 "Наши предки нам бы завидовали", - волонтеры из-зоны боевых действий поздравили украинцев с праздниками Покрова, Днем создания УПА, Днем украинского казачества и Днем защитника Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, волонтеры записали специальное видеообращение, в котором отметили совпадение этих праздников.

"Наши предки таких возможностей не имели. Смотрите: мы сыты, мы одеты, у нас есть оружие и у нас есть индульгенция - убивать москалей. Они бы нам просто завидовали", - с юмором отметил один из волонтеров.

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