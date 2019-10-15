 Оркестр Эр-Рияда пытается исполнить гимн России во время официального визита Путина в Саудовскую Аравию. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин никах не отреагировал на попытку музыкантов и дослушал до конца гимн РФ в интерпретации оркестра саудитов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путина в Египте встретили, как на похоронах, - лучшее исполнение гимна России всех времен. ВИДЕО