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 "Помните, что страна без вас не изменится": Гончарук приглашает кандидатов на 7 должностей в государственном управлении. ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о начале конкурсного отбора на семь должностей госуправленцев в новом правительстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы правительства в Facebook.

"Наша команда поставила перед собой чрезвычайно амбициозные цели. И экономический рост в 40 процентов, и 50 миллиардов иностранных инвестиций, и 1 миллион рабочих мест, и многое-многое другое. Все это - для того, чтобы украинец жил дольше и счастливее. Но для того, чтобы воплотить их в жизнь, нам необходимы вы: порядочные, честные и профессиональные люди", - сказал Гончарук.

До 15 октября правительство принимает заявки на вакансии:

- председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

- председателя Государственной службы экспортного контроля;

- председателя Государственного агентства лесных ресурсов;

- председателя Украинского института национальной памяти;

- председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести;

- председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов;

- государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.

Сам конкурс состоится ровно через неделю - 18 октября.

"Заходите на наш сайт career.gov.ua. Там очень просто в пару кликов вы можете заполнить форму, присоединить документы и податься на открытые конкурсы. Помните, что страна без вас не изменится", - сказал Гончарук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отдельные товарищи продолжают ходить по властным кабинетам и пытаются о чем-то "договориться", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/v3153603
 
 
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Хм, при прошлой власти такого не было.
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