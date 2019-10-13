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Все про:бокс (531) Усик (34)

 Усик техническим нокаутом одолел Уизерспуна, добыв первую победу в супертяжелом весе. ВИДЕО

В своем дебютном поединке в супертяжелом весе украинец Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Украинец дебютировал в супертяжелом дивизионе в Чикаго на Wintrust Arena в поединке против 38-летнего американца Чазза Уизерспуна. Первые два раунда Усик присматривался к сопернику, который на 12 кг тяжелее него. Начиная с 3-го раунда украинец начал методично пробивать защиту Уизерспуна.

Все кончилось после 7-го раунда, когда соперник Усика отказался выходить в ринг.

После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

Смотрите также: Ломаченко в Лондоне победил британца Кэмпбелла, добыв третий чемпионский пояс. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3153674
 
 
 Топ комментарии
 
це брехня. сорт такий самий інструмент впливу як і мова чи пісня.
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український чемпіон, який братається з рашками ?
та він нас ганьбить
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Не вболіваю за Усіка після його "Крим це Крим".
Ватнік він, який користується українським прапором.
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У усика приниприменно гимн должен петь винник
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Многие желали Усику проиграть потому что нет наколки Бандеры на груди и трезубца не спине.
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Всё ясно- кремлеботы просрали тему- и забили все посты. Дела идут- контора минусует.
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Украинец а ну как напиши - путин Вовка )(уйло
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Нормальные люди знают, что на цензоре слово ***** признано официальным прозвищем *****. И не нуждается в маскировке
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Только нужно писать с большой буквы
И тогда мы точно знаем, что имеется ввиду президент раши )))
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Будет смеху,когда Хряк проснется,опохмелится,и кинется Усика прывитать
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Усик велик, конечно... Мои поздравления, украинцы
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Нужно ещё обязательно написать о том, что Цензор перестал отражать мнение проукраинском большинства в стране. Как это было раньше. Сейчас здесь поселилось стадо ботов , которые раскачивают страну, которые не хотят, чтобы Украина процветала , прославлялась нашими чемпионами , артистами , учеными.
Украинец Усик, проживающий в оккупированном Крыму- наша Надежда в том числе на возврат Крыма.
Можете лучше просто застрелиться, соево- кремлевское стадо бессильных спасмеров.
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Все верно, ППКС, кроме " соево- кремлевское стадо бессильных спасмеров" - тут картина мира у Вас немного искажена.
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"Украинец Усик, проживающий в оккупированном Крыму- наша Надежда в том числе на возврат Крыма." © Татьяна Лайф
Бгг...
Ось оцінка цієї "Надії":

Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 4775
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Бурдюк с салом какой то выбрал для боя, да еще и затянул почти до конца.
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соперник у усика был конечно очень слаб, так что усику рано радоваться а нужно работать над собой
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Это точно , нужно работать над собой. И прежде всего нужно досконально изучить георгафию . Шоб на вопрос - чей Крым , он точно знал что Крым это никакой не Крым , а Украина . .
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человек не хочет ввязываться в политику. он выступает под украинским флагом (хотя мог выступать и под рашистским и под американским, и денег бы больше заработал) и нам этого должно быть достаточно
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Ну как же - не хочет , когда он уже ввязался . ? Человек который не хочет ввязываться в политику , на вопросы связанные с политикой , всегда отвечает - no comments.. А он начинает объяснять что Крым это , как бы - Крым ( сам по себе ) ,, тоесть начинает сомневаться что Крым это Украина Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 3137 .. Начинает рассказывать как он будет кулаками защищать мацковский патриархат , как любит смотреть на ютубе пропагандистские , антиукраинские высеры Шарика ( красавчика) и тд. .. Это разве - вне политики . ?? По этой его риторике явно видно что он тяготеет к антиукраинской идеологии .. Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 255 .
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У него есть свое мнение, а на твое он просто ложил "огромный железобетонный болт"
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...Да мне как то пох.. , шо он и куда положил . От слова - СОВСЕМ Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 1253 ... !
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"Поздравляю Александра Усика с защитой титула Интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Где казак, там и слава!", - написал Порошенко в микроблоге Twitter.Как сообщал iPress.ua вчера, 18 апреля в столичном Дворце спорта Александр Усик досрочно победил россиянина Андрея Князева в 8 раунде (11-1, 6 нокаутов).Еще недавно Хряк поздравлял Усика.Сегодня похмелится и тоже поздравит
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Кстати , лучше пусть выступает под каким то другим флагом . По крайней мере не будет выглядеть лицемером .. Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 2315 .
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лучше ты поменяй свой на аватарке))) твое мнение это пыль
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Мдя , супер коммент ,, даже не ожидал этого от тебя . Когда нет аргументов , всегда под рукой найдётся " какашка " , да ,, " антиватник" Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 1984 ..??? Эх ты . !
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А кто ты такой чтюбы за него решать под каким флагом ему выступать,что ты сделал лично для Украины?
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А ты хто , шоб меня про это спрашивать ? Прокурор , или следователь .? Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 3447 .
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Оце лиш тільки прохмелів...
Не бачив ще картинку...
Невже Сашко люто побив ,
Ту гарненьку блондинку??!
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Усик настоящий украинец.
Честь и слава таким людям.
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кругом бандерівці-пропагандист пугался и сюда пять лет насосом Ф(фекальным) перекачивал дерьмо из сайтов ДНР и РФ.
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В общем, у кацапов с зерыганутыми подгорает знатно от необратимости своего жалкого будущего -раз даже в теме про бокс трясутся в падучей) а нам свое делать... Все будет Украина!
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Голимая шняга!!! Хирн подогнал этому полусепару с мозгом двенадцатилетнего подростка мешок, и мешок умудрился его подрихтовать. Какой нафиг супертяж!!!??? Любой из Кличко его уделал бы на раз-два. Причём Вова даже сейчас, без подготовки!
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не он , а ты полусепар с мозгом двенадцатилетнего подростка.
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Шаролиза сразу видно... в костюме клоуна ходиш😁
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как бывший боксёр-любитель Иван Петрович Сидоров поздравляет Александра Усика.Сейчас ему стало сложнее бороться за чемпионские титулы: антропометрически Александр - среднестатистический супертяжеловес. Усик своими победами прославляет Украину.Если не все, то многие мужики мира знают чемпиона-украинца Усика и слышали гимн Украины.
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А это точно Усик? У Усика вроде Тризуб был на плече...
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Ув.Собир,на плече Усика есть трезуб.Пе уподобляйся троллям,просто внимательно присмотрись.Усик,как фанат тату,понабивал себе все руки,плечи.Теперь,чтобы найти что то, надо тщательно присматриваться.Место и порядок размещения татуировок,по моему,не предсказуем.
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Фото плеча с Тризубом в студию!!! Только не надо постить старые. И могу порекомендовать воспользоваться гугль поиском, для ознакомления с высказываниями данного пустоголового персонажа, в том числе и по поводу татуировок. Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 876

