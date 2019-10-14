 "Мои наставники - бойцы УПА. В условиях оккупации они боролись за Украину", - командир роты ДУК "Правый сектор", Народный герой Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Коцюбайло с начала российской агрессии находится на востоке Украины и защищает нашу страну от российских оккупантов.
"Мои наставники - бойцы УПА. В условиях оккупации они боролись за Украину", - говорит он в видеообращении.
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
это уже реально молодеж встала на защиту Украины
все будет у нас добре!!))
Слава Героям!!!
От я голосував за Гриценка, не за Пєтю, але на мітинг сьогодні йду! Бо чинна влада не є українською!
Суть в тому, що є свідомі патріотичні українці, а є малороси. І свідомі українці - це не тільки і не стільки порохоботи...
Свідомі українці проти договорняків із кацапами, причому незалежно від того, яку політичну силу ці українці підтримують.
Нагадаю, що давні слов'яни обирали вождями воїнів, козаки обирали гетьманами воїнів, кращі західні лідери ХХ ст. (Кеннеді, Ейзенхауер, Черчіль, де Голль, Маннергейм) мали військове минуле, а ******* українці у часи війни вибрали коміка...
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