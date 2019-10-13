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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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Все про:бокс (531) Зеленский (3329) поздравление (768) Усик (34)

 "Служу народу Украины!" - Усик в ответ на поздравления Зеленского. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский позвонил боксеру Александру Усику, чтобы поздравить его с победой над американцев Чаззом Уизерспуном.

Видео телефонной беседы Зеленского и Усика опубликовано в Instagram lomus_official, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что мы боксировали в мини-Украине. Очень много людей поддерживали. Служу народу Украины!" - сказал Усик президенту.

"В следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны. Мы его поедем поддерживать", - добавил боксер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость, - Усик отказался от боев против россиян

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом. После 7-го раунда соперник Усика отказался выходить в ринг.

После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

Источник: https://censor.net.ua/v3153683
 
   
 Топ комментарии
 
для меня Порошенко это пятый Президент Украины, воссоздавший нашу Армию и Автокефальную Церковь Украины.. а ты, что можешь сказать за Зеленскавага?!.. про номер с роялем, или про шаурму?!
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какая-то альтернативная версия Украины и Усика и Зеленскавага.. мне не понятная...
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Так у тебя и Потрох Президент до сих пор.. это ты в параллельной реальности обитаешь.
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какая-то альтернативная версия Украины и Усика и Зеленскавага.. мне не понятная...
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Так у тебя и Потрох Президент до сих пор.. это ты в параллельной реальности обитаешь.
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для меня Порошенко это пятый Президент Украины, воссоздавший нашу Армию и Автокефальную Церковь Украины.. а ты, что можешь сказать за Зеленскавага?!.. про номер с роялем, или про шаурму?!
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Для меня Президент - это тот, кто не сует свое рыло в церковные дела.
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ааа.. так ты за благополучие секты УПЦ МП ФСБ РФ радеешь.. Поздравляю, ты в пролете!
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А где Порошенко "восстанавливал" армию? При Иловайске или в Дебальцево?
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ты из "общества слепых"?.. или ты через задницу на мир смотришь?
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А, вспомнил... Он армию взрывами военных складов мотивировал на подвиги.
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то твой пукан взрывался.. мы все по ТВ видели..
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Да, Пётр Алексеевич ещё надыбил ракеты противотанковые в США, но где они никто не в курсе. Походу в карпатских пещерах спрятаны, "атопутиннападёт!"
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ты сам возьмешь шаурму защеку или тебе помочь?!
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При чем тут УПЦ МП? Они потеряли около 5% своих церквей, не более, в результате действий Потроха.
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Как мало нужно одноклеточному для счастья.
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+ много !
церковь должна быть отделена от государства - это основополагающий принцип любой западной демократии, к которой Украина и стремится. Власти государства не лезут в дела церкви, а церковь - в дела государства.
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Порохоботы берут пример не с западных демократий, а с восточных
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эту туповатую мантру, талдычат сектанты из УПЦ МП, когда нужно защитить наворованное, а когда РПЦ отжимает наши Церкви в Крыму, то эту мантру резко забывают..
Васья!.. гореть вам в Аду в месте с ГлавЧертом Гуньдяеем и ****** Путиным!
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Российская церковь точно и навсегда должна быть отделена от украинского государства. И пусть РПЦ не лезет в дела украинского государства.
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Вот народ и оценил это говно соевое в 23%, а Зеленского, народного президента- 74% вот и думайте идиоты маргинальные
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свалил позорно, теперь ходит на допросы, скоро - за грати.
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"Звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента."

