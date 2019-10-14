 "Мои наставники - бойцы УПА. В условиях оккупации они боролись за Украину", - командир роты ДУК "Правый сектор", Народный герой Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Коцюбайло с начала российской агрессии находится на востоке Украины и защищает нашу страну от российских оккупантов.

"Мои наставники - бойцы УПА. В условиях оккупации они боролись за Украину", - говорит он в видеообращении.

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