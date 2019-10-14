 "К бою готовы": Генштаб опубликовал яркое видео ко Дню защитника Украины. ВИДЕО

Ролик выложили на странице Военного телевидения Украины в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Команда Военного телевидения Украины поздравляет с Днем защитника Украины! Спасибо всем, кто защищает нашу землю в тылу и на передовой. Слава Украине!!!", - сказано в описании видео.
Сегодня, 14 октября, наша страна отмечает День защитника Украины. Этот праздник учредили в 2014 году на фоне декоммунизации и развязанной Россией войны на Донбассе. По всей Украине в этот день запланировано почти 450 массовых мероприятий.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника. ФОТОрепортаж
Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии в разы больше.
Зетроли вы мазохисты?
Ты дурак?
Рустам Хамраєв героїчно загинув 17 червня 2014 року під час бою в селищі Металіст під Луганськом. Ім'я Рустама Хамраєва, Героя Майдану, Героя АТО, назавжди увійшло в історію України. Він - гордість Української Армії.
https://www.youtube.com/watch?v=HZenKRE9m_4