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 Политика Украины, Общество
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Все про:День защитника Украины (81) Ухман Михаил (42)

 "Наши предки нам бы завидовали", - волонтеры из-зоны боевых действий поздравили украинцев с праздниками Покрова, Днем создания УПА, Днем украинского казачества и Днем защитника Украины. ВИДЕО

Волонтеры, находящиеся в зоне боевых действий в Донецкой области, поздравили украинцев с праздниками Покрова, Днем создания УПА, Днем украинского казачества и Днем защитника Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, волонтеры записали специальное видеообращение, в котором отметили совпадение этих праздников.

"Наши предки таких возможностей не имели. Смотрите: мы сыты, мы одеты, у нас есть оружие и у нас есть индульгенция - убивать москалей. Они бы нам просто завидовали", - с юмором отметил один из волонтеров.

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Источник: https://censor.net.ua/v3153498
 
   
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"Наші предки нам би заздрили", - волонтери із зони бойових дій привітали українців зі святами Покрови, Днем створення УПА, Днем українського козацтва і Днем захисника України - Цензор.НЕТ 8702

ВІТАЄМО, КОЗАКІВ СУЧАСНИХ, ВІРНИХ СИНІВ УКРАЇНИ..
Храни Богородице військо наше!
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Слава и вечная память всем Героям Украины!Низкий поклон
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Слава и вечная память всем Героям Украины!Низкий поклон
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Особенно УБИВАТЬ.
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Мовчи падло кацапське. Тобі тут слова не давали, марш в мокшанські болота.
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Козацька в тэбэ КЛИКУХА - БИЛ КРУКИВ. Из каких ты болот вылезло?
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История Украины - это страницы боли и подвига. Были и худшие времена. Пережили Романовых, комуняк , а уж шута засланного и подавно

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Б.Хмельницкий точно не завидовал бы. Он увел Украину из Речи Посполитой, из Европы. Увел путем длительной кровопролитной войны. Попросил " Романов,введи войска!" И дождался "помощи". Такой себе средневековый Захарченко-Гиркин.
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Як би ляхи не намагались поневолити Україну, то вона залишилась би в Європі.
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Мабуть тому, що українцям у Речі Посполитої дуже добре жилося
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Справа не у Хмельницькому, а у польському панстві, ксьондзах, в самій Україні. Пшеки мовчать як вони співпрацювали з націстами на Волині Шо армія крайова забула на заході України?
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Кстати уничтожение мовы москалями началось именно после Хмельницкого.
"коготок увяз..."
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У нас сьогодні ще День визволення міста від фашистів.
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"Наші предки нам би заздрили", - волонтери із зони бойових дій привітали українців зі святами Покрови, Днем створення УПА, Днем українського козацтва і Днем захисника України - Цензор.НЕТ 8702

ВІТАЄМО, КОЗАКІВ ********, ВІРНИХ СИНІВ УКРАЇНИ..
Храни Богородице військо наше!
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Наши предки нам будут завидовать только тогда когда мы не просто освободим Крым и Донбасс, а когда отодвинем границы Украины-Руси до Пскова, Тулы, Волги-Ра и за Кубань! Только тогда, а пока мы просрали часть того, что нам предки оставили, поэтому они нам не завидуют, а смотрят с укором!
Слава Украине-Руси! Героям Слава!
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Слава живим героям України! Вічна пам'ять полеглим за її незалежність! Уклін Вам.
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Вибач, але в мене немає словника з слугонародівського язіка на Українську мову.
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Наші предки, щонайменше, дивуються з того, ЯКИХ "гетманів" ми собі обираємо! (ІМХО)
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Такых, як мы. ПРАЬЦОВЫТЫХ, ТАЛАНОВЫТЫХ, самых ЧЕСТНЫХ.
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После "воссоединения",что принес Украине Хмельницкий Б. гетьманов без согласования с Кремлем не вибирали
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СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ МОСКАЛСЬКИМ ОКУПАНТАМ ТА ЇХ КОЛАБОРАНТАМ СМЕРТЬ.
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