь там пользоваться страховыми медицинскими услугами).
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А что там с противоположной границей? Уже посунули до середины?
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границы не спутайте, с вашей интеграцией.
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интегрированно це значит, шо контрабанда отдельно и остальное отдельно, а хабар поровну Украина готовится к интегрированному управлению границей с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9572
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г.м. фихтенгольц "курс дифференциального и интегрального управления границей с ес" )
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Известный журналист обещает вскрыть контрабандную схему главы Гостаможни Нефедова Октябрь 15, 2019Без рубрикиКомментарии

Всплыла первая контрабандная схема "Макса-реформатора»…
Прекрасно. Просто прекрасно. Журналист Евгений Плинский обещает вскрыть контрабандную схему главы Гостаможни Нефедова.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский (бывший журналист-расследователь).

«Ждём», - добавил он.
В тему:
«Реформатор» Нефедов женился на менеджере олигарха Ахметова
Дубинский также дал ссылку на сегодняшне сообщение Евгения Плинского в Telegram.

В нем говорится:
«Скоро 100 дней Максима Нефьодова на посту Главы таможни.
И прям к этой дате всплыла первая контрабандная схема "Макса-реформатора».
Но не для себя старается, для родни.
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За последние несколько дней на границе задержано несколько автовозов с «евробляхами», салоны которых забиты мешками новой брендовой одежды.
Более тонны элитных шмоток на миллионы гривен.
И все под крышей Главы таможни».
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