"У многих проблемы с головой. Два моих брата, которым 55 и 60 лет, страдают от деменции, связанной с боксом.
Бокс - это спорт, влияющий на мозг. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, твой мозг бьется о черепушку.
Боксеры зарабатывают на жизнь тем, что их бьют по голове. И у всех сейчас проблемы. Лэймон Брюстер потерял глаз из-за бокса. Джеймс Тони стал законченным психом. Риддик Боу - просто никакой. Рэй Мерсер, пожалуй, отделался легче всех, но и у него далеко не все хорошо."
Крис Бёрд здесь кое-кого забыл упомянуть... Не-не, не Усика. Усика пока рановато... Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 6575
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Я тут почитала,что они не встречались между собой ранее. Так что все их совместные фото - свежие
Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 1749
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Усік, з перемогою. Доречі, чій Крим?
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Уайлдер: украинец Александр Усик не представляет никакой опасности

Американский тяжеловес, чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что бывший абсолютный чемпион в крузервейте (весовая категория в боксе между полутяжелым и тяжелым весом, - прим. ред.) украинец Александр Усик не несет ему никакой опасности, сообщает «Обозреватель».
«Усик точно не представляет для меня никакой опасности. Он слишком мелкий. То есть я знаю, что он отлично двигается и все такое. Но меня все эти его фишки вообще никак не волнуют», - сказал Уайлдер, которого цитирует vRINGe.com.
По мнению Уайлдера, его главным конкурентом в дивизионе вскоре станет британец Дэниел Дюбуа. «В Британии есть несколько перспективных бойцов. Мне больше всего нравится Дюбуа. Сильный пацан. Похоже, он реально собран, сфокусирован и дисциплинирован. Вижу, что у него есть цель, миссия. Поэтому желаю ему только наилучшего в его стремлении выйти на топ-уровень», - отметил Деонтей.
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Усик действительно мелковат для тяжей.
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Дюбуа полная фигня , мешок без скорости , просто мешкобой .Деонтея слушать нельзя , там мозгов , как у курочки .самый трудный для Усика -Фьюри . остальных он может перебоксировать если не лаки -панч.
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А на шортах в нього написано "SIMFEROPOL UKRAINE"
То чий же Крим?
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Короче Усика так достали, что он на всякий случай решил сказать что он наш Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 3526
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Простыня 22,8 мб чтобы показать пару ударов. Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 8707 Давай сразу целый фильм выложи, чтобы этот сайт полчаса загружался. Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 1986
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загрузки не ощущает никто у кого 100м/бит или 1г/бит
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Зачем постить гифки такого огромного размера? Вы же сайт перегружаете. Научитесь нормально пользоваться видеоредакторами.
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Твоя гифка на пару секунд весит 18 мб. Лол. Криворукость 80-го левела.
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усик ватан но ватаны его не любят мол поддерживает нацистов ездил в ато, трезубец на плече ему с удовольствием вырежут...
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Боксер с которым должен был драться Усик, Тайрон Спонг попался на допинге. Вот и подсунули какого-то левого мешка. У этого быка Спонга нашли препарат, который используется для лечения бесплодия у женщин. Ребеночка хотел родить наверное.)

Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 4180
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Это тоже мешок . Сане для понимания тяжа нужен любой мешок .
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Да,да,да...Усик вынужден был драться с кем попало,а иначе боя ни с Джошуа,ни с Фьюри ему не видать в ближайшем будущем В боксе так бывает.А вы что хотели чтобы он проиграл?Я нет.
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Усик победил и это радует,но эта категория явно не его.Любительский чемпион и боец профессионал у которого поставлен удар две большие разницы тем более что этот мешок жира наносил ощутимые удары Усику и если бы их наносил профессионал то он бы точно не устоял да и у Усика для тяжеловесов удар относительно слабый.
И еще я и народ хочет смотреть бокс а не часовой ****** этих ******** ,,экспертов,, особенно в 4.30 утра.
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Пока что несмотря на незаслуженную критику Усик расправляется со своими оппонентами.Так держать!
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ты меня узнаешь палюбэ , буду я с пакетом атэбэ )))
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