 Оркестр Эр-Рияда пытается исполнить гимн России во время официального визита Путина в Саудовскую Аравию. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин никах не отреагировал на попытку музыкантов и дослушал до конца гимн РФ в интерпретации оркестра саудитов.
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+13
Одна недоимперия с этим гимном уже развалилась. Развалится и другая. Так что будем ожидать не плохого, а хорошего.
+11
Какая страна, такие и почести!
+9
Очень некрасивый гимн. Если вдуматься,то музыка настороженная как в фильмах ужасов. Настороженность в ожидании чего то очень плохого...
Че-ты-рех-угольная,
За кого ты замуж вышла,
Дура малахольная, - завопил песню Полыхаев (с)
https://www.youtube.com/watch?v=tyXrGUDR6UQ
плешивая мразь, могла бы сделать подобие Аравии для рабов и быдла своих, для холопов, но потом подумал: Ах оставьте, скоту надо всего лишь скрепы, репы, вяличия, и чтоб по телеку твердили писелевы-соловьевы что кто-то боится ватную падаль.
А, еще "штурм Рейхстага"(в перерывах между сюсюканьем с Меркель).
Более омерзительных червей история не знала. Сидеть на триллионах баксов и ходить в сортир с дыркой. А газ.... а газ скоро будут вот так носить:
https://www.youtube.com/watch?v=tyXrGUDR6UQ
"Путин никах не отреагировал на попытку музыкантов..." Источник: https://censor.net.ua/v3153888
Ну да, просто стоял с таким видом, как будто только что говна съел.
Сначала египтяне, теперь арабы...
Згадалося оце: гимн США из фильма "Голый пистолет"
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Ну если по нотам играть?