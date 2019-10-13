 Усик техническим нокаутом одолел Уизерспуна, добыв первую победу в супертяжелом весе. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Украинец дебютировал в супертяжелом дивизионе в Чикаго на Wintrust Arena в поединке против 38-летнего американца Чазза Уизерспуна. Первые два раунда Усик присматривался к сопернику, который на 12 кг тяжелее него. Начиная с 3-го раунда украинец начал методично пробивать защиту Уизерспуна.
Все кончилось после 7-го раунда, когда соперник Усика отказался выходить в ринг.
После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.
И тогда мы точно знаем, что имеется ввиду президент раши )))
Украинец Усик, проживающий в оккупированном Крыму- наша Надежда в том числе на возврат Крыма.
Можете лучше просто застрелиться, соево- кремлевское стадо бессильных спасмеров.
Бгг...
Ось оцінка цієї "Надії":
Не бачив ще картинку...
Невже Сашко люто побив ,
Ту гарненьку блондинку??!
Честь и слава таким людям.
как бывший боксёр-любитель Иван Петрович Сидоров поздравляет Александра Усика.Сейчас ему стало сложнее бороться за чемпионские титулы: антропометрически Александр - среднестатистический супертяжеловес. Усик своими победами прославляет Украину.Если не все, то многие мужики мира знают чемпиона-украинца Усика и слышали гимн Украины.
"У многих проблемы с головой. Два моих брата, которым 55 и 60 лет, страдают от деменции, связанной с боксом.
Бокс - это спорт, влияющий на мозг. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, твой мозг бьется о черепушку.
Боксеры зарабатывают на жизнь тем, что их бьют по голове. И у всех сейчас проблемы. Лэймон Брюстер потерял глаз из-за бокса. Джеймс Тони стал законченным психом. Риддик Боу - просто никакой. Рэй Мерсер, пожалуй, отделался легче всех, но и у него далеко не все хорошо."
Крис Бёрд здесь кое-кого забыл упомянуть... Не-не, не Усика. Усика пока рановато...
Американский тяжеловес, чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что бывший абсолютный чемпион в крузервейте (весовая категория в боксе между полутяжелым и тяжелым весом, - прим. ред.) украинец Александр Усик не несет ему никакой опасности, сообщает «Обозреватель».
«Усик точно не представляет для меня никакой опасности. Он слишком мелкий. То есть я знаю, что он отлично двигается и все такое. Но меня все эти его фишки вообще никак не волнуют», - сказал Уайлдер, которого цитирует vRINGe.com.
По мнению Уайлдера, его главным конкурентом в дивизионе вскоре станет британец Дэниел Дюбуа. «В Британии есть несколько перспективных бойцов. Мне больше всего нравится Дюбуа. Сильный пацан. Похоже, он реально собран, сфокусирован и дисциплинирован. Вижу, что у него есть цель, миссия. Поэтому желаю ему только наилучшего в его стремлении выйти на топ-уровень», - отметил Деонтей.
То чий же Крим?
И еще я и народ хочет смотреть бокс а не часовой ****** этих ******** ,,экспертов,, особенно в 4.30 утра.