Иди собирай ягель кац.
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Усик - президент Украины 2024! Слава Усику! Позор соевым маргиналам!
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ЗРАДА!!!!!!!!!!!!!
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Переживает чел, Наполеона выписывают, да и с обходом непонятки...
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сейчас быстро найдут кремлевский след и скажут что " служу народу украины" это это пороль двух агентов кремля)))) наш народ такой
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что зебилы что порохоботы одинаковые, во всем ищут зраду))))
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Кто "пороль" этих двух агентов? Или они друг друга?
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так это ж хунта суперимитатора коломойского. под соцзапросом на все новое. Но на коротком поводке коломойского, кандидатов и смотряшего за зе богдана
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Молодець!!! Чи не єдина перемога України на фоні численних зрад та принижень.
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"Служу народу Украины!"
-Служить бы рад, прислуживаться тошно...
Грибоедов "Горе от ума"
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так не прислуживай.. хотя, ты ж мокша, какой толк от тебя?..
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Я и не прислуживаю. А ты мудилло попробуй осилить произведение, прежде чем кукарекать на тему, похоже у тебя УмУ не хватает, на большее, чем запомнить одну национальность.
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Интеллигент? По словарному запасу это чувствуется
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Бессоромница и ты здесь! "Служу народу Украины!" - Усик в ответ на поздравления Зеленского - Цензор.НЕТ 18 Опять обливать своими помоями всех будешь?
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ты, видимо, с утра ягелю не с той полки наелся - какая бурная активность. будешь много бурлить - смотри бояра скиснет.
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))))))))))) вот это фантазия у порохосранчика!
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зетроли и их ферма набраны и оплачиваемые коломойским
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Хочешь к себе на ботоферму пригласить?
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Я уже слышу этот вой на порошенковских болотах ...
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А я пока нет. Они методички получают. Усик зраднык или свой , но бес (Зеленский) попутал.
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ждут слово атца нации.а пэтюня с бодуна.не до бокса.
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Бутусов должен проверять сайт с исходниками как можно чаще.
Чекисты постоянно ставят какието фильтры по девайсам и дальше ломают источники. olx.ua так там вообще заповедник чекистов стараяются впарить все что вам надо под с жучками и даже со смешными ценами. Фильтрируют запросы пользователей и дальше ломают их девайсы.Если выходите по интересам из других устройств они тоже ломаются.
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Неудивительно что Трамп обосрался и лег под Путина. Чекисты ему сломали телефон и пригрозили сломать Твиттер. Тогда уж точно белка на голове у деятеля - станет как Кобзон(по "живости", или "живизне") "Служу народу Украины!" - Усик в ответ на поздравления Зеленского - Цензор.НЕТ 4363
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Я не малоросс! Вова, ты слышишь? Я не малоросс! Крым - это, конечно, Крым, но я ж не малоросс! Так там на следующем марафете... Тьху ты! Вова, прости, вырвалось! На марафоне! Тпк им и скажи - тварям этим. Народу, в смвсле. Усик, скажи, не малоросс!

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Вова - я тоже не малорос !
І нє повний тьозка по прізвища( саме прізвище не вказую, бо це, виявляється, матюх ! ) владімі владімрича.
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ути-пути какие мы православненькие то.
Иди, что-ли, пару Лавр защити, служун "Служу народу Украины!" - Усик в ответ на поздравления Зеленского - Цензор.НЕТ 7267
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Невже нарешті наш усік вирішив за ум взятись "Служу народу Украины!" - Усик в ответ на поздравления Зеленского - Цензор.НЕТ 869
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По приколу сказанув.
Я не вірю в його щирість.
Особливо після того як він затер Тризуба на руці.
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Саме так, довбаючись у носi , с посмiшкою , скоромовкою не говорять щиро від усього серця ці слова ...
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він пожартував
а зелені вже возрадувались
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Коломойский по ценам на жратву пытается устроитьт голодомор еще без чекистов.
Долой жидохунту
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Сейчас свиноботы нам расскажут, почему это зрада )
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Причина коррупционного заповденика в украине это существование парашки.

