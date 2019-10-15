EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  7142  82
Все про:Испания (498) протест (4547)

 Столкновения в аэропорту Барселоны: пострадали как минимум 56 человек, более 100 рейсов отменены. ВИДЕО

В аэропорту Барселоны "Эль-Прат" произошли столкновения между полицией и протестующими, которые поддерживают независимость Каталонии. По меньшей мере 56 человек обратились за помощью к медикам из-за травм, полученных во время стычек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает El Pais.

Большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Десяти пострадавшим понадобилась госпитализация.

Известно, что около 8 тыс митингующих сидели перед выходами к первому терминалу. Они перекрыли доступ к аэропорту и нарушили его работу.

Митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, которых накануне приговорили к различным наказаниям за проведение референдума о независимости.

Некоторые экипажи не смогли прибыть на рабочую смену. Авиакомпания Vueling отменила сто рейсов, запланированных на 14 октября, и еще часть, которые должны были вылететь 15 октября. Iberia и Air Europa также были вынуждены отменить часть рейсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев призвали воздержаться от посещения центра Барселоны и предупредили о возможных задержках рейсов

В связи с обострением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей и учитывать возможные задержки рейсов.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании признал девятерых каталонских лидеров виновными в мятеже и растрате в связи с организацией референдума о независимости региона в 2017 году.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся непризнанный центральной властью референдум о независимости от Испании. Большинство голосов жители Каталонии отдали на референдуме за отделение от Испании. Испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.

11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии в одностороннем порядке.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью Конституции — в регионе ввели прямое управление. После этого, Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских бежавших, среди которых бывший глава региона Карлес Пучдемон, который сейчас живет в Бельгии.

Источник: https://censor.net.ua/v3153858
 
 
 Топ комментарии
 
Сепаров на кол. Барселона - это Испания !
 показать весь комментарий
 
Не так.
когда в мире происходят какие-то ситуации наподобие ытой, то первым делом надо Рашку спрашивать - че это вы опять мутите то?
Хотя.... кто спросит? Микрон? Мрекель? Срамп? Или Боря Джопсон? Кто?
И не прикидывайся шо уверен шо без Парашки обошлось там. Столкновения в аэропорту Барселоны: пострадали как минимум 56 человек, более 100 рейсов отменены - Цензор.НЕТ 388
 показать весь комментарий
 
Дамбас Каталония кормит всю Украину Испанию!
Ни разу не похоже?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так по везите этих УШЛЕПКОВ в донецкий аэропорт там их давно ждет РУЦКИЙ МИР!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну так там действительно сепары в Испании а в Донецке были ли такие многотысячные митинги за отсоеденения от Украины до 2013? Я не припомню ,небыло,да,там ватники больше симпатизируют росии но митингов таких не было,всё это говорит что россия искуственно говорит о ополченцах сепаратистах,воспользовалась безвластием и начала захватывать администрации,какой нахрен особый статус,там нет сепаратизма а так это подыгрывание пристайкам,зеленским, боевикам и сравнима с гос изменой
 показать весь комментарий
 
 
Поки Британія володіє ядерною зброєю вголос цього ніхто не оспорює, але факт, що це ірландська земля нікуди не дінеться.
 показать весь комментарий
 
Василий Кибицкий Барселона - это Испания !
***********
Кацапи теж казали, що "Кієвь руцкій город!"
А каталонська мова довгий час була заборонена, так само, як і українська.
Київська газета століття тому:

Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 4988
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ждем каментов вышиватников что во всем виновата Раша
 показать весь комментарий
 
 
Тебе даже с Польши это видно. Нестримні реформи петра заставили туда поїхати?
 показать весь комментарий
 
Не так.
когда в мире происходят какие-то ситуации наподобие ытой, то первым делом надо Рашку спрашивать - че это вы опять мутите то?
Хотя.... кто спросит? Микрон? Мрекель? Срамп? Или Боря Джопсон? Кто?
И не прикидывайся шо уверен шо без Парашки обошлось там.
 показать весь комментарий
 
 
...раша и ты... как же без тебя, агента кремля Столкновения в аэропорту Барселоны: пострадали как минимум 56 человек, более 100 рейсов отменены - Цензор.НЕТ 6923 Столкновения в аэропорту Барселоны: пострадали как минимум 56 человек, более 100 рейсов отменены - Цензор.НЕТ 6923
 показать весь комментарий
 
