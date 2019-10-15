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 В ВМС Украины открыли водолазную школу. ВИДЕО

В Военно-морских силах ВС Украины начала работу водолазная школа, в которой уже начали готовить соответствующих специалистов как для собственных нужд, так и для соответствующих подразделений других силовых ведомств ,а в перспективе намерены готовить и гражданских специалистов.

"Сейчас осуществлен первый набор слушателей, которые в настоящее время проходят теоретическую часть подготовки… Овладение базовым курсом продлится в течение 8 недель. Как и сам набор кандидатов, так и каждый этап обучения, имеет контрольный элемент, и определенное количество отработанных минут под водой. В дальнейшем запланированы и другие разновидности водолазной подготовки", - сообщается во вторник на сайте Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, преподавательский состав школы обладает богатым практическим опытом, а учебное заведение имеет все необходимое для обучения оборудование.

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"Существенным преимуществом при подготовке слушателей водолазной школы в скором времени станет построенный учебно-водолазный комплекс", - добавили в Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/v3153927
 
   
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быстрее учитесь.. а то кое-какой мост уже устал корежится и проседать...
надо бы помочь лечь и утонуть))) это как зачет приниматься будет при выпуске))))
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Колись основою водолазів спецпідрозділів, були етнічні українці. Так, так «українска порода, гарячий борщ, холодна водА...» Бо ж на рашці з 12 років вже глушили брагу й самогон. Які там серце й легені.
Кому цікаво: крейсер «Свєрдлов», візит Хрущова в Англію. Креббс.
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