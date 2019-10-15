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 "Казали, що зробимо їх, а зробили нас!" - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 октября, под здание Офиса президена на ул. Банковой в центре Киева проходят акции, одна с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг), вторая - с требованием их подписать.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг). Они держат в руках плакаты с призывами не усложнять функционирование малого бизнеса. Также они озвучили свои требования, в частности они просят о встрече с президентом Украины.

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"Требуем вето на карательные законы, ведущие к уничтожению упрощенной системы налогообложения! Владимир Зеленский, поддержи малый и средний бизнес, заблокируй наступление фискалов! Вы обещали - меньше государства, больше предпринимательства, но карманная Рада проголосовала за наше уничтожение! Останови карательное наступление! Нет, уничтожению предпринимательства в Украине!" - заявили организаторы митинга.

К митингующим пришли пообщаться нардепы от "Слуги народа", в частности Роксолана Пидласа.

Тем временем, также под ОП находится другой митинг в поддержку законопроектов о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Стоит отметить, что его участники отказались от общения с прессой, а также прятали свои лица от журналистов.

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Напомним, принятый законопроект №1053-1 предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций, то есть внедрение электронных чеков. Принятый законопроект №1073 предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 01
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 02
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 03
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 04
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 05
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 06
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 07
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 08
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 09
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 10
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 11
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 12
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 13
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 14
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 15
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 16
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 17
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 18
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 19
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 20
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 21
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 22
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 23
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 24
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 25
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 26
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 27
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 28
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 29
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 30
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3153903
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
50% бизнеса в тени, а этим еще хватает совести протестовать.
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надо шоб 90% - да? - закон до того тупой ,шо только ухудшает ,ведение малого бизнеса и дает возможность фискалом назначать штрафы по их усмотрению - вот и все
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))))сколько анальной боли у этих протестунов!?))))
Вы же наробили ЦЕ РАЗОМ!!!

Не нойте твари...
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Вас тупых ЗЕдебилов не зробили...

ВАС НАТЯНУЛИ!!!))))
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Сидите теперь РОВНО НА ЖОПЕ!!!)))

и копите ШЕКЕЛИ для Игрь Валерича!))))
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Это уже часть из 73% пикетирует? Пацаны к успеху шли...
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Януховищ тоже хотел малый бизнес уничтожить.М.Бизнес в украине выжил а а вот овоща в стране давно нет
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і що це коїться,що не день так мітинг?позажиралися вже зовсім люди....єра бариг і зубожіння вже пройшла а вони ще щось хочуть(((( кляті порохоботи
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А есть предметные расчеты о том, как введение чеков и кассовых аппаратов "убьет" бизнес?
Или убьет - это в смысле заставит бизнес декларировать все доходы и платить налоги с них?
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ЗєКоМанда дико зла!
Вони думали, що дорвавшися до влади перемкнуть "потоки " на себе і миттєво збагатяяться!
Але виявилося що у Пороха системно не крали, так, десь, хтось, щость крав, але так як у яника, щоб існували так завні "потоки" - ні.
А гроші за місця у ВР заплачені, а відбити ніяк. "потоків" нема!
От і шукають, з кого б здерти, щоб створити ресурсну базі для розкрадання, а попутно шукають "потоки". Причинили Гримчака, підкинувши йому куклу у багажник, думали він розповість, але Гримчак не розкаже про те чого немає. Тепер причепилися до Пашинського...
А гроші шукати треба от і придумують всяку всячину. щоб голого обдерти!
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Все же понимают что учет это порядок,а порядок это результат.Кассовым аппаратам быть а ставку налогообложения и штрафные санкции снизить. Для малого бизнеса 1,5-2 тыс гривен это серьезные деньги в качестве штрафа но взятки платить не станут
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-Простите, не нас, а вас.
-Нет, на этот раз именно вас.
-Да?
Жаль нет Гайдая, он бы по этому поводу снял бы что-то вроде "Новых приключений активистов". Вот народ посмеялся бы. Но Гайдай умер. А мы имеем то, что имеем. Точнее они имеют тех, кого имеют. В общем каждый получил то, что заслужил.
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