вата и вышивата - близнецы-братья. И те и другие считают что люди сами думать не могут, ими обязательно должен кто-то управлять (США или Раша).
Если вышивата считает что беспорядки в Каталонии организовала Раша, то какие претензии к вате которая считает что Майдан организовали США?
 показать весь комментарий
 
 
Но ведь на самом же деле крупные державы в любом случае манипулируют в некоторой степени более слабыми странами, где-то даже иногда может и в их пользу. ну не мелкие же будут управлять крупными, как ни хотелось бы этого.
 показать весь комментарий
 
иногда я ем нахаляву потому что меня угощают. Но это не значит что я ем нахалыву ВСЕГДА.
Так же и здесь - иногда манипулируют, но это скорее исключения. В Испании манипуляции Кремля никем не замечены, в т.ч. и самими испанцами.
 показать весь комментарий
 
 
Да, конечно, никто ни кем не манипулирует! Только через Каталонию должен газопровод лечь из Африки, который дополнительно уменьшит продажи Газпрома, а так да, "народные волнения за независимость Каталонии". И именно в аэропорту, чтобы поломать туристический трафик (источник доходов).
После термоядерных бомбардировок рашки - в мире прекратятся все террористические и национально-освободительные движения. Прямо в тот же день. Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 5098
 показать весь комментарий
 
Какая жалкая попытка оправдать Рашу. Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 3890
 показать весь комментарий
 
 
жалюгідні лише спроби вам подібним натягувати сову на глобус
 показать весь комментарий
 
 
У ***** ще залишилось місце, куди Ви його ще не цілували?
 показать весь комментарий
 
Ваші еротичні фантазії тримайте при собі.
 показать весь комментарий
 
 
А чому ж Ви свої зоофілічні фантазії при собі не тримаєте?
 показать весь комментарий
 
зоофілія - це про тих, хто рашу з великої літери іменує
 показать весь комментарий
 
 
Ты удивишься, но даже студенческие волнения в 60-е во Франции поддерживались из СССР.
С тех пор мало, что изменилось в внешней политике Роиси - гадить, гадить и еще раз гадить ради дестабилизации.
 показать весь комментарий
 
 
поддерживались и этого никто не скрывал, через соцпартию и другие левые движения.
тут же никакого "русского следа" никто не видит.
 показать весь комментарий
 
Вот прям "никто не видит"? Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 4515 Кагбэ с точностью до наоборот - все видят, кроме тебя Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 966
 показать весь комментарий
 
Там ще й профсоюзи дають жару, буянять...
 показать весь комментарий
 
Дебилы хотят КНР Европа уже предупредила что в случае отделения Каталонии она автоматически выходит из Евросоюза и хождение евро в ней будет под запретом
 показать весь комментарий
 
 
А для умных людей, не ваты и не вышиваты, расскажу предисторию.
Каталония - регион со своим языком, причем один из самых богатых регионов Испании. ВОзможно даже самый богатый. Дает налогов в казну больше чем получает от бюджета. Остальные регионы - дотационные. Испанцы вообще, скажем мягко, не самый трудолюбивый народ С сильными социалистическими замашками, страстью к халяве и пр.
Каталония реально кормит остальную Испанию. Поэтому и хотят отделиться.
Плюс в Испании всегда было слабое центральное правительство, которое позволяло двуязычие - при этом получалось что регионы типа Каталонии, страны Басков клали на испанский и развивали свои языки вкупе со своими традициями и всегда подчеркивали то что они - не испанцы. В соседней Франции, в которой находится часть страны Басков, поступили жестко - никакого двуязычия, преподавание только на французском, никаких вывесок на баскском. И спустя время, французская часть страны Басков - офранцузилась, баски счастливо живут, считают себя французскими гражданами, уровень жизни у них выше чем в испанской части, и им тот язык басков даром не сдался.
Испанцы этого сделать не смогли в свое время, зассали, теперь пожинают плоды. В детских садиках в стране Басков например даже общение на местном наречии а не по-испански. Хочет реьбенок учить испанский - это проблема родителей. Вот такая хрень.
 показать весь комментарий
 
