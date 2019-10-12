 40 тысяч болельщиков в Харькове спели гимн Украины. Потрясающее видео

Исполнение гимна доверили популярному исполнителю Дзидзьо, сообщает Цензор.НЕТ.
Слова сразу же подхватили болельщики. Стадион был заполнен практически полностью. Видео исполнения гимна, разошедшееся по интернету, собирает восторженные комментарии.
Напомним, накануне сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации Евро-2020 в Харькове принимала аутсайдера группы В – сборную Литвы. Матч завершился победой украинцев со счетом 2-0.
Также на Цензор.НЕТ: "Литва, спасибо за поддержку", - десантники 25 бригады развернули плакат на отборочном матче Евро-2020. ФОТО ДНЯ
Для завантаження файлу на комп/смартфон можна використати лінк
https://www.SSyoutube.com/watch?v=niZ6JuGc9NY&feature=player_embedded
Дивилася трансляцію.
Зовсім не сумнівалася, знаю, що харківські вболівальники - молодчинки.
Гаряче підтримували збірну, скандували УКРАЇНА, ще в першому таймі виконали свій =хіт=.
І в кінці матчу гімн співали.
І ще я чула Червону Руту, чи то щось інше було ?
https://www.youtube.com/watch?v=S4Ns1RIiy8Q
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY