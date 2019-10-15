 Четыре бойца 10-й ОГШБр "Эдельвейс" установили рекорд Украины, перетянув танк Т-72 весом 42 тонны на 3,35 метра. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, достижение украинских военных официально зарегистрирован в Национальном реестре рекордов. Вес танка Т-72 42 тонны.

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