 
Дамбас Каталония кормит всю Украину Испанию!
Ни разу не похоже?
 показать весь комментарий
 
 
аналогия перевернута на 180 градусов.
Донбасс "кормил Украину" только на словах а на деле висел камнем на шее.
Каталонгия реально кормит Испанию.
 показать весь комментарий
 
 
Для организации массовых волнений нужно просто чтоб масса людей в это верила, а не как на самом деле. И ФСБ эти массовые настроения отслеживает, подпитывает, а затем использует в своих целях. Кстати, агрессия РФ в Украине как раз с захвата аэропортов начиналась. Да и подавление Пражской весны тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Ну-ка, напомните мне, когда майдановцы пытались захватить аэропорты?
Такая попытка явно указывает на военную помощь извне и характерна именно для действий пророссийских сепаратистов и российских ДРГ на Востоке Украины.
 показать весь комментарий
 
 
ага, только испанцы никакой "руки Кремля" не видят
Ты просто дальше своего мухосранска не выезжал, и не знаешь что Барселона - это туризм, и если они хотят как-то напомнить о себе мировой общественности, то самая лучшая цель - аэропорт.
 показать весь комментарий
 
Такі самі козли як і даунбасівці, твльки що сперечався з одним з них
 показать весь комментарий
 
 
Каталонців у Каталонії залишилося вже тільки 35% від усього населення Каталонії. Інші - понаєхавші кастільці (яких ще називають іспанцями) та всякі мігранти.
От, уявіть, якби в Україну переїхало жити мільйонів з 50 кацапів, а українці залишилися в меншості, і щоб ці "общєчєловєкі" почали вказувати нам, як тут треба жити, якою мовою розмовляти, "украінскій язик пусть ізучают факультатівно" і таке інше.
Вам би таке сподобалося?
 показать весь комментарий
 
Ото нічого третині населення регіону нав'язувати свої хцянки всім. Донецьк і Ужгород це Україна, Барселона - це Іспанія, а ти гуляй лісом зі своєю толерастією і сепаратизмом.
 показать весь комментарий
 
Ото ж бо і воно, ніяких регіональних мов, в державі має бути 1 державна, а "родной язык" на факультативах хай вчать
 показать весь комментарий
 
 
Пригадую, як президент США Джордж Буш-старший в 1991 році з трибуни Верховної Ради переконував українців не виходити зі складу Совєцького Союзу, а наше прагнення до незалежності називав "самовбивчим націоналізмом, породженим міжнаціональною ненавистю".
Ви, очевидно, теж дотримуєтесь такої ж думки?
Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 9773
 показать весь комментарий
 
Я дотримуюсь думки, що хєр до пальця не рівняють! Україна була державою і виходила з союзу "незалежних" держав, як брексіт зараз+ являється найбільшою країною Європи,а не клаптиком розміром з одеську область, таких каталуній в кожній державі є декілька, можна ще з 50 републік наклепати. Каталунці абсолютно ніяк не обмежені в своїх правах- мають парламент, уряд, мову ,поліцію, але наслухавшись байок про "ми всех кормим" кіпішують, мабуть також хочуть свої заводи на металобрухт здати.
 показать весь комментарий
 
russkiy ukrainec где то мы это уже слышали..мол "Донбасс кормит Украину") Т.е дотационный регион кормил )). Сепары всех мастей не должны существовать априори. А твой аккаунт говорит сам за себя )
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сепары не должны существовать, 100%. Но "руку Москвы" искать тут не нужно.
 показать весь комментарий
 
Возьмем, к примеру, попытку госпереворота в Черногории...
 показать весь комментарий
 
"Змова і учасники[ред. | ред. код]
Згідно заяв правоохоронних органів Чорногорії на початку грудня 2016 року,[12] усього в перевороті повинні були брати участь до 500 чоловік, розділених на три групи. Перша група бойовиків мала проникнути в парламент, інша - змішатися з натовпом протестувальників проти результатів виборів прихильників опозиції, а третя - блокувати поліцію. У призначений час друга група повинна була почати заворушення в натовпі, перша - відкрити по людям вогонь, а третя - застрелити прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича[13][14] .
Керівники змови[2][12]:
Дікіч, Братислав, керівник Патріотичного руху Сербії, полковник поліції, колишній глава жандармерії МВС Сербії.
Сінджеліч Саша[15], лідер руху «Сербські вовки».
Шішмаков (спочатку названий як «Широков») Едуард, колишній заступник військового аташе в Польщі[16], і Попов Володимир, громадяни РФ.
Рістіч Неманья, лідер сербського руху «Заветніци»."
 показать весь комментарий
 
