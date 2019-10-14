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 Умершего после ранения на Донбассе морпеха Вячеслава Кубрака похоронили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Миролюбовка Нововоронцовского района Херсонской области 13 октября прошла церемония прощания с Вячеславом Кубраком, умершим после ранения на Донбассе.

Об этом говорится на facebook-странице собрата Героя Сергея Ярошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Захоронение собрата... Кубрак Вячеслав Анатольевич. 33-х лет. Тридцать шестой ОБрМП. Покойся с Миром, брат... Сочувствие и поддержка родным и близким... Держитесь... Вам, добрые люди, всех благ и Мира! .. Украине - Победы", - отмечается в сообщении.

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Умершего после ранения на Донбассе морпеха Вячеслава Кубрака похоронили на Херсонщине 04

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Умершего после ранения на Донбассе морпеха Вячеслава Кубрака похоронили на Херсонщине 05
Умершего после ранения на Донбассе морпеха Вячеслава Кубрака похоронили на Херсонщине 06
Умершего после ранения на Донбассе морпеха Вячеслава Кубрака похоронили на Херсонщине 07
Умершего после ранения на Донбассе морпеха Вячеслава Кубрака похоронили на Херсонщине 08

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Вячеслав Анатольевич Кубрак родился 11 апреля 1986 года в Миролюбовке. Проходил службу в Крыму, в 36-й отдельной бригаде береговой охраны (Перевальное), после оккупации полуострова российскими войсками вышел на материковую часть Украины. С сентября 2014 года выполнял задачи в Приазовье: Гранитное, Лебединское, Широкино. Служил прапорщиком, командиром инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты. 8 октября во время выполнения боевой задачи по проведению инженерной разведки в зоне ООС получил минно-взрывное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, от которого умер в 6:45 11 октября в Областной клинической больнице им. Мечникова города Днепр. У бойца осталась жена, на которой он женился в июле этого года.

Источник: https://censor.net.ua/v3153732
 
 
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