 Связанной со скандальным застройщиком Микитасем фирме выделили 700 миллионов на строительство хранилищ ВСУ, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом говорится в очередном выпуске программы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.
В 2018 году после серии взрывов на военных арсеналах государством были выделены средства на реконструкцию и строительство 15 новых хранилищ специального назначения на потенциально опасных объектах хранения ракет и боеприпасов. Отбор строительных компаний для выполнения этих работ был проведен тайно.
На запрос журналистов в Генштабе объяснили, что без объявления конкурса привлекли к отбору четыре компании: ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", ООО "СК "Укрбудмонтаж", ООО "СК "Ольвия" и ООО "Рубикон-Монолит".
Две из них - ООО "СК "Ольвия" и ООО "Рубикон-Монолит" - были отсеяны. А победителя выбирали из двух компаний, тесно связанных с Максимом Микитасем: совладелицей ООО "СК" Укрбудмонтаж" была жена экс-нардепа Наталья Микитась, а ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который работал помощником Микитася в Верховной Раде.
Победителем в итоге была определена ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", как единственная, которая имела доступ к работам, связанным с государственной тайной.
Примичательно, что фактический адрес ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" - Богдановская, 10 - совпадает с адресом офисов ООО "Укрбуд девеломпент" и Государственного ПАО "Строительная компания "Укрбуд". Все три компании имеют связь с Максимом Митасем.
По условиям контракта ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" были выделены 374 млн грн на строительство новых хранилищ на арсенале в Хмельницкой области и еще 320 млн грн на строительство хранилищ на арсенале в Кировоградской области. Все работы должны быть завершены до 2021 года. По словам тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, на арсенале в Хмельницкой области работы должны были закончиться еще в 2018 году.
Примечательно, что ведет строительство не только допущенная к гостайне ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс". Съемочной группе журналистов удалось зафиксировать, что на территорию военной части заезжает транспорт с символикой UTB corporation, то есть Корпорации "Укртрансбуд". Эта компания связана с Государственной корпорацией "Укрбуд", президентом которой в течение шести лет был Максим Микитась. При этом "Укртрансбуд" вообще не рассматривалась Генштабом и Минобороны как вероятный исполнитель работ на строительстве хранилищ.
Кроме складов на военных арсеналах, ООО "Северо-Украинский строительный Альянс" является подрядчиком на строительстве Шулявского моста в Киеве. Этот подряд компания получила в результате сговора на тендере с другой компанией, также связанной с Максимом Микитась.
ООО "Северо-Украинский строительный Альянс" получила за Шулявский мост почти 100% предоплаты, разобрала его и заморозила строительство. Предоплата составляла около 600 млн грн, но по состоянию на первое сентября работы здесь выполнены только на 60 млн грн.
Чтобы продолжить уже оплаченную Киевом и замороженную подрядчиком реконструкции Шулявского моста, городская власть планирует доплатить еще полмиллиарда гривен. В начале октября 2019 года мэр Киева Виталий Кличко поднял стоимость Шулявского моста еще почти на 500 млн грн.
не набрехав зюзя - бачте?
ну... тоді, навіть, і не знаю...
На запрос журналистов в Генштабе объяснили, что без объявления конкурса привлекли к отбору четыре компании: ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", ООО "СК "Укрбудмонтаж", ООО "СК "Ольвия" и ООО "Рубикон-Монолит".
Две из них - ООО "СК "Ольвия" и ООО "Рубикон-Монолит" - были отсеяны. А победителя выбирали из двух компаний, тесно связанных с Максимом Микитасем: совладелицей ООО "СК" Укрбудмонтаж" была жена экс-нардепа Наталья Микитась, а ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который работал помощником Микитася в Верховной Раде.
Победителем в итоге была определена ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", как единственная, которая имела доступ к работам, связанным с государственной тайной. Источник: https://censor.net.ua/v3153898
Соя, ты опять обосралось. Читай новости.
"А люди всё те же.."
Удивительно вообще - подписывается контракт на определенную сумму строительства. Если подрядчик половину суммы украл и в итоге средств на строительство не хватило - почему не подрядчика за свой счет обязуют закончить строительство, а наоборот - из бюджета ему еще денег дают???
Это как вообще? Начинать строительство без проекта?
И какого было подписывать контракт на 600 миллионов, если якобы нужно было выкупить пустующие старинные корпуса (которые точно не стоят еще пол-миллиарда).
Ко..ко.ко...Свинарчуки!!! Коррупция!!! ПАРАШЕНКА!)))))
Будь уверен в своих силах - у тебя это получится!
ліцабариги?
Слуги СЛУГ!))))
Чому пан Микитась "Скандальний"? Він комусь у ресторані пику натовк? Чи може тому, що десь євреям дорогу перейшов?
У нас як? Якщо не єврей то карупцианєр.
Якщо бізнесмен не ліг під євреїв то він "скандальний". На такого відраху випускають свору журнашлюх на підсосі у єврейської мафії.
Піпл хаває.
Щось зміниться лиш тоді, коли розслідування єврейських "схем" стане рекламою. Якщо Г+Г на когось сере, то це достойна людина!
Очередное вранье от Поросенко.
Источник: https://censor.net.ua/v3153898