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 Общество, Спорт
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Все про:армия (7550) рекорд (203) танк (663) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (46)

 Четыре бойца 10-й ОГШБр "Эдельвейс" установили рекорд Украины, перетянув танк Т-72 весом 42 тонны на 3,35 метра. ВИДЕО

Четыре бойца 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" установили рекорд Украины, перетянув танк Т-72 на 3,35 метра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, достижение украинских военных официально зарегистрирован в Национальном реестре рекордов. Вес танка Т-72 42 тонны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3153963
 
   
 Топ комментарии
 
Ну если "дойдут до Карпат", то "Эдельвейсы" парашникам нормально дадут ракет и пуль - просрутся красножопые. Не впервой же.
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У кацев пуканы рвутся от названия бригады))
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Ніхто такого не казав. не було мокшанської модифікації Т-72-Б3. А не зальотний ти часом?
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Тре́ние каче́ния - сопротивление движению, возникающее при перекатывании тел друг по другу т.е. сопротивление качению одного тела (катка) по поверхности другого. Причина трения качения - деформация катка и опорной поверхности, а также силы адгезии. Контактное напряжение в пятне приводит к упругому и/или пластическому деформированию тел, что влечёт микропроскальзывание поверхностей, пластическое течение в пятне контакта и вязкоупругий гистерезис. Как и адгезивное взаимодействие, все эти процессы термодинамически необратимы и ведут к потере энергии, т.е. вызывают сопротивление качению[1]. При этом обычно предполагается, что катящееся тело (колесо) не осуществляет тяговую или тормозную функцию (например, колесо локомотива, разгоняющего состав или заторможенное колесо вагона), так как при этом возникают дополнительные потери на трение в пятне контакта, вызванные не только нормальным контактным напряжением, а ещё и касательным, т.е. под трением качения понимается чистое трение качения.

Потому, чтобы сдвинуть, не нужно прилагать силу в 42 тонны...
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Сегодня тянут, а завтра у них позвоночник отвалится. Он, в отличие от танка, не железный. Глупость полная.
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Сила трения качения будет в сотни - тысячи раз меньше, чем необходимо для поднятия танка, т.е. (в килограмма, а не Ньютонах) от 420 кг до 4.2 тонны. Штангисты их комплекции до 200 кг поднимают на ногах, а они ещё и руками тянут.
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тем более, по лестнице...
я грузовой состав тягал и рвал как мавпа газету.. ))
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Жаль только на фронте тишина про успехи..."Едельвейс" кацапам должен понравится. Как горные егеря Вермахта ))
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Ну если "дойдут до Карпат", то "Эдельвейсы" парашникам нормально дадут ракет и пуль - просрутся красножопые. Не впервой же.
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У кацев пуканы рвутся от названия бригады))
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Добре.
Ше би Вірастюка туди, шоб сам таке зробив.
Для рекорду потрібно щоб перевірили і т.д.(танк), а потім можна і фіксувати.
Було ж що спіймали "ровериста"-мав батарею з мотором на ровері.
Так що це місцевий рекорд, виходить. Грамоти вручили та й розійшлись.
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а шарики зачем на танк приклеили?🤣🤣
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А мне сразу вспомнился 14 и 15 год и заявления с нашей стороны о том, что у нас нет танков т-72. Как же так, а? И тут соврали..
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Ніхто такого не казав. не було мокшанської модифікації Т-72-Б3. А не зальотний ти часом?
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4 нациста СС брігади Едельвейс палажилі рускагаварящєво мальчіка і бабку с каровой назємь і жалєя соляри лічно переєхалі танком тянучі єво за сабой (с) СРаша 1
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Два солдата из стройбата
Заменяют экскаватор,
А солдат из ПВО
Заменяет сам его.
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ЗАЧЕТ ))) ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК БЫ ОНИ ХЙЛА ЗА РУКИ И НОГИ ПОРВАЛИ !)
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лучше бы кацапов впрягли и плёткой погоняли.
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Гімн 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейси" - тиц
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Ну вот, четьіре упитанньіх бойца заменяют одного механика с ведром салидола. Так вьіпьем за развитие сельского хозяйства, как прогресс в завтрашний день на обломках тянущего в средневековье вьісшего образования.
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это они так наступают, отступают, или х#йлостан запугивают? на "пердячем пару" далеко не уедешь.
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хоть один из них разбил зеленому человечку нос в крыму? А?
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