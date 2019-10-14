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 "К бою готовы": Генштаб опубликовал яркое видео ко Дню защитника Украины. ВИДЕО

Военное телевидение Украины опубликовало поздравление для военнослужащих.

Ролик выложили на странице Военного телевидения Украины в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда Военного телевидения Украины поздравляет с Днем защитника Украины! Спасибо всем, кто защищает нашу землю в тылу и на передовой. Слава Украине!!!", - сказано в описании видео.

Сегодня, 14 октября, наша страна отмечает День защитника Украины. Этот праздник учредили в 2014 году на фоне декоммунизации и развязанной Россией войны на Донбассе. По всей Украине в этот день запланировано почти 450 массовых мероприятий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3153770
 
   
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Здоровья вам и удачи, хлопцы! Всем тем, кто служит в армии Украины!
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Спасибо что держите огневой фронт,но украинцам надо помнить что есть еще и фронты экономический,дипломатический да и 5 колонна тоже есть .Нам сдать ни один нельзя-орда лезет везде
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зебот ферма и ее тролли кормятся и финансируются коломойским. стыдно работать на жида.
Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии в разы больше.
Зетроли вы мазохисты?

Ты дурак?
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Бутусов :"Я не считаю, что Владимир Зеленский собирается капитулировать перед Путиным, поскольку вижу, что армия продолжает стрелять на фронте, и что партизаны взрывают склады за линией фронта. Вижу, что попытки добиться мира - искренние, и с уважением к этому отношусь. "

"К бою готовы": Генштаб опубликовал яркое видео ко Дню защитника Украины - Цензор.НЕТ 3121
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трындец. больше надеяться не на кого. надежда на уклониста. шо в головах у зелемассы?
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Тобі мамка довідку по енурезу купила чи по дурці.Ти ж не те що уклонявся,а просив мамку від армії відкосити
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Только на Владимира Александровича и надежда. День и ночь взываю к богу моля что б только здоровья дал нашему лидеру, отцу украинской нации и неутомимому борцу з корупцией!
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Рустам Шонійозович Хамраєв (29 листопада 1975, Луцьк, УРСР - 17 червня 2014, Металіст, Луганська область, Україна) - українській військовик, доброволець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України, почесний громадянин міста Луцька.За національністю узбек, громадянин України. Його батько - узбек, мати - українка. В 1993-1994 роках служив в Прикордонних військах, в 1995-ому році - в Сухопутних військах Збройних сил України, військову присягу Україні і українському народові склав 26 грудня 1993 року.Військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних Сил України.

Рустам Хамраєв героїчно загинув 17 червня 2014 року під час бою в селищі Металіст під Луганськом. Ім'я Рустама Хамраєва, Героя Майдану, Героя АТО, назавжди увійшло в історію України. Він - гордість Української Армії.
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Постойте! Кто готов? Какая армия? Откуда? Нам говорят что соевый потрошенко и свинарчуки все разворовали. Кто нам врёт?
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Так это когда было?- Уже три месяца у нас Президентом без всякого сомнения Святой Человек, Патриот и простой парень из народа! Украина возродилась из пепла и даже уехавшие из страны сейчас возвращаются, что бы под руководством нашего Великого Лидера вести Украину к новым свершениям и победам!
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