 Украина готовится к интегрированному управлению границей с ЕС, - Кулеба. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге в Киеве вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей… По сути, интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза. Безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери, а интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", - сказал он.
По словам Кулебы, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.
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"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство – обеспечить свободу передвижения", - добавил Кулеба.
Всплыла первая контрабандная схема "Макса-реформатора»…
Прекрасно. Просто прекрасно. Журналист Евгений Плинский обещает вскрыть контрабандную схему главы Гостаможни Нефедова.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский (бывший журналист-расследователь).
«Ждём», - добавил он.
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Дубинский также дал ссылку на сегодняшне сообщение Евгения Плинского в Telegram.
В нем говорится:
«Скоро 100 дней Максима Нефьодова на посту Главы таможни.
И прям к этой дате всплыла первая контрабандная схема "Макса-реформатора».
Но не для себя старается, для родни.
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За последние несколько дней на границе задержано несколько автовозов с «евробляхами», салоны которых забиты мешками новой брендовой одежды.
Более тонны элитных шмоток на миллионы гривен.
И все под крышей Главы таможни».