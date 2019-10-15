Редактор Цензор.НЕТ 15.10.19 10:2915.10.19 10:29 "Историческая победа! Мы на Евро-2020", - голы и эмоции болельщиков на матче Украина-Португалия. ВИДЕО Сборная Украины победила португальцев в решающем матче отбора на Евро-2020 и подарила украинцам феерическую игру и эмоции.Цензор.НЕТ собрал яркие моменты матча на поле и на трибунах НСК "Олимпийский". Видео телеканала Футбол и соцсетей Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о выходе сборной Украины на Евро-2020Источник: https://censor.net.ua/v3153859 x Мне нравится 22
Збірна України, шляхетно провели матч!!
Украина радуется, а вы распускайте свои вонючие зеленые сопли.