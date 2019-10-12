 Два бойца ОС получили легкие ранения, с начала суток - 11 вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды открывал огонь по позициям ОС неподалеку от Водяного (из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), дважды - вблизи Новогнатовки (из станкового противотанкового гранатомета и противотанкового ракетного комплекса), дважды - у Водяного (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), а также - неподалеку от Марьинки (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Широкино (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия) и Пищевика (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия).
В сообщении отмечается, что в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.
Напомним, 11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.
Политические позиции Зеленского вследствие массированной коммуникационной кампании не ослабнут в том случае, если армия получит задачу продолжать боевые действия для нанесения потерь нарушителям Минских соглашений. Нет необходимости в данный момент наступать, - есть необходимость без огласки и максимально эффективно наносить потери. Должны продолжать работу партизаны Донбасса, взлетать на воздух военные объекты.
Потому что единственное, чего не хватает Путину для продолжения войны, - это людей на передовой. Надо наносить противнику неприемлемый ущерб на всех фронтах - дипломатическом, экономическом, военном, информационном. И только нарастание проблем на этих фронтах заставит Путина задуматься: не слишком ли дорого? Это подтолкнет РФ к мирным переговорам.
Россия раздает паспорта РФ в Донбассе, - до 31 декабря российское гражданство получит весь личный состав оккупационной армии. Никакой подготовки к выборам, никаких признаков вывода войск в Донбассе нет. Путин консервирует ситуацию, заводя Донбасс в приднестровский сценарий, намереваясь долговременным давлением выбить дальнейшие уступки от руководства Украины.
Уговорить агрессора еще ни одной жертве не удавалось. Переговоры о мире и гуманитарных вопросах надо продолжать, но пора бы построить в стране реалистичную и прагматичную стратегию отношений с РФ и действий в Донбассе и Крыму. Мы добьемся мира, только если докажем всем, что мы уже не слабы и способны побеждатьНет, это не я написал, а Юрий Бутусов, но подписываюсь под каждым словом...
на сколько легки эти ранения? остались в строю или все же...отбыли на лечение?
ти у військових питав чи вони хочуть відступати ?
недалеким людям это сложно осознать
Таким образом, по словам политика, украинский глава несет прямую ответственность за эту договоренность, сказал Бессмертный в интервью "Цензор.НЕТ".
"Если бы президент [Леонид] Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", - утверждает он.
По мнению Бессмертного, то, что сперва Кучма отказался подписывать формулу, однако вскоре все-таки ее согласовал, свидетельствует о "воле президента".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334248-podpisali_v_kabinete_zelenskogo_bessmertnyj_raskryl_tajnu_formuly_shtajnmajera
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