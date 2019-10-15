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 Нардеп от "Слуги народа" Александр Копыленко принес присягу в парламенте. ВИДЕО

В Раде принес присягу еще один народный депутат от "Слуги народа" - Александр Копыленко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время заседания парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что ЦИК зарегистрировала Коваленко народным депутатом 5 октября.

"5 октября 2019 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, на общегосударственном многомандатном избирательном округе Копыленко Александра Любимовича, включенного в избирательный список партии" Слуга народа", - сказал Разумков. Он пригласил Александра Коваленко принести присягу перед вступлением в должность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский рассказал о давлении на "слуг народа" в Раде: "Завтра вашу тещу посадят". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3153912
 
 
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У него есть диплом об окончании Трускаветского Высшего Училища Слуг нарида? Нардеп от "Слуги народа" Александр Коваленко принес присягу в парламенте - Цензор.НЕТ 851
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В приличной западном политикуме редко встретишь кого то без галстука в рабочее время, разве что сантехника. Тушите свет поперла зелень кверху, как будто дрожжи бросили в дерьмо!
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Трускаветского Высшего Училища--аякжеж..ТВУ"Вода Животворящая"
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новость дня - еще один фотограф к успеху пришел...
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[штирлиц mode on] Нардеп от "Слуги народа" Александр Коваленко принес присягу в парламенте. ВИДЕО
По материалам данного видео Александр Коваленко и Присяг теперь могут стать подозреваемьіми в деле о коррупции
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принёс в картонной коробке из-под небольшого принтера
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Любимович... Это как же папаню звали? ЛюбИм? Или ЛЮбим? Или просто Люба? Ну и имена пошли.
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