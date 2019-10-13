 "Служу народу Украины!" - Усик в ответ на поздравления Зеленского. ВИДЕО

Видео телефонной беседы Зеленского и Усика опубликовано в Instagram lomus_official, информирует Цензор.НЕТ.
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Президент Украины Владимир Александрович Зеленский @zelenskiy_official Поздравил Александра Усика с победой ! @usykaa #usyk#lomus#lomusofficial#loma#zelenskiy_official #ukraine#kiev#boxing#chicago#usa#zeprezident #champion
Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)
"Вы знаете, что мы боксировали в мини-Украине. Очень много людей поддерживали. Служу народу Украины!" - сказал Усик президенту.
"В следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны. Мы его поедем поддерживать", - добавил боксер.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом. После 7-го раунда соперник Усика отказался выходить в ринг.
После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.
церковь должна быть отделена от государства - это основополагающий принцип любой западной демократии, к которой Украина и стремится. Власти государства не лезут в дела церкви, а церковь - в дела государства.
Васья!.. гореть вам в Аду в месте с ГлавЧертом Гуньдяеем и ****** Путиным!
Иди собирай ягель кац.
-Служить бы рад, прислуживаться тошно...
Грибоедов "Горе от ума"
Чекисты постоянно ставят какието фильтры по девайсам и дальше ломают источники. olx.ua так там вообще заповедник чекистов стараяются впарить все что вам надо под с жучками и даже со смешными ценами. Фильтрируют запросы пользователей и дальше ломают их девайсы.Если выходите по интересам из других устройств они тоже ломаются.
І нє повний тьозка по прізвища( саме прізвище не вказую, бо це, виявляється, матюх ! ) владімі владімрича.
Иди, что-ли, пару Лавр защити, служун
Я не вірю в його щирість.
Особливо після того як він затер Тризуба на руці.
а зелені вже возрадувались
Долой жидохунту
Причина коррупционного заповденика в украине это существование парашки.
Почему в украине суперкорупциократия? Потому что не из чего выбирать, всех нормальных парашка и ее старатегические институты и их профессора отдали приказы на уничтожение черновола, кирпы, и тд. А других менее заметных держат в невезучих отстойниках(которым просто не везет нигде и никак по причине работы этих институтов, круг них сидит круг агентов). И к кормушке допускают самые отьявленные ******** и проститутки типа тимошенко и коломойского.Это еще кроме закидывания всяких змей по карпатам, которые смогут прижиться и всяких страшных растений и прочего дерьма, которое идет с парашки.
Потому в украине не возможна нормальная власть? За кого бы не голосовали они уже прошли путинский отбор и допущены к власти как предатели по состоянию души или дураки типа зе или юща. Например тимошенко что-то там за украину в 2004м была, разокрала на десятки млрдов кредитов на что обещала мвф земли распродать.А в 2018 держала ватных курс на москву на выборах. Потому что убожество высшего полета.
Вместо предателя и коллаборанта коломойщины зе, президентом сегодня должен быть кузьма. НО ГДЕ ОН? А он убит путиным.А вместо него клоун.
Потому без уничтожения парашки не возможно украине стать нормальной страной, а быть таким коррупционным уродцем. А с такими мирными планами зе и его дурью украину ждет скорее всего новый голодомор с зачистками как в 33м, где-то в от 23го после новых выборов ватника до 2050г.Зе будет убит путиным как и кузьма. Потому только тактика спартанцев и полное наступление. Если нет, то предатель и коллаборант должен сдохнуть.
Даже из германии он бы оставил одни обуглиши от своих имитаций.
Потому этот фейкопомет "слуга народа" нужно валить и чем быстрее тум лучше. Все кто будет сотрудничать с нелегитимной хунтой коломойского в распродаже земель и предприятий на госкарманы коломойского есть преступники и должны будут погребены вместе с этим остапом бендером коломойским.
по итогам коксовой конференции, где зе после перерывов чесал нос от действия кокса продукт может обходиться без коломойши и его надсмотрщика за зелепугой похтана, зе должнен на конкурсной основе выбрать нового главу ап и отдать приказ к ползучему наступлению. Если тварь с капитуляцией официально без перевербованной украинской прокладки заведет реальных чекистов и ватных палачей в украину, то он должен быть уже в ростове уже вчера.
Армия держит восток пока расстрелянных зе и похтана будут хоронить. Добробаты с джавелинами держат рашистов и их гибридов со стороны ватного лукашенка, крыма и приднестровья. Чтобы не заехали агенты и не кричали "путенвведивойска".Пока предателей не заменит порошенко как главнокомандующий.Коломойский тоже должен быть гдето рядом с зе и бо.Нужно сделать возвращение власти порошенко максимально быстро до одного дня, чтобы путло с чекистами не успели разчехнится,все их информгонцы должны быть деинформированы наоборот-это работа грыцака.
Мама Рима спросила у Вовочки:
- Сыначка, если бы ты стал президентом, чтобы ты сделал?
- Я бы им и остался.