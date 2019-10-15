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 "Историческая победа! Мы на Евро-2020", - голы и эмоции болельщиков на матче Украина-Португалия. ВИДЕО

Сборная Украины победила португальцев в решающем матче отбора на Евро-2020 и подарила украинцам феерическую игру и эмоции.

Цензор.НЕТ собрал яркие моменты матча на поле и на трибунах НСК "Олимпийский".

Видео телеканала Футбол и соцсетей

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Источник: https://censor.net.ua/v3153859
 
   
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ЭтА заслуга зебилов, если бы не Ани то Фсё, прАиграли бы... "Историческая победа! Мы на Евро-2020", - голы и эмоции болельщиков на матче Украина-Португалия - Цензор.НЕТ 5711
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При Порошенко такого не было "Историческая победа! Мы на Евро-2020", - голы и эмоции болельщиков на матче Украина-Португалия - Цензор.НЕТ 1057
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Хорошая игра. Мне просто понравилась.
Збірна України, шляхетно провели матч!!
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ЭтА заслуга зебилов, если бы не Ани то Фсё, прАиграли бы...
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Так а Шо? Разе не так? "Історична перемога! Ми на Євро-2020", - голи та емоції уболівальників на матчі Україна-Португалія - Цензор.НЕТ 8820 Ну извини, как получилось... "Історична перемога! Ми на Євро-2020", - голи та емоції уболівальників на матчі Україна-Португалія - Цензор.НЕТ 4010
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Да, Шеве надо отдать должное.За тур до окончания выйти на Европу!!! Может порадует нас,как и его тренер.
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при Порохе точняк продули бы
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Сборная, Шева, болельщики - все красавцы! С победооооой!!!!!
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Зебилы, кричите: При Порошенко такого не было!

Украина радуется, а вы распускайте свои вонючие зеленые сопли.
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Хлопці бились як спавжні Козаки! Пятов взагалі супермен! якби Коноплянка несхибив то Рональдо знову заплакав!
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Хлопці молодці! Шева красава! У Шеви є тільки один випадок коли він зіграв не вірно головою, це коли підтримав Королевську.
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