 В ВМС Украины открыли водолазную школу. ВИДЕО

"Сейчас осуществлен первый набор слушателей, которые в настоящее время проходят теоретическую часть подготовки… Овладение базовым курсом продлится в течение 8 недель. Как и сам набор кандидатов, так и каждый этап обучения, имеет контрольный элемент, и определенное количество отработанных минут под водой. В дальнейшем запланированы и другие разновидности водолазной подготовки", - сообщается во вторник на сайте Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, преподавательский состав школы обладает богатым практическим опытом, а учебное заведение имеет все необходимое для обучения оборудование.

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"Существенным преимуществом при подготовке слушателей водолазной школы в скором времени станет построенный учебно-водолазный комплекс", - добавили в Минобороны.