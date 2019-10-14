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 Общение журналистки и главы Одесской ОГА Куцого грубо прервал его заместитель Свичинский, - "Думская". ВИДЕО+ФОТО

Заместитель нового губернатора Одесчины Виталий Свичинский сорвал небольшой брифинг Максима Куцого у областной государственной администрации после окончания торжественных мероприятий в честь Дня защитника Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на "Думскую".

Так, журналистка "Думской" Влада Кузьмина задала председателю ОГА несколько вопросов, на которые Максим Куцый начал отвечать, но Свичинский, грубо прервав и шефа, и репортера, сказал, что "у него много дел, а пресс-конференция будет спланирована отдельно". После этих слов под неодобрительные возгласы журналистов он увел Максима Куцего с брифинга.

Общение журналистки и главы Одесской ОГА Куцого грубо прервал его заместитель Свичинский, - Думская 01

"Видимо, дурной пример Юлии Мендель (пресс-секретаря преидента Зеленского. - Ред.) заразителен", - отмечает издание.

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Источник: https://censor.net.ua/v3153772
 
 
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Где грубость на фото ? Это же не удар ботинком по физиономии )) Вижу ласковые руки )
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уроды пришли воровать, а тут им какие-то журналисты задают какие-то вопросы
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Очередная "тупая овца" решила прославится
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