 "Казали, що зробимо їх, а зробили нас!" - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг). Они держат в руках плакаты с призывами не усложнять функционирование малого бизнеса. Также они озвучили свои требования, в частности они просят о встрече с президентом Украины.
"Требуем вето на карательные законы, ведущие к уничтожению упрощенной системы налогообложения! Владимир Зеленский, поддержи малый и средний бизнес, заблокируй наступление фискалов! Вы обещали - меньше государства, больше предпринимательства, но карманная Рада проголосовала за наше уничтожение! Останови карательное наступление! Нет, уничтожению предпринимательства в Украине!" - заявили организаторы митинга.
К митингующим пришли пообщаться нардепы от "Слуги народа", в частности Роксолана Пидласа.
Тем временем, также под ОП находится другой митинг в поддержку законопроектов о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Стоит отметить, что его участники отказались от общения с прессой, а также прятали свои лица от журналистов.
Напомним, принятый законопроект №1053-1 предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций, то есть внедрение электронных чеков. Принятый законопроект №1073 предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Вы же наробили ЦЕ РАЗОМ!!!
Не нойте твари...
ВАС НАТЯНУЛИ!!!))))
и копите ШЕКЕЛИ для Игрь Валерича!))))
Или убьет - это в смысле заставит бизнес декларировать все доходы и платить налоги с них?
Вони думали, що дорвавшися до влади перемкнуть "потоки " на себе і миттєво збагатяяться!
Але виявилося що у Пороха системно не крали, так, десь, хтось, щость крав, але так як у яника, щоб існували так завні "потоки" - ні.
А гроші за місця у ВР заплачені, а відбити ніяк. "потоків" нема!
От і шукають, з кого б здерти, щоб створити ресурсну базі для розкрадання, а попутно шукають "потоки". Причинили Гримчака, підкинувши йому куклу у багажник, думали він розповість, але Гримчак не розкаже про те чого немає. Тепер причепилися до Пашинського...
А гроші шукати треба от і придумують всяку всячину. щоб голого обдерти!
-Нет, на этот раз именно вас.
-Да?
Жаль нет Гайдая, он бы по этому поводу снял бы что-то вроде "Новых приключений активистов". Вот народ посмеялся бы. Но Гайдай умер. А мы имеем то, что имеем. Точнее они имеют тех, кого имеют. В общем каждый получил то, что заслужил.