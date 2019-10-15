 Четыре бойца 10-й ОГШБр "Эдельвейс" установили рекорд Украины, перетянув танк Т-72 весом 42 тонны на 3,35 метра. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, достижение украинских военных официально зарегистрирован в Национальном реестре рекордов. Вес танка Т-72 42 тонны.
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+3
Ну если "дойдут до Карпат", то "Эдельвейсы" парашникам нормально дадут ракет и пуль - просрутся красножопые. Не впервой же.
+2
У кацев пуканы рвутся от названия бригады))
+2
Ніхто такого не казав. не було мокшанської модифікації Т-72-Б3. А не зальотний ти часом?
Потому, чтобы сдвинуть, не нужно прилагать силу в 42 тонны...
я грузовой состав тягал и рвал как мавпа газету.. ))
Ше би Вірастюка туди, шоб сам таке зробив.
Для рекорду потрібно щоб перевірили і т.д.(танк), а потім можна і фіксувати.
Було ж що спіймали "ровериста"-мав батарею з мотором на ровері.
Так що це місцевий рекорд, виходить. Грамоти вручили та й розійшлись.
чтобы легче был.. ))
Заменяют экскаватор,
А солдат из ПВО
Заменяет сам его.