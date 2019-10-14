EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2137  47
Все про:праздник (1517) Правый сектор (769) добровольцы (636) Ухман Михаил (42) Коцюбайло (3)

 "Мои наставники - бойцы УПА. В условиях оккупации они боролись за Украину", - командир роты ДУК "Правый сектор", Народный герой Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО

Народный герой и командир роты ДУК "Правый сектор" Дмитро Коцюбайло (Да Винчи) поздравил украинцев с праздниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Коцюбайло с начала российской агрессии находится на востоке Украины и защищает нашу страну от российских оккупантов.

"Мои наставники - бойцы УПА. В условиях оккупации они боролись за Украину", - говорит он в видеообращении.

Читайте также: Командир штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі: "Мене вразили батареї "Градів", які чітко били по нас з території Росії"

Источник: https://censor.net.ua/v3153508
 
   
 Топ комментарии
 
Останній бій УПА провела 14 квітня 1960 року у Божиківському лісі на Тернопільщині. Троє повстанців чинили шалений опір загону НКВД у кількості близько 500 чоловік. Двоє повстанців загинули, один поранений був взятий у полон. Втрати енкаведистів засекречені.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
УПА не боялось нквд и мочило их до 1956 года а тут мы на своей земле 5 лет только еще воюем
 показать весь комментарий
 
 
Останній бій УПА провела 14 квітня 1960 року у Божиківському лісі на Тернопільщині. Троє повстанців чинили шалений опір загону НКВД у кількості близько 500 чоловік. Двоє повстанців загинули, один поранений був взятий у полон. Втрати енкаведистів засекречені.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
как же так? у нас же лучшая армия в Европе!?
 показать весь комментарий
 
 
У вас? У вас оце днями черговий літак розбився у Конго. Тому мовчав би вже краще. Збирайте гроші Пригожину на похорон.😊
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кацап - что тебе надо от Украины?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И чем все закончилось? Чем закончились Круты, Чем закончилось при Грушевском, Чем закончилось при Хмельницком, Чем закончилось при хан БАТЫЕ. Так и при ПОРОШЕНКО заканчивается. ОНО все привело, ОНО. Одни ПАТРИОТЫ, а страны не было и пока нет. К СОЖАЛЕНИЮ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
.. а Пете сала "Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі) - Цензор.НЕТ 4460
 показать весь комментарий
 
 
Низький уклін Тобі, Український Воїне! Шана і дяка за важкий труд у буквальному сенсі в роті і крові. Нехай Покров Матері Божої Діви Марії, яка опікується нашою Україною і її захисниками вбереже Тебе і Твоїх Побратимів від кулі, осколків і кинджалів, нехай оборонить від злого ворожого ока і хвороб. Всього Вам найкращого, хлопці. Повірте, Україна з Вами!
 показать весь комментарий
 
 
это уже не немочные старики вспоминают как было
это уже реально молодеж встала на защиту Украины
все будет у нас добре!!))
Слава Героям!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пока вижу работу порохосранов
 показать весь комментарий
 
а як ссуть то , по ідеї на кожного порохобота 4-5 зєлібобіків , а вони сцуть"Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі) - Цензор.НЕТ 6394
 показать весь комментарий
 
Емм, сьогодні (як і на минулий мітинг) виходять не лише бпп... Свободу, Правий сектор і особливо Нацкорпус язик не повертається назвати порохоботами!
От я голосував за Гриценка, не за Пєтю, але на мітинг сьогодні йду! Бо чинна влада не є українською!

Суть в тому, що є свідомі патріотичні українці, а є малороси. І свідомі українці - це не тільки і не стільки порохоботи...

