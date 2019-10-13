 Усик техническим нокаутом преодолел Уизерспуна, добыв первую победу в супертяжелом весе. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Украинец дебютировал в супертяжелом дивизионе в Чикаго на Wintrust Arena в поединке против 38-летнего американца Чазза Уизерспуна. Первые два раунда Усик присматривался к сопернику, который на 12 кг тяжелее него. Начиная с 3-го раунда украинец начал методично пробивать защиту Уизерспуна.
Все кончилось после 7-го раунда, когда соперник Усика отказался выходить в ринг.
После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.
То і пішов нахрін.
скажи, тобі подобається споглядати на обніманці чемпіона з кацапами ?
така картина - дружні обійми кацапа і хохла.
Вы даже не понимаете, что разные мнения в Украине не преследуются. У нас свободная страна, Усик - наш украинский чемпион, а вы дурак
та він нас ганьбить
Ватнік він, який користується українським прапором.
Чтоб вы были здоровы... 🙄
Усику - респект!
Настоящий спортсмен, а не позорище как Педалик Уставший
последний УКРАИНСКИЙ боксер - Кличко-младший. остальные - "внепалитики" уроды ради бабла готовые продать страну
надеялся что этому ватану усику сломают челюсть....
бои с его участием не смотрю...