 
Зачем писать на мове на русскоязычном сайте?! Ведь не только украинцы его читают. Тьфу...
 показать весь комментарий
 
Бо це моя країна і я маю право це робити.
 показать весь комментарий
 
 
это Украина - не знаешь - учи
интересно что бы было в США если бы писали не по-английски?
 показать весь комментарий
 
якби тьфукав на тих, хто не по еспанськи шпрехає, то хутенько дотьфукався б Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 1016
 показать весь комментарий
 
 
Олтичный пример.
Раша даже с близкой по духу Черногорией обосралась.
Так же как и везде за границей, где пытаются проворачивать какие-то операции - отравление Скрипалей, отравление Литвиненко, организация взрыва в Катаре, "шпионская сеть" в США.
Везде одна и та же схема - на это списывается куча денег, операуия проводится на оставшиеся 5 копеек, топорно. Везде и всегда. Потому что уровень исполнителей - ниже плинтуса. Вопрос - с какого считать что в Каталонии они могут проворачивать операции так ювелирно что их никто что за руку не помал, но даже у самих испанцев никаких подозрений не возникает?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, нет оснований считать что все агенті ФСБ одинаково косорукие. Самых плохих поймали в Черногории, более сообразительные - успели отравить Ливиненко и смыться, чуть менее сообразительные - отравили Скрипалей и смылись, но операция сорвалась из-за профессионализма британских врачей и засвет агентов - следствие систем видеонаблюдения, чего в Испании нет.
А более умелые агенты работают в Испании. Вы же не думаете, что в Испанию направили англоговорящих агентов, до того завсветившихся в Великобритании?
 показать весь комментарий
 
Такі спекуляції нічим не кращі байок про "вмілих агентів", які в австрійському генштабі придумали українську націю та мову
 показать весь комментарий
 
 
Схема розвитку подій в Іспанії 1 в 1 як і при розпалюванні конфлікту на Донбасі. А вигадки про австрійський генштаб - то байки для ідіотів.
 показать весь комментарий
 
Якраз це і є байки для ідіотів. Може в Каталонію завозили "туристів" з інших держав для участі в масових безладах та захопленні будівель адміністрації та силових структур? Чи існує "донбаська нація"?
 показать весь комментарий
 
 
даунбаситы как пушечное мясо - существуют конечно
новая нация боевых пиарасов ))
 показать весь комментарий
 
Ну от Антип61 вірує, що після ліквідації в Каталонії іспанського правління там в ходу буде валюта срубель і аеропорт охоронятимуть буряти.
 показать весь комментарий
 
Испацы русского следа не видят, а чувак из Мухосранска хоть и не видит но чует "пролетарским чутьем". Куда там тем тупым испанцам.
 показать весь комментарий
 
 
А Пучдемон який хитрун, ні що б в Растов драпанути
 показать весь комментарий
 
 
Вот такая хрень.а как тебе такая хрень??бельгия (крошечная)разговаривает на трёх языках та же швейцария так же на трёх??и никаких проблем??та же бавария имеет свой диалект и тоже ,,кормит"весь дойчланд??и тоже дёргались отделиться!!им ,.мягко"напомнили!! что есть закон(согласно которому все земли должны согласиться на ихнюю ,,независимость"и кормят они дойчланд только потому что в составе дойчланда)всегда и везьде есть более или менее ,,удачные"земли или страны для этого и существует принцип солидарности!тоесть если ты сегодня успешный то это не значит что будеш всегда таковым(успешным) как то так. Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 1940 Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 6554
 показать весь комментарий
 