Свідомі українці проти договорняків із кацапами, причому незалежно від того, яку політичну силу ці українці підтримують.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А кто ж тогда Петю выбрал в 2014? - малоросы?
 показать весь комментарий
 
Обирали різні люди, особисто я не обирав...
 показать весь комментарий
 
********* Президента вибрали малороси, якщо в день Покрови він відчуває себе безпечно лише поблизу розташування російських військ
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Для всякой грязи в удовольствие примыкать к маргиналам и считать себя Ылитой. Так и на Донбассе всякие гиви-моторылы вылезли и здесь "патриоты" украиномовни с сел сбежали от безработицы и отсутствия женщин (выехавших в Италию) и враз Ылитой себя посчитали.
 показать весь комментарий
 
Москальський троль детектед, у спам!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кацап - за перебрик, мокшанец!
 показать весь комментарий
 
Запам'ятаю, москалику, еліта - це, передусім, інтелігенція, а інтелігенції на мітингу сьогодні буде багато - від Павличка до Сейтаблаєва!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У тебя, малорос, все , кто за Петю - тот Ылита!
 показать весь комментарий
 
Їх тут як блох. А що ж твориться по ФБ, інстаграмах і тд
 показать весь комментарий
 
Ось такі люди мусять бути при владі, а не ті, хто від повісток ховався!

Нагадаю, що давні слов'яни обирали вождями воїнів, козаки обирали гетьманами воїнів, кращі західні лідери ХХ ст. (Кеннеді, Ейзенхауер, Черчіль, де Голль, Маннергейм) мали військове минуле, а ******* українці у часи війни вибрали коміка...
 показать весь комментарий
 
 
УПА - это уникальный опыт в истории партизанского движения. Вели активную борьбу против нациков и коммуняк почти 15 лет без какой-либо внешней поддержки, исключительно благодаря великолепной организации, мужеству бойцов и поддержке населения. Слава Украине! Честь и слава воякам УПА!
 показать весь комментарий
 
 
Українцям випала священна нагода помститися московитам за вбивство наших предків массовими розстрілами,Голодоморами,гулагами.
 показать весь комментарий
 
 
То, что сейчас делает Зеленский с Украиной - это и есть тактика мелких порезов. Каждое конкретное его действие не катастрофично, но все вместе они не просто болезненны, они смертельны. Такая тактика выбрана еще для того, чтобы избежать Майданов. Скажи завтра Зеленский, что ЕС отменяется и мы идем в Таежный Союз - и он до Ростова не успеет добежать. А здесь вроде бы мелочь какая-то: ну отпустили свидетеля, да кто о нем вообще слышал, кроме десятка блогеров. Ну провел балаган вместо Парада - обидно, но мы свой Парад сделаем. Ну распустил Раду вопреки всем законам - как-нибудь перетерпим, все равно выборы осенью должны были быть. А ведь это все и есть порезы. Мелкие, болезненные, кровавые. Выдержит ли Украина? И многие ли вообще понимают, что происходит?
.
.
..
.
 показать весь комментарий
 
А почему Ярош не защищает Родину. Замутил все и в кусты?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ярош это прислужник Пеца
 показать весь комментарий
 
 
хочу обратить внимание форумчан что родина МЕРСЕДЕСОВ имела этот флаг

"Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі) - Цензор.НЕТ 5268
 показать весь комментарий
 
 
ТАК ЧТО ПРИ ТАКИХ ФЛАГАХ УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ МОЩНОЙ ДЕРЖАВОЙ
 показать весь комментарий
 
УПА трималася на людях які мали приватну власність і боронили її зі зброєю в руках,тому комуністи називали їх Українські буржуазні націоналісти. Створення колгоспів це був удар по повстанцям,так як заможні люди в один момент стали бідні і самі мусили думати як вижити,мені батьки і діди розказували як все було,і всі жили в страху бо в любий момент міг бути відправлений до Сибіру,тому тепер влада тоже хоче знищення малих підприємств,тому що це кістяк всіх повстань і протестів. Приватна власність має бути основою всього українського
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы всегда жили заможно - вот это КОММУНЯКИ И УНИЧТОЖАЮТ
 показать весь комментарий
 
А ПРАВОМУ СЕКТОРУ давно пора написать свое ФЕ этим придуркам типа ЕРМАКА И БОГДАНА


 показать весь комментарий
 
новая презедентская шваль в важные для украинцев дни отсиживается в САН ТРОПЕ или ТУРЦИИ
 показать весь комментарий
 
Жирная блондинко, накатила уже харилки?
 показать весь комментарий
 
а где Семен Семенченко, или он сегодня не "при делах"?
 показать весь комментарий
 
для ***** і кацяпів УПА і Степан Бандера єта угроза тірарізьма чілавєчіству а сралін,члєнін,ваня грозний і другі людожери людства це вялікіє менеджери і святі мученики...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх