 Два бойца ОС получили легкие ранения, с начала суток - 11 вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды открывал огонь по позициям ОС неподалеку от Водяного (из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), дважды - вблизи Новогнатовки (из станкового противотанкового гранатомета и противотанкового ракетного комплекса), дважды - у Водяного (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), а также - неподалеку от Марьинки (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Широкино (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия) и Пищевика (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия).

В сообщении отмечается, что в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

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Напомним, 11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

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