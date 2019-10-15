 Нардеп от "Слуги народа" Александр Копыленко принес присягу в парламенте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время заседания парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что ЦИК зарегистрировала Коваленко народным депутатом 5 октября.

"5 октября 2019 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, на общегосударственном многомандатном избирательном округе Копыленко Александра Любимовича, включенного в избирательный список партии" Слуга народа", - сказал Разумков. Он пригласил Александра Коваленко принести присягу перед вступлением в должность.

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