 
ты посмотри историю. В Германии со времен Прусии порядок наводился железной рукой. Свой диалект есть но обучение в школе исключительно на немецком, названия улиц на табличках - на немецком. "Баварский колорит" сегодня не более чем приманка для туристов.
В крошечной Бельгии не хватает населения собраться в критическую массу чтобы разгонять сепаратизм. Грубо говоря, если для того чтобы начался сепаратизм тебе нужно 1000 готовых действовать людей, при этом таких людей 10 шт. на миллион, то ни в какой Бельгии такого не будет. Масштаб не тот.
 показать весь комментарий
 
Не все там настільки просто. Питання мов то, 253-тя справа в Каталонії, як і у Франції чи Італії. Там застаілий національний конфлікт, який час від часу розгорається чи притухає і не завжди там вина каталонців. Така ж проблема існує в Італії де, Південь знаходиться в стані конфлікту з Північчю, як і у Франції Гасконь та Ельзас з Лотарінгією на часі мають пригаслі конфлікти, які можуть виникнути будь коли. Бельгія то, взагалі класичний зразок... Я вже мовчу про ВБ та Ірландію. Мир в Європі тримається на балансуванні та достатньому розумінні елітами необхідності жити в мирі. Толерантність для Європи не примха, а необхідність заради збереження миру в Європі. З Каталонією тут скоріше хиба з двох сторін але, порівнювати Каталонію чи Косово з Донбасом взагалі не коректно. По-перше, там конфлікт між досить різними народами. По-друге, там зовсім інша предісторія конфлікту.
 показать весь комментарий
 
это да, конфликт очень старый и то затухает то разгорается.
Но мова - один из механизмов сепаратизма. В той же французской части страны басков запретили язык и никакого конфликта нет, они ассимилировались и считают себя французами. А в испанской - нет.
 показать весь комментарий
 
Ага, асимілювали вони, як і корсіканці та решта. Але, не дай Бог там трапиться якась значна криза. Вони он Монако ні як не можуть асимілювати.
 показать весь комментарий
 
Надіюсь що то шобло сепарське порозганяють ща декілька днів, мені у відпустку скоро летіти.
 показать весь комментарий
 
 
У меня тоже 9 ноября вылет в Барселону
 показать весь комментарий
 
 
Ну Каталония это не Донбасс,как тут многие пишут,у Каталонии свой язык и история,учите мать часть.
 показать весь комментарий
 
 
шерше ля фам)))
Ищите деньги кремля!
 показать весь комментарий
 
если помрет ***** , то кого поставят вместо ***** ?
 показать весь комментарий
 
Яке прізвище буде мати наступне *****, взагалі не має значення. Тому що, ***** не є фізичною особою, а втіленням ментальності кацапської імперії. Доки серед кацапів жевріє імперська манія вони будуть породжувати тих, хто буде її задовольняти.
 показать весь комментарий
 
Якби український уряд діяв рішуче і одразу заарештував би сєпарів то ніякої війни не було. Нажаль в Україні до цих пір діють агенти ворожої Московії різна москалська наволоч на кшталт мєртвєчуків,новінських,бойок,рабіновічів,шуфрічів,які давно заслужили на евтаназію,через посадку на палю.
 показать весь комментарий
 
 
точно - теперь приходится отстреливать - и раисянцев тоже
 показать весь комментарий
 
Роися пытается не свой ВВП поднять (это бесполезно), а опустить ВВП стран ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Если не получается жить лучше соседей, надо чтобы соседи стали жить хуже тебя. Кацапское ноу-хау. Хотя в Каталонии "руки Мацквы" нет. Но кацапня использует эти события в своей пропаганде.
 показать весь комментарий
 
Учитывая, что старую собаку новым фокусам не научишь, а СССР только этим и занимался на внешней арене, вероятность поддержки этих волнений (как и желтых жилетов в Франции) из Роиси более, чем высокая.
 показать весь комментарий
 
он тягныбок и кошулинский бегут--инфа сотка Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 9757
 показать весь комментарий
 
Поговорим об этом после развала Раски Федираски...
 показать весь комментарий
 
 
Рано или поздно бумеранг сепаратизма, который запустил путин ударит по РФии. И когда лоскутная империя начнет гореть в междуусобцах нам потребуется высокий забор на границе. Проект вполне реализуемый ,так как наши предки тысячи лет назад уже строили подобные ограждения - змиевые валы, которые останавливали кочевников с востока.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх