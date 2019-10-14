 По случаю Дня защитника в Украине пройдут около 450 мероприятий с участием более 200 тысяч человек, - Фацевич. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департмент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сообщил заместитель Председателя Национальной полиции сегодня, 14 октября, во время оперативного совещания.

В мероприятиях по случаю празднования Дня защитника Украины ожидается участие более 200 тысяч граждан. Больше всего таких мероприятий состоится в Киеве.

Также сообщается, что по всей территории государства запланировано проведение 448 массовых мероприятий.

Национальная полиция переведена на усиленный режим несения службы. Наряды патрульной полиции усиленно патрулируют улицы, также к обеспечению правопорядка привлечены взрывотехнические и кинологические службы.

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Граждане приезжают в столицу на проведение маршей, митингов празднования Дня защитника Украины и Дня казачества.

Кроме того, Фацевич подчеркнул об ограничении движения транспорта в центральной части столицы.

"Прошу граждан с пониманием отнестись к таким мерам, ведь ваша безопасность на первом месте. Национальная полиция выполнит задание для того, чтобы все мероприятия в Украине прошли мирно и безопасно".

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