Почему в украине суперкорупциократия? Потому что не из чего выбирать, всех нормальных парашка и ее старатегические институты и их профессора отдали приказы на уничтожение черновола, кирпы, и тд. А других менее заметных держат в невезучих отстойниках(которым просто не везет нигде и никак по причине работы этих институтов, круг них сидит круг агентов). И к кормушке допускают самые отьявленные ******** и проститутки типа тимошенко и коломойского.Это еще кроме закидывания всяких змей по карпатам, которые смогут прижиться и всяких страшных растений и прочего дерьма, которое идет с парашки.
Потому в украине не возможна нормальная власть? За кого бы не голосовали они уже прошли путинский отбор и допущены к власти как предатели по состоянию души или дураки типа зе или юща. Например тимошенко что-то там за украину в 2004м была, разокрала на десятки млрдов кредитов на что обещала мвф земли распродать.А в 2018 держала ватных курс на москву на выборах. Потому что убожество высшего полета.
Вместо предателя и коллаборанта коломойщины зе, президентом сегодня должен быть кузьма. НО ГДЕ ОН? А он убит путиным.А вместо него клоун.
Потому без уничтожения парашки не возможно украине стать нормальной страной, а быть таким коррупционным уродцем. А с такими мирными планами зе и его дурью украину ждет скорее всего новый голодомор с зачистками как в 33м, где-то в от 23го после новых выборов ватника до 2050г.Зе будет убит путиным как и кузьма. Потому только тактика спартанцев и полное наступление. Если нет, то предатель и коллаборант должен сдохнуть.
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Предатель зе и его надстмотрщик по распродаже украины от коломойского похтан под видом незрады проталкивают капитуляцию, обставляя все для украины так, чтобы никто не заметил зрады и требует таких условий у путла. А ко требует у путла ярды долларов за здачу украины. Вся операция коломойского по имитации запросов общества по поводу всех новых в политике протолкнул зе с куратором похтаном, мол пол года поработаешь и все больше не надо. Полгода выходит и по задумке коломойского зе уже все сделал для поднятия рейтинга для того чтобы на высоком рейтинге проскочить с распродажей украины земель и предприятий, что не делали 5 президентов, но коломойский решил всех жестко обмануть - ну так работает мозх каломойши- он же лучший имитатор современности всего мира.
Даже из германии он бы оставил одни обуглиши от своих имитаций.
Потому этот фейкопомет "слуга народа" нужно валить и чем быстрее тум лучше. Все кто будет сотрудничать с нелегитимной хунтой коломойского в распродаже земель и предприятий на госкарманы коломойского есть преступники и должны будут погребены вместе с этим остапом бендером коломойским.
по итогам коксовой конференции, где зе после перерывов чесал нос от действия кокса продукт может обходиться без коломойши и его надсмотрщика за зелепугой похтана, зе должнен на конкурсной основе выбрать нового главу ап и отдать приказ к ползучему наступлению. Если тварь с капитуляцией официально без перевербованной украинской прокладки заведет реальных чекистов и ватных палачей в украину, то он должен быть уже в ростове уже вчера.
Армия держит восток пока расстрелянных зе и похтана будут хоронить. Добробаты с джавелинами держат рашистов и их гибридов со стороны ватного лукашенка, крыма и приднестровья. Чтобы не заехали агенты и не кричали "путенвведивойска".Пока предателей не заменит порошенко как главнокомандующий.Коломойский тоже должен быть гдето рядом с зе и бо.Нужно сделать возвращение власти порошенко максимально быстро до одного дня, чтобы путло с чекистами не успели разчехнится,все их информгонцы должны быть деинформированы наоборот-это работа грыцака.
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Только что смотрел видео, где Усик и Ко поют гимн Украины и у меня возник вопрос: Когда Усик произносит слова "«Згинуть наші вороженьки»", то кого он имеет в виду? Явно не кацапню.
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имею один вопрос - Усику позвонил, а звонил ли зебил семьям погибших защитников Украины, ну хоть тем семьям, которые погибли за последние 100 дней. Ведь это было бы один звонок за пару дней - или для него это не важно а важен шов и не более.
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Пффф, так Зе тоже думает, что он служит народу Украины.

Мама Рима спросила у Вовочки:
- Сыначка, если бы ты стал президентом, чтобы ты сделал?
- Я бы им и остался.
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А Петя служил Украине? Набивал карманы в офшорах, бизнес так и не продал. Обещал лохам, что продаст, лохи уши развесили, а он поимел лохов.
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"Служу народу Украины!"? - а якому саме народу України...бо кажуть, що в Україні живе багато народів...от, наприклад, Усик мовою якого народу говорить?..."Українську мову можна розуміти, але не думати нею. Таку думку в інтерв'ю "Комсомольській правді в Україні" висловив шоумен, актор, лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський."
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Сказать официальное приветствие украинской Армии "Слава Украине!" Усику религия не позволяет.
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если бы усик встретился с зелей на ринге вот это был бы батл
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Никогда не понимал этого восхищения спортсменами, ну, кроме раллийных гонщиков WRС ))
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Народ и оценил это говно соевое в 23%, а Зеленского, народного президента- 74% вот и думайте идиоты маргинальные
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Усик- будущий президент Украины! За Усика!
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