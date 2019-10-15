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 Общество, За рубежом
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Все про:гимн (189) Египет (674) курьез (3981) Путин (25110) Россия (74051)

 Оркестр Эр-Рияда пытается исполнить гимн России во время официального визита Путина в Саудовскую Аравию. ВИДЕО

Во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию оркестр Эр-Рияда неудачно исполнил гимн России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин никах не отреагировал на попытку музыкантов и дослушал до конца гимн РФ в интерпретации оркестра саудитов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путина в Египте встретили, как на похоронах, - лучшее исполнение гимна России всех времен. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3153888
 
   
 Топ комментарии
 
Одна недоимперия с этим гимном уже развалилась. Развалится и другая. Так что будем ожидать не плохого, а хорошего.
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Какая страна, такие и почести!
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Очень некрасивый гимн. Если вдуматься,то музыка настороженная как в фильмах ужасов. Настороженность в ожидании чего то очень плохого...
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https://www.youtube.com/watch?v=RxzVNfATAQI
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С неба звездочка упала
Че-ты-рех-угольная,
За кого ты замуж вышла,
Дура малахольная, - завопил песню Полыхаев (с)
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Очень некрасивый гимн. Если вдуматься,то музыка настороженная как в фильмах ужасов. Настороженность в ожидании чего то очень плохого...
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Одна недоимперия с этим гимном уже развалилась. Развалится и другая. Так что будем ожидать не плохого, а хорошего.
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Вчера про воров в законе было, а сегодня про гимн недоимперии, романтика))
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Чтобы посмеяться.Исполнение-супержесть!
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Всю ніч мабуть вчили гімн Рашки і тренувалися🤣😁
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Как относятся к стране-так и исполнили гимн.
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Переняли уроки мастерства у египтян. Зачет. Ибн ***** повсюду с помпой встречают...
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Египетский оркестр....... Оркестр Эр-Рияда пытается исполнить гимн России во время официального визита Путина в Саудовскую Аравию - Цензор.НЕТ 6659 Такое не забывается....... Оркестр Эр-Рияда пытается исполнить гимн России во время официального визита Путина в Саудовскую Аравию - Цензор.НЕТ 6659 "ШЕДЕВР"...... Оркестр Эр-Рияда пытается исполнить гимн России во время официального визита Путина в Саудовскую Аравию - Цензор.НЕТ 6659

https://www.youtube.com/watch?v=tyXrGUDR6UQ Оркестр Эр-Рияда пытается исполнить гимн России во время официального визита Путина в Саудовскую Аравию - Цензор.НЕТ 4631
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Но что то говорит, что это троллинг от саудитов. Уж сильно у них суровые терки с дружбанами )(уйла.
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Да ладно. Если и троллинг, то непроизвольный. Хотя норм вышло.
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б*же, а ведь реально тошнотворный сцовковый гимн(о)....
плешивая мразь, могла бы сделать подобие Аравии для рабов и быдла своих, для холопов, но потом подумал: Ах оставьте, скоту надо всего лишь скрепы, репы, вяличия, и чтоб по телеку твердили писелевы-соловьевы что кто-то боится ватную падаль.
А, еще "штурм Рейхстага"(в перерывах между сюсюканьем с Меркель).
Более омерзительных червей история не знала. Сидеть на триллионах баксов и ходить в сортир с дыркой. А газ.... а газ скоро будут вот так носить:
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так они и свой гимн так же криво дудели.что вы хотите - дикие люди, погонщики верблюдов...
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Гимн Моржовии особенно криво исполнен - с душой и омерзением
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Слухаючи оцей кострубатий, зі спазматичними трубами гімн, виконаний під диригуванням якоїсь матері - не втримався і хрюкнув так, що аж дехто з колег озирнувся )))))))) Вибіг на кухню, щоб проіржатися неначе Лавров
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Саудовцам проще и дешевле для исполнения "гимна" РФ привозить украинских футбольных болельщиков Правда и от саудовского варианта, подаренная Путиным королю птица обделалась ( обср-лась) по полной, загадив весь тронный зал
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Почему эти бедуины,людоеды живут лучше нас? Кстати они обвинили Турцию(Лига арабских стран) что те бьют курдских террористов-пкк,чтоб ПЕРЕСЕЛИТЬ АРАБЬЕ На ЭТИ ЗЕМЛИ(кстати земли ИндоПэриджаской империи,отнятые у турков и переданные арабью в начале прошлого века).Эрдоган г."Когда в 2014г.курды с пом.амеров вытаскивали с этих зем.арабов и одэров(а не туркоман) арабская лига молчала, а сейчас запела вместе с Ираком,который не там.Кстате в этом фальшивом Ираке(Яра Ага-рана господинв с азэри) меж.гродами Мосул и Киркук нах.с.ДЕРБЕНД №3,а там хотят тоже Курдистаны строить.Эти земли Империи 60млн.Од(Аз)эрбэйджан в будущем вернет.
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Путин пусть радуется, что его не встретили гимном украинских фанатов Путин-*****... Оркестр Эр-Рияда пытается исполнить гимн России во время официального визита Путина в Саудовскую Аравию - Цензор.НЕТ 4791
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Арабы тоже не дураки говно всякое играть, молодцы хоть не опозорились - ***** аж залип от этого исполнения.
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Прослушал 3 раза. Первый раз от смеха не удалось оценить во всей красе.

"Путин никах не отреагировал на попытку музыкантов..." Источник: https://censor.net.ua/v3153888

Ну да, просто стоял с таким видом, как будто только что говна съел.

Сначала египтяне, теперь арабы...
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Ну немноХА упрАстілі... Оркестр Ер-Ріяда намагається виконати гімн Росії під час офіційного візиту Путіна до Саудівської Аравії - Цензор.НЕТ 3681 Єтого ***** даже нє замєтілО... Оркестр Ер-Ріяда намагається виконати гімн Росії під час офіційного візиту Путіна до Саудівської Аравії - Цензор.НЕТ 9171
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хит 2019. оркестр Эр-Рияда мощно ударил по всемирному кацапизму. русофобы...
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Они там все из одного училища выпускаются что ли? Музыка это не с минарета завывать, музыка, это человеческое искусство.
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Не мог наслушаться на их расстроенные трубы))) но Египтяне круче исполнили Ху..Лосский гимн чуть выше ссылку выкладывали.
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походу хйло с ностальгией подумало, как же ему сейчас не хватает хита в исполнении украинских фанатов Металлиста и Шахтера..)
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А-а-ааа!!! Оці фальшиві ноти - взагалі зачіт! Ой регочу аж сцяти хочу
Згадалося оце: гимн США из фильма "Голый пистолет"
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Новый кавер гимна страны-засрашки)))
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Усладили гимн восточным колоритом. Нормально. В Ботсване добавят там-тамов.
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Цинизм зашкаливает, сначала бомбят нефтезаводы, потом в гости
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угу - они там договоров на много ********** наподписывали и в дёсны целовались. цинизм в политике это не негатив, а повседневная практика.
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Їм руцький мішка не те що наступив на вуха, а ще й опорожнился …. хотя як на мене то для ***** в самий раз .
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Ах, какая музыкальная палитра! Только глиссандо на восьмушку запаздывает... - Из всего, что ты сказал, я только про пол-литра понял!
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А может на самом деле он так и звучит?
Ну если по нотам играть?
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На словах "партия Ленина сила народная" немного слились, а так ничего, норм.
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Со вставками из мультфильма "Том и Джери" гимн России слушается не так уныло. Респект оркестру.
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