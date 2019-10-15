 Столкновения в аэропорту Барселоны: пострадали как минимум 56 человек, более 100 рейсов отменены. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает El Pais.
Большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Десяти пострадавшим понадобилась госпитализация.
Известно, что около 8 тыс митингующих сидели перед выходами к первому терминалу. Они перекрыли доступ к аэропорту и нарушили его работу.
Митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, которых накануне приговорили к различным наказаниям за проведение референдума о независимости.
Некоторые экипажи не смогли прибыть на рабочую смену. Авиакомпания Vueling отменила сто рейсов, запланированных на 14 октября, и еще часть, которые должны были вылететь 15 октября. Iberia и Air Europa также были вынуждены отменить часть рейсов.
В связи с обострением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей и учитывать возможные задержки рейсов.
Напомним, 14 октября Верховный суд Испании признал девятерых каталонских лидеров виновными в мятеже и растрате в связи с организацией референдума о независимости региона в 2017 году.
Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся непризнанный центральной властью референдум о независимости от Испании. Большинство голосов жители Каталонии отдали на референдуме за отделение от Испании. Испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.
11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии в одностороннем порядке.
27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью Конституции — в регионе ввели прямое управление. После этого, Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии.
Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских бежавших, среди которых бывший глава региона Карлес Пучдемон, который сейчас живет в Бельгии.
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Кацапи теж казали, що "Кієвь руцкій город!"
А каталонська мова довгий час була заборонена, так само, як і українська.
Київська газета століття тому:
когда в мире происходят какие-то ситуации наподобие ытой, то первым делом надо Рашку спрашивать - че это вы опять мутите то?
Хотя.... кто спросит? Микрон? Мрекель? Срамп? Или Боря Джопсон? Кто?
И не прикидывайся шо уверен шо без Парашки обошлось там.
Если вышивата считает что беспорядки в Каталонии организовала Раша, то какие претензии к вате которая считает что Майдан организовали США?
Так же и здесь - иногда манипулируют, но это скорее исключения. В Испании манипуляции Кремля никем не замечены, в т.ч. и самими испанцами.
После термоядерных бомбардировок рашки - в мире прекратятся все террористические и национально-освободительные движения. Прямо в тот же день.
С тех пор мало, что изменилось в внешней политике Роиси - гадить, гадить и еще раз гадить ради дестабилизации.
тут же никакого "русского следа" никто не видит.
Каталония - регион со своим языком, причем один из самых богатых регионов Испании. ВОзможно даже самый богатый. Дает налогов в казну больше чем получает от бюджета. Остальные регионы - дотационные. Испанцы вообще, скажем мягко, не самый трудолюбивый народ С сильными социалистическими замашками, страстью к халяве и пр.
Каталония реально кормит остальную Испанию. Поэтому и хотят отделиться.
Плюс в Испании всегда было слабое центральное правительство, которое позволяло двуязычие - при этом получалось что регионы типа Каталонии, страны Басков клали на испанский и развивали свои языки вкупе со своими традициями и всегда подчеркивали то что они - не испанцы. В соседней Франции, в которой находится часть страны Басков, поступили жестко - никакого двуязычия, преподавание только на французском, никаких вывесок на баскском. И спустя время, французская часть страны Басков - офранцузилась, баски счастливо живут, считают себя французскими гражданами, уровень жизни у них выше чем в испанской части, и им тот язык басков даром не сдался.
Испанцы этого сделать не смогли в свое время, зассали, теперь пожинают плоды. В детских садиках в стране Басков например даже общение на местном наречии а не по-испански. Хочет реьбенок учить испанский - это проблема родителей. Вот такая хрень.
ДамбасКаталония кормит всю УкраинуИспанию!
Ни разу не похоже?
Донбасс "кормил Украину" только на словах а на деле висел камнем на шее.
Каталонгия реально кормит Испанию.
Такая попытка явно указывает на военную помощь извне и характерна именно для действий пророссийских сепаратистов и российских ДРГ на Востоке Украины.
Ты просто дальше своего мухосранска не выезжал, и не знаешь что Барселона - это туризм, и если они хотят как-то напомнить о себе мировой общественности, то самая лучшая цель - аэропорт.
От, уявіть, якби в Україну переїхало жити мільйонів з 50 кацапів, а українці залишилися в меншості, і щоб ці "общєчєловєкі" почали вказувати нам, як тут треба жити, якою мовою розмовляти, "украінскій язик пусть ізучают факультатівно" і таке інше.
Вам би таке сподобалося?
Ви, очевидно, теж дотримуєтесь такої ж думки?
Згідно заяв правоохоронних органів Чорногорії на початку грудня 2016 року,[12] усього в перевороті повинні були брати участь до 500 чоловік, розділених на три групи. Перша група бойовиків мала проникнути в парламент, інша - змішатися з натовпом протестувальників проти результатів виборів прихильників опозиції, а третя - блокувати поліцію. У призначений час друга група повинна була почати заворушення в натовпі, перша - відкрити по людям вогонь, а третя - застрелити прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича[13][14] .
Керівники змови[2][12]:
Дікіч, Братислав, керівник Патріотичного руху Сербії, полковник поліції, колишній глава жандармерії МВС Сербії.
Сінджеліч Саша[15], лідер руху «Сербські вовки».
Шішмаков (спочатку названий як «Широков») Едуард, колишній заступник військового аташе в Польщі[16], і Попов Володимир, громадяни РФ.
Рістіч Неманья, лідер сербського руху «Заветніци»."
интересно что бы было в США если бы писали не по-английски?
Раша даже с близкой по духу Черногорией обосралась.
Так же как и везде за границей, где пытаются проворачивать какие-то операции - отравление Скрипалей, отравление Литвиненко, организация взрыва в Катаре, "шпионская сеть" в США.
Везде одна и та же схема - на это списывается куча денег, операуия проводится на оставшиеся 5 копеек, топорно. Везде и всегда. Потому что уровень исполнителей - ниже плинтуса. Вопрос - с какого считать что в Каталонии они могут проворачивать операции так ювелирно что их никто что за руку не помал, но даже у самих испанцев никаких подозрений не возникает?
А более умелые агенты работают в Испании. Вы же не думаете, что в Испанию направили англоговорящих агентов, до того завсветившихся в Великобритании?
новая нация боевых пиарасов ))
В крошечной Бельгии не хватает населения собраться в критическую массу чтобы разгонять сепаратизм. Грубо говоря, если для того чтобы начался сепаратизм тебе нужно 1000 готовых действовать людей, при этом таких людей 10 шт. на миллион, то ни в какой Бельгии такого не будет. Масштаб не тот.
Но мова - один из механизмов сепаратизма. В той же французской части страны басков запретили язык и никакого конфликта нет, они ассимилировались и считают себя французами. А в испанской - нет.
Ищите деньги кремля!
И точка...