 "Наши предки нам бы завидовали", - волонтеры из-зоны боевых действий поздравили украинцев с праздниками Покрова, Днем создания УПА, Днем украинского казачества и Днем защитника Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, волонтеры записали специальное видеообращение, в котором отметили совпадение этих праздников.
"Наши предки таких возможностей не имели. Смотрите: мы сыты, мы одеты, у нас есть оружие и у нас есть индульгенция - убивать москалей. Они бы нам просто завидовали", - с юмором отметил один из волонтеров.
"коготок увяз..."
ВІТАЄМО, КОЗАКІВ ********, ВІРНИХ СИНІВ УКРАЇНИ..
Храни Богородице військо наше!
Слава Украине-Руси! Героям Слава!
СМЕРТЬ МОСКАЛСЬКИМ ОКУПАНТАМ ТА ЇХ КОЛАБОРАНТАМ СМЕРТЬ.