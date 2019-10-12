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Все про:болельщики (270) гимн (188) футбол (3132) Харьков (4449) фанаты (400)

 40 тысяч болельщиков в Харькове спели гимн Украины. Потрясающее видео

Сборная Украины в пятницу, 11 октября, победила сборную Литвы в матче квалификации Евро-2020. Перед игрой 40 тысяч болельщиков спели украинский гимн.

Исполнение гимна доверили популярному исполнителю Дзидзьо, сообщает Цензор.НЕТ.

Слова сразу же подхватили болельщики. Стадион был заполнен практически полностью. Видео исполнения гимна, разошедшееся по интернету, собирает восторженные комментарии.

Напомним, накануне сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации Евро-2020 в Харькове принимала аутсайдера группы В – сборную Литвы. Матч завершился победой украинцев со счетом 2-0.

Также на Цензор.НЕТ: "Литва, спасибо за поддержку", - десантники 25 бригады развернули плакат на отборочном матче Евро-2020. ФОТО ДНЯ

Источник: https://censor.net.ua/v3153645
 
   
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А чого рлік запрЄтілі? 40 тысяч болельщиков в Харькове спели гимн Украины. Потрясающее видео - Цензор.НЕТ 6509 ПомниЦА в данЄцкЄ тоже співали, а потім ***** позвали...
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ДАУНЕЦКЕ НИ ТОКА ПЕЛИ ГИМН , И В ВЫШИВАНКАХ ХОДИЛИ Я ТОЖЕ ЭТО ПОМНЮ А ПОСЛЕ РЕЗКО СКАЗАЛИ ШО ОНИ ТИПА РЮЗКИЕ ВСЕ
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путин ***** зеля ссыкло (и ***** тоже)!
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Ну вболівальники навіть у Донецьку проукраїнські у своїй масі були.
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А харківські, так взагалі поети, такий хіт незабутній написали про *****.
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Тот момент когда хочется сказать что сердце Украины находится в Харькове. Как и после знаменитой песни. Спасибо вам, ребята.
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круто!. однозначно в "понравившиеся видео"
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Гарно.
Дивилася трансляцію.
Зовсім не сумнівалася, знаю, що харківські вболівальники - молодчинки.
Гаряче підтримували збірну, скандували УКРАЇНА, ще в першому таймі виконали свій =хіт=.
І в кінці матчу гімн співали.
І ще я чула Червону Руту, чи то щось інше було ?
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Харків це Україна, а Допа і Гепа онкологія Харькова.
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