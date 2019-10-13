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Все про:бокс (530) Усик (34)

 Усик техническим нокаутом преодолел Уизерспуна, добыв первую победу в супертяжелом весе. ВИДЕО

В своем дебютном поединке в супертяжелом весе украинец Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Украинец дебютировал в супертяжелом дивизионе в Чикаго на Wintrust Arena в поединке против 38-летнего американца Чазза Уизерспуна. Первые два раунда Усик присматривался к сопернику, который на 12 кг тяжелее него. Начиная с 3-го раунда украинец начал методично пробивать защиту Уизерспуна.

Все кончилось после 7-го раунда, когда соперник Усика отказался выходить в ринг.

После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

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Источник: https://censor.net.ua/v3153674
 
 
 Топ комментарии
 
Ватник любитель Шарикова - позор Украины.
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Не вболіваю за Усіка після його "Крим це Крим".
Ватнік він, який користується українським прапором.
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Тризуба на руці замалював ?
То і пішов нахрін.
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Тризуба на руці замалював ?
То і пішов нахрін.
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Так это животное просто косило под патриота, сейчас не в моде просто. Такие мрази не должны представлять Украину в мире.
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смешно слышать это от ноунейм порохобота, не представляющего из себя ничего, способного только днями и ночами сидеть на сайте и жаловаться модератору Хоть бы на марш сходил завтра, 200 гривен заработал, в самом деле
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Ватник любитель Шарикова - позор Украины.
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Спорт вне политики, запомни.
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це брехня. сорт такий самий інструмент впливу як і мова чи пісня.
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Может ты и сорт, а я за спорт.
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не оригінально, хоча і з претензією.
скажи, тобі подобається споглядати на обніманці чемпіона з кацапами ?
така картина - дружні обійми кацапа і хохла.
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Так да, давай Усика вытесним на нарассею, пусть для рашки добывает медали и прославляет мордор.
Вы даже не понимаете, что разные мнения в Украине не преследуются. У нас свободная страна, Усик - наш украинский чемпион, а вы дурак
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український чемпіон, який братається з рашками ?
та він нас ганьбить
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Твой Петя тоже руки ***** пожимал, но ты всеравно за него.
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Петя ***** руки пожимал в рамках международного этикета впрочем тебе этого не понять наверное даже воспоминания Оланда о встречах Пороха и ***** врядли тебе смогут что то прояснить
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Отмазка твоя не катит, порох это ********** подстилка.
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А Ха Ха Ха Ха Ха Ха какая отмазка ? То шо ты идиот ? А Ха Ха Ха Ха Ха Ха класс держи от меня лайк 👍👍👍👍
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Не трать время, оно умственно отсталое.
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Та да я уже понял по его одному посту там интеллект креветки
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Ну так иди ты и прославляй Украину вместо него !
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Пускай ****...ет в *********, туда ему дорога. В супертяжёлом дивизионе ему ничего не светит. Уизерспун это гопник с чикагской подворотни.
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Не обращайте внимания на этого" Ксения",мальчик с дества хотел стать сильным ,но трудиться лень. Обычная зависть слабака и неудачника
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Не вболіваю за Усіка після його "Крим це Крим".
Ватнік він, який користується українським прапором.
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АТБ такие "доспехи" ему сбацала...
Чтоб вы были здоровы... 🙄
Усику - респект!
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Та *****. Усік не українець і ніколи ним не був.
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Герою Слава!
Настоящий спортсмен, а не позорище как Педалик Уставший
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с чего ты взял что "Украина гордится"? кем?

последний УКРАИНСКИЙ боксер - Кличко-младший. остальные - "внепалитики" уроды ради бабла готовые продать страну
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Никогда не говори за всех (всю Украину ) .Только за себя . Почему ты решаешь и за других , гордятся ли они этим ватаном или нет . ? .
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после того как Усик, тельняшку рвал за секту УПЦ МП ФСБ РФ и за слова "Крым это Крым", как-то пофиг на того Усика..
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жаль....
надеялся что этому ватану усику сломают челюсть....
бои с его участием не смотрю...
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Усік це пристосуванець... Йому хоть і Гондурас чи Турція Крим окупують, йому буде насрать.... Головне щоб бабоси платили і був виїздний з Криму... От і вся правда.
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