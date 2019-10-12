 В Киеве торжественно открыли мемориальные доски трем военнослужащим, погибшим на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, 10 октября в Деснянском районе, на здании школы №248 открыли мемориальную доску в честь Андрея Валерьевича Бордюжи (позывной Хонда). Он родился 27 декабря 1982 года. Служил старшим солдатом, наводчиком 1-го десантно-штурмовой взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт, 5 лет провел на фронте, и умер 5 июля этого года.
Бордюжи награжден знаком отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции", отмечен почетным нагрудным знаком "За образцовость в военной службе" и грамотой за проявленное личное мужество, стойкость и решительность при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
11 октября во Дарницком районе на фасаде гимназии №261 открыли мемориальную доску в честь Станислава Михайловича Зинчика. Он родился 22 сентября 1975 года в селе Гайшин Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. Был рядовым резерва, стрелком 1-го резервного батальона Северного ОТО НГУ. Погиб 24 мая 2014 года в бою с террористами, начавшемся около 17:00 и продолжавшемся около двух часов, на блокпосту в районе перекрестка дорог Красный Лиман - Краматорск на восточной окраине Славянска от ранений осколками разорвавшейся вблизи него гранаты. Спас товарищей, когда на блокпост попала граната, но сам получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Указом президента Украины № 543/2014 от 20 июня 2014 года, "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).
Награжден медалью ВОО "Страна" "За освобождение Славянская" (посмертно).
Фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua
Также 11 октября в Соломенском районе открыли мемориальную доску в честь Сергея Георгиевича Берегового. Он родился 25 сентября 1976 года.Служил старшим солдатом, был стрелком 30-й отдельной механизированной бригады. Погиб 14 июля 2015 года во время минометного обстрела нашего опорного пункта у поселка Луганское Донецкой области.
Указом президента Украины № 568/2015 от 5 октября 2015 года "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).
Награжден памятным нагрудным знаком города Киева "Герой Киевлянин" (посмертно).
Награжден медалью УПЦ КП "За жертвенность и любовь к Украине" (посмертно).
Награжден медалью Киевского городского совета "Честь. Слава. Государство" (